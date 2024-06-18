Юный спортсмен погиб за несколько недель до Олимпиады

Райс родился в США, а затем переехал в Тонгу. Он вырос на Хаапай, где его семья держит туристический домик.

Талантливый спортсмен прошёл отбор на свои первые Олимпийские игры в декабре прошлого года, заняв восьмое место на соревнованиях Sail Sydney.