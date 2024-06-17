В Подмосковье задержали экс-чиновника Минсельхоза РФ, который скрывался от следствия 12 лет

Следствие установило, что в 2007 и 2008 годах экс-начальник департамента Олег Донских и его сообщники через подконтрольные юридические лица провернули ряд хитрых схем, в результате которых им удалось взять в АО «Россельхозбанк» кредиты, которые тут же были похищены. Мошенники также набрали средств у АО «Росагролизинг» для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы, которые также ушли в неизвестном направлении. Точнее, в известном. Деньги перечислялись фирмам-посредникам по поддельным контрактам, после чего переводились на счета фирм-однодневок и обналичивались.

Общий ущерб от действий злоумышленников составил свыше 2 млрд рублей, и сообщники Донских были задержаны в 2017 году. Суд признал их виновными и назначил 9 и 11,5 лет колонии - сейчас мошенники отбывают наказание.

А вот Донских тогда удалось скрыться, и долгих 12 лет его не могли (или не хотели?) найти. Чиновник был объявлен в международный розыск, и совсем недавно его обнаружили на территории Истринского района Подмосковья. Донских был задержан. Сам он говорит, что живёт в Подмосковье с 2008 года, однако в СМИ сообщалось, что, предчувствуя близкий арест, Донских улетел за границу, где его следы затерялись. Однако же каким-то образом в РФ он всё-таки вернулся и жил-поживал в Подмосковье, явно не бедствуя.