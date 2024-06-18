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Юный спортсмен погиб за&nbsp;несколько недель до&nbsp;Олимпиады

Юный спортсмен погиб за несколько недель до Олимпиады

Автор:
18 июня 2024 09:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Райс   Тонга   гибель   кайтфойлер   олимпийские игры   спортсмен   
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18-летний Джексон Джеймс Райс погиб в результате несчастного случая всего за несколько недель до дебюта на Олимпийских играх в Париже. Кайтфойлер должен был стать первым белым спортсменом из Тонги.

15 июня Райс занимался фридайвингом у островов Хаапай в Тихом океане. Его тело обнаружили под лодкой, попытки реанимации оказались безуспешными. По предварительным данным, Джексон потерял сознание под водой.

Сестра Райса Лили написала в соцсети: "Мне повезло с самым лучшим братом на свете, и мне больно говорить, что его больше нет. Он был потрясающим кайтфойлером и точно завоевал бы на Олимпийских играх большую блестящую медаль... У него появилось столько прекрасных друзей по всему миру".

Райс родился в США, а затем переехал в Тонгу. Он вырос на Хаапай, где его семья держит туристический домик.

Талантливый спортсмен прошёл отбор на свои первые Олимпийские игры в декабре прошлого года, заняв восьмое место на соревнованиях Sail Sydney.

Кайтфойлинг сочетает в себе аспекты парусного спорта, вейкбординга, виндсёрфинга и парапланеризма.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Райс   Тонга   гибель   кайтфойлер   олимпийские игры   спортсмен   
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Hitokiri 52 минуты назад
Убейся об стену заиграло новыми красками. Убился об лодку.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3040 постов (2867 в горячем)

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