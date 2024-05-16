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Интима не будет: в Париже для олимпийцев поставили картонные кровати

Интима не будет: в Париже для олимпийцев поставили картонные кровати

Автор:
16 мая 2024 09:07
Сообщество : Спорт
Метки: Париж   Спорт   картон   кровать   олимпийские игры   спортсмен   
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В Париже открыли олимпийскую деревню Игр-2024. Особое внимание привлекли "антисекс-кровати". Материалы и небольшие размеры мебели должны помешать спортсменам предаваться плотским утехам.

Кровати изготовлены компанией Airweave, которая также выпускала продукцию для Олимпийских игр 2020 года в Токио, Япония.

По данным Inside the Games, главной причиной, по которой олимпийские чиновники выбрали такие кровати, является экологичность. Матрасы и картонные каркасы на 100% пригодны для вторичной переработки.

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"Я надеюсь, что усилия Парижа по снижению воздействия на окружающую среду покажут, что можно делать всё иначе", - заявила Джорджина Гренон, директор по экологическому совершенству оргкомитета.

На протяжении многих лет в СМИ появлялись истории о разврате на Олимпиадах.

Так, игрок в настольный теннис Мэтью Сайед рассказывал газете Times of London, что на Играх 1992 года в Барселоне, Испания, он вёл активную половую жизнь: "За эти две с половиной недели я кувыркался чаще, чем за всю жизнь".

На Играх 2012 года в Лондоне другой олимпиец признался, что у него был секс вчетвером с товарищем по команде и двумя женщинами.

Однако вряд ли картонные кровати остановят от блуда: один из спортсменов утверждает, что однажды устроил оргию в джакузи.

Двукратный золотой медалист из США рассказал: "Я видел, как занимаются сексом прямо на улице. На траве, между зданиями, люди совершенно не стесняются".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Париж   Спорт   картон   кровать   олимпийские игры   спортсмен   
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10  комментариев
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13k
Том Сойер 2 часа назад
Тю, а то только в кровати можно сексом заниматься....
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34
DARK4000 9 минут назад
Было бы желание, а где и
как не важно.
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8k
Nikolay 14 минут назад
Кто-нибудь, покажите организаторам "Камасутру". Пусть наконец узнают, что кровать для этого дела атрибут необязательный.
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3k
Pioner76 Полчаса назад
Идиотизм какой то.
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60k
zloykoyot Час назад
"По данным Inside the Games, главной причиной, по которой олимпийские чиновники выбрали такие кровати, является экологичность. Матрасы и картонные каркасы на 100% пригодны для вторичной переработки". А ещё они дешёвые и в них точно клопов нету. Поначалу по крайней мере
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696
Funny Час назад
Остановят кого то эти кровати ну, одеяло на пол и погнали
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10k
Alex Час назад
Желаю им как следует обосраться.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2952 поста (2779 в горячем)

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