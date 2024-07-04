Современный Тарзан: спортсмен-паркурщик бесстрашно покоряет джунгли

Смелые выступления Лео Урбана, запечатленные на видео, принесли ему более двух миллионов подписчиков в социальной сети Instagram* (запрещена в РФ). Лео — мастер «первобытного паркура». Он бегает, прыгает и раскачивается по деревьям с невероятной ловкостью, будто вырвавшийся на волю представитель дикой природы.

Родом из гор Андорры, Лео занимается паркуром и скалолазанием около двух десятилетий. Ему довелось покорить небоскрёб Тур Монпарнас в Париже, высотой в 209 метров. Но его призвание — деревья, которые он называет «небоскрёбами природы».

«Ощущения от скалолазания по деревьям гораздо сильнее, чем при восхождении на здания или скалы, — говорит Лео. — Ты чувствуешь себя словно наедине с диким миром, где царят свои законы».