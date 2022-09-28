18 комиксов о трудностях жизни молодого родителя

Художница по имени Дарья с юмором рассказывает о всех радостях и трудностях материнской жизни, с которыми ей удалось столкнуться. Многие из этих комиксов будут жизненными не только для матерей, но и для отцов.
Дети — это не только мамины радости и что-то про счастье материнства. Вырастить нового человека — большая ответственность и огромный труд. Мамы — те самые супергерои, которые не носят плащи, многорукие индийские божества, способные одновременно контролировать всё и сразу. Самое главное — подходить ко всему с юмором, как это делает художница Дарья. Её комиксы честно расскажут вам о буднях матерей.
Щедрые подарки
Всегда нужно быть начеку
Ночное кормление
Когда кормишь ребёнка в ночь, целая жизнь происходит в тишине. Беззвучные разговоры, беззвучный чих, беззвучный смех, беззвучные ссоры, беззвучные примирения. Беззвучный мат на кота, громко скребущего в лотке.
Когда ребёнок сидит на коленях, а мама всё равно понимает, что у него на лице
То чувство, когда перечитываешь сказки во взрослом возрасте
Коварство микроволновки
Особенно бесит, когда идеально погрела запеканочку, ребёнок смотрит на тебя доверчиво, спрашивает «горячее?» а ты «нет, не горячее, тёплое, кушай, не бойся», а там одна сволочная изюминка раскочегарилась до состояния земного ядра…
И как это работает?
Комикс про внезапную любовь к пупку
Для всех, у кого дети орут… Иногда они просто орут. И ты ничего не в силах сделать
Совместный сон
Когда ребёнок отрицает очевидное, но «пчелиное жало» выдаёт
Когда думаешь, что умеешь мыть полы, но ребёнок может тебя разубедить
Мамина йога для сна
И укусит за бочок
Почему в одну сторону шапка ползёт без головы, а в другую — с головой?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Суровый и беспощадный отцовский юмор
- 20 причин, почему детей нельзя оставлять наедине с отцами
- 15 мам, показавших, что в их жизни есть место неидеальностям
- Быть отцом девочки — это особый вид веселья
- "Папа - это вам не мама!": забавные фотографии отцов со своими детьми