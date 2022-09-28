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18 комиксов о трудностях жизни молодого родителя

18 комиксов о трудностях жизни молодого родителя

Автор:
28 сентября 2022 08:29
Сообщество : Комиксы
Метки: дети   мама   материнство   мать   отец   папа   
284
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Художница по имени Дарья с юмором рассказывает о всех радостях и трудностях материнской жизни, с которыми ей удалось столкнуться. Многие из этих комиксов будут жизненными не только для матерей, но и для отцов.

Дети — это не только мамины радости и что-то про счастье материнства. Вырастить нового человека — большая ответственность и огромный труд. Мамы — те самые супергерои, которые не носят плащи, многорукие индийские божества, способные одновременно контролировать всё и сразу. Самое главное — подходить ко всему с юмором, как это делает художница Дарья. Её комиксы честно расскажут вам о буднях матерей.


Щедрые подарки

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Всегда нужно быть начеку


Ночное кормление


Когда кормишь ребёнка в ночь, целая жизнь происходит в тишине. Беззвучные разговоры, беззвучный чих, беззвучный смех, беззвучные ссоры, беззвучные примирения. Беззвучный мат на кота, громко скребущего в лотке.



Когда ребёнок сидит на коленях, а мама всё равно понимает, что у него на лице


То чувство, когда перечитываешь сказки во взрослом возрасте


Коварство микроволновки

Особенно бесит, когда идеально погрела запеканочку, ребёнок смотрит на тебя доверчиво, спрашивает «горячее?» а ты «нет, не горячее, тёплое, кушай, не бойся», а там одна сволочная изюминка раскочегарилась до состояния земного ядра…


И как это работает?


Комикс про внезапную любовь к пупку

Для всех, у кого дети орут… Иногда они просто орут. И ты ничего не в силах сделать


Совместный сон


Когда ребёнок отрицает очевидное, но «пчелиное жало» выдаёт


Когда думаешь, что умеешь мыть полы, но ребёнок может тебя разубедить


Мамина йога для сна


И укусит за бочок


Почему в одну сторону шапка ползёт без головы, а в другую — с головой?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: дети   мама   материнство   мать   отец   папа   
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