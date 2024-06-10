Разбившийся в Путилово парашютист записал на камеру последние секунды своей жизни

Запасной парашют спортсмена раскрылся слишком поздно, что привело к трагедии.
Вечером в воскресенье во время учебно-тренировочного прыжка в деревне Путилово Ленинградской области разбился профессиональный парашютист. На записи с камеры спортсмена видно, как в полёте его начинает швырять из стороны в сторону. Из последующий кадров становится понятно, что причина в запутавшихся стропах. Он до последнего пытался их распутать, но безрезультатно. Поле неудачи спортсмен решил воспользоваться запасным парашютом, но тот раскрылся с задержкой всего в 30 метрах от земли.
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По данным транспортной прокуратуры, трагедия произошла из-за отказа парашютной системы и позднего раскрытия запасного устройства. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Сообщается, что погибшего звали Андрей, ему было 38 лет. Последний прыжок у него был четвёртым в тот день и 363-им в общей сложности. Мужчина прыгал вместе с группой из 7 человек с самолёта АН-28. Вместе с Андреем в тот день должна была прыгать его девушка, однако из-за погодных условий (был сильный ветер) прыжок "перворазника" отменили.
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А что, практику, когда каждый укладывает свой парашют самостоятельно, отменили? Или завели уголовку на труп и тут же закрыли? Статистику пилят?
Для Андрея бренное закончилось, а вот для его близких, к сожалению, еще нет. И что бы совершить последующие действия и нужен весь этот официоз. К счастью, видимо, вы не сталкивались с бюрократизмом в случае смерти близкого. Искренне желаю, что бы этот момент наступил не скоро.
Десантники и морпехи прыгают, потому что такова специфика ведения боевых действий. Ладно. Хочется попробовать. Понимаю. Прыгнул. Понял? Понял. Зачем следующие 362 прыжка? Он в этот день прыгал 4 раза. Какая в этом практическая польза? А я скажу. Такая же, как от восхождения на Эверест. "Зырь как я могу." И потом всю свою короткую жизнь дипломчики показывать.
Судя по тому, что упоминается девушка, значит потомства не оставил. Ну штож прожил достойную жизнь.