Современный Тарзан: спортсмен-паркурщик бесстрашно покоряет джунгли

Его имя Лео Урбан, и он известен как «Тарзан из реальной жизни». Этот 30-летний француз совершает акробатические трюки в джунглях по всему миру, используя только свои босые руки и ноги. Он карабкается вверх по деревьям, раскачивается и прыгает с ветки на ветку так ловко, что его прозвали humanzee — человек-шимпанзе.
Смелые выступления Лео Урбана, запечатленные на видео, принесли ему более двух миллионов подписчиков в социальной сети Instagram* (запрещена в РФ). Лео — мастер «первобытного паркура». Он бегает, прыгает и раскачивается по деревьям с невероятной ловкостью, будто вырвавшийся на волю представитель дикой природы.
Родом из гор Андорры, Лео занимается паркуром и скалолазанием около двух десятилетий. Ему довелось покорить небоскрёб Тур Монпарнас в Париже, высотой в 209 метров. Но его призвание — деревья, которые он называет «небоскрёбами природы».
«Ощущения от скалолазания по деревьям гораздо сильнее, чем при восхождении на здания или скалы, — говорит Лео. — Ты чувствуешь себя словно наедине с диким миром, где царят свои законы».
На вопрос о том, почему он взбирается на деревья босиком, Лео отвечает: «Это дает мне лучшее сцепление. Ведь у настоящих Тарзанов нет обуви».
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Время тренировок Лео может варьироваться от двух до девяти часов в день. Он утверждает, что не придерживается определённого режима, так как «жизнь животных не подчиняется строгому расписанию».
По словам Лео, он сознательно включает страх в свои тренировки: «Страх помогает мне прогрессировать и пробуждает мою животную, первобытную сущность».
Перед восхождением Лео всегда охватывает состояние стресса, но, как он признаётся, это проходит во время подъёма. Концентрация на процессе вытесняет все сомнения. «После успешного покорения дерева ощущаешь себя заново рождённым. Это чувство невозможно описать словами, и оно остается с тобой навсегда».
Лео покорил многочисленные острова Индонезии, леса Европы и пустыни Африки. Самым необычным стало восхождение в тропических лесах Амазонки в Эквадоре. Из всех мест, где он побывал, Суматра остается его любимым, благодаря гигантским деревьям, густой сети лиан и захватывающим прыжкам.
Одним из самых ярких впечатлений Лео стало общение с племенем ментаваи на острове Сиберут. «Наблюдая за жизнью в лесу, я проникся уважением к людям, которые умеют охотиться и лазать по деревьям как настоящие Тарзаны», — делится своими впечатлениями Лео.
Он признаёт, что падения — неотъемлемая часть его тренировок. Но он редко получает травмы, мешающие тренироваться. Последняя серьезная травма была получена им более 10 лет назад. Однажды на Суматре он едва не упал, когда прыгал с дерева высотой 25-30 метров на ветку чуть ниже.
«Я упал на несколько метров и успел зацепиться одной рукой за дерево внизу, что было очень эффектно, — объяснил он. — Это было очень жестко, и я довольно сильно испугался».
Он тогда поранился, но в целом ему повезло: «Это могло бы закончиться гораздо хуже. Но моменты опасности позволяют мне лучше сосредоточиться на том, что я делаю».
Лазание по деревьям является для Лео источником вдохновения и способом общения со своей первобытной стороной. «Для меня деревья — это то же самое, что и горы или скалы, — говорит он. —Это такой же источник вдохновения для меня, как и наблюдение за крупными животными».
Лео утверждает, что у «первобытного паркура» много плюсов: «Больше всего мне нравится свобода. Возможность каждый раз идти дальше и преодолевать свои собственные границы».
По его словам, такая практика дает шанс освободиться и воссоединиться со своим первобытным "я". «Это делает вас сильнее как физически, так и психологически», — говорит он.
Сейчас Лео готовится к новым захватывающим приключениям в джунглях, где он планирует покорить еще более высокие деревья и установить новые рекорды. Его бесстрашие и мастерство поистине впечатляют, и он продолжает вдохновлять своих поклонников по всему миру.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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