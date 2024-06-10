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Разбившийся в Путилово парашютист записал на камеру последние секунды своей жизни

Разбившийся в Путилово парашютист записал на камеру последние секунды своей жизни

Автор:
10 июня 2024 14:50
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Ленинградская область   Прокуратура   падение   парашютист   спортсмен   
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Запасной парашют спортсмена раскрылся слишком поздно, что привело к трагедии.

Вечером в воскресенье во время учебно-тренировочного прыжка в деревне Путилово Ленинградской области разбился профессиональный парашютист. На записи с камеры спортсмена видно, как в полёте его начинает швырять из стороны в сторону. Из последующий кадров становится понятно, что причина в запутавшихся стропах. Он до последнего пытался их распутать, но безрезультатно. Поле неудачи спортсмен решил воспользоваться запасным парашютом, но тот раскрылся с задержкой всего в 30 метрах от земли.

По данным транспортной прокуратуры, трагедия произошла из-за отказа парашютной системы и позднего раскрытия запасного устройства. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сообщается, что погибшего звали Андрей, ему было 38 лет. Последний прыжок у него был четвёртым в тот день и 363-им в общей сложности. Мужчина прыгал вместе с группой из 7 человек с самолёта АН-28. Вместе с Андреем в тот день должна была прыгать его девушка, однако из-за погодных условий (был сильный ветер) прыжок "перворазника" отменили.

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Метки: Видео   Ленинградская область   Прокуратура   падение   парашютист   спортсмен   
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6  комментариев
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16k
Александр 24 минуты назад
"По факту инцидента возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности."
А что, практику, когда каждый укладывает свой парашют самостоятельно, отменили? Или завели уголовку на труп и тут же закрыли? Статистику пилят?
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7k
мемфрид Минуту назад
Некуй прыгать потому что. Человеки не летают
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5k
Горожанин 17 минут назад
Зачем что-то предпринимать, когда есть запасной парашют? Он для этого и существует. Взял и открыл вовремя. Типа думал, что стропы сам рассправлю, а запаску открывать не буду - лень потом складывать... Ну, ладно, думал, что запаска может запутаться в основном куполе и стропах. Ну, так сразу тогда отстегивай основной парашют и раскрывай запаску без проблем. Не сделал ни того, ни другого. Почти четыре сотни прыжков у человека. А как будто первый затяжной прыжок.
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42k
АнтонПолднев Полчаса назад
Не привело к трагедии, а привело к тому, к чему он упорно стремился.
Десантники и морпехи прыгают, потому что такова специфика ведения боевых действий. Ладно. Хочется попробовать. Понимаю. Прыгнул. Понял? Понял. Зачем следующие 362 прыжка? Он в этот день прыгал 4 раза. Какая в этом практическая польза? А я скажу. Такая же, как от восхождения на Эверест. "Зырь как я могу." И потом всю свою короткую жизнь дипломчики показывать.
Судя по тому, что упоминается девушка, значит потомства не оставил. Ну штож прожил достойную жизнь.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2141 пост (2149 в горячем)
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