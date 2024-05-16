Интима не будет: в Париже для олимпийцев поставили картонные кровати

На протяжении многих лет в СМИ появлялись истории о разврате на Олимпиадах.

Так, игрок в настольный теннис Мэтью Сайед рассказывал газете Times of London, что на Играх 1992 года в Барселоне, Испания, он вёл активную половую жизнь: "За эти две с половиной недели я кувыркался чаще, чем за всю жизнь".

На Играх 2012 года в Лондоне другой олимпиец признался, что у него был секс вчетвером с товарищем по команде и двумя женщинами.