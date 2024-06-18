Юный спортсмен погиб за несколько недель до Олимпиады

18-летний Джексон Джеймс Райс погиб в результате несчастного случая всего за несколько недель до дебюта на Олимпийских играх в Париже. Кайтфойлер должен был стать первым белым спортсменом из Тонги.
15 июня Райс занимался фридайвингом у островов Хаапай в Тихом океане. Его тело обнаружили под лодкой, попытки реанимации оказались безуспешными. По предварительным данным, Джексон потерял сознание под водой.
Сестра Райса Лили написала в соцсети: "Мне повезло с самым лучшим братом на свете, и мне больно говорить, что его больше нет. Он был потрясающим кайтфойлером и точно завоевал бы на Олимпийских играх большую блестящую медаль... У него появилось столько прекрасных друзей по всему миру".
Райс родился в США, а затем переехал в Тонгу. Он вырос на Хаапай, где его семья держит туристический домик.
Талантливый спортсмен прошёл отбор на свои первые Олимпийские игры в декабре прошлого года, заняв восьмое место на соревнованиях Sail Sydney.
Кайтфойлинг сочетает в себе аспекты парусного спорта, вейкбординга, виндсёрфинга и парапланеризма.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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