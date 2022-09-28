18 комиксов о трудностях жизни молодого родителя

Дети — это не только мамины радости и что-то про счастье материнства. Вырастить нового человека — большая ответственность и огромный труд. Мамы — те самые супергерои, которые не носят плащи, многорукие индийские божества, способные одновременно контролировать всё и сразу. Самое главное — подходить ко всему с юмором, как это делает художница Дарья. Её комиксы честно расскажут вам о буднях матерей.

Щедрые подарки