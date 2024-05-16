Интима не будет: в Париже для олимпийцев поставили картонные кровати

В Париже открыли олимпийскую деревню Игр-2024. Особое внимание привлекли "антисекс-кровати". Материалы и небольшие размеры мебели должны помешать спортсменам предаваться плотским утехам.
Кровати изготовлены компанией Airweave, которая также выпускала продукцию для Олимпийских игр 2020 года в Токио, Япония.
По данным Inside the Games, главной причиной, по которой олимпийские чиновники выбрали такие кровати, является экологичность. Матрасы и картонные каркасы на 100% пригодны для вторичной переработки.
"Я надеюсь, что усилия Парижа по снижению воздействия на окружающую среду покажут, что можно делать всё иначе", - заявила Джорджина Гренон, директор по экологическому совершенству оргкомитета.
На протяжении многих лет в СМИ появлялись истории о разврате на Олимпиадах.
Так, игрок в настольный теннис Мэтью Сайед рассказывал газете Times of London, что на Играх 1992 года в Барселоне, Испания, он вёл активную половую жизнь: "За эти две с половиной недели я кувыркался чаще, чем за всю жизнь".
На Играх 2012 года в Лондоне другой олимпиец признался, что у него был секс вчетвером с товарищем по команде и двумя женщинами.
Однако вряд ли картонные кровати остановят от блуда: один из спортсменов утверждает, что однажды устроил оргию в джакузи.
Двукратный золотой медалист из США рассказал: "Я видел, как занимаются сексом прямо на улице. На траве, между зданиями, люди совершенно не стесняются".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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