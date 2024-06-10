Разбившийся в Путилово парашютист записал на камеру последние секунды своей жизни

Вечером в воскресенье во время учебно-тренировочного прыжка в деревне Путилово Ленинградской области разбился профессиональный парашютист. На записи с камеры спортсмена видно, как в полёте его начинает швырять из стороны в сторону. Из последующий кадров становится понятно, что причина в запутавшихся стропах. Он до последнего пытался их распутать, но безрезультатно. Поле неудачи спортсмен решил воспользоваться запасным парашютом, но тот раскрылся с задержкой всего в 30 метрах от земли.