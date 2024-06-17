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В Подмосковье задержали экс-чиновника Минсельхоза РФ, который скрывался от следствия 12 лет

В Подмосковье задержали экс-чиновника Минсельхоза РФ, который скрывался от следствия 12 лет

Автор:
17 июня 2024 10:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Видео   Ирина Волк   Олег Донских   ФСБ   задержание   кредиты   мошенничество   росагролизинг   следствие   
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Олега Донских подозревают в хищении около 2-х миллиардов рублей. Действовал он не один, а с сообщниками, которые уже отбывают наказание.

Следствие установило, что в 2007 и 2008 годах экс-начальник департамента Олег Донских и его сообщники через подконтрольные юридические лица провернули ряд хитрых схем, в результате которых им удалось взять в АО «Россельхозбанк» кредиты, которые тут же были похищены. Мошенники также набрали средств у АО «Росагролизинг» для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы, которые также ушли в неизвестном направлении. Точнее, в известном. Деньги перечислялись фирмам-посредникам по поддельным контрактам, после чего переводились на счета фирм-однодневок и обналичивались.


Общий ущерб от действий злоумышленников составил свыше 2 млрд рублей, и сообщники Донских были задержаны в 2017 году. Суд признал их виновными и назначил 9 и 11,5 лет колонии - сейчас мошенники отбывают наказание.


А вот Донских тогда удалось скрыться, и долгих 12 лет его не могли (или не хотели?) найти. Чиновник был объявлен в международный розыск, и совсем недавно его обнаружили на территории Истринского района Подмосковья. Донских был задержан. Сам он говорит, что живёт в Подмосковье с 2008 года, однако в СМИ сообщалось, что, предчувствуя близкий арест, Донских улетел за границу, где его следы затерялись. Однако же каким-то образом в РФ он всё-таки вернулся и жил-поживал в Подмосковье, явно не бедствуя.


В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы, установление всех обстоятельств противоправной деятельности и ее возможных соучастников», - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ.


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Метки: Ynews   Видео   Ирина Волк   Олег Донских   ФСБ   задержание   кредиты   мошенничество   росагролизинг   следствие   
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6  комментариев
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19k
ron Час назад
просто не там искали ) Она ждали его у выхода, а он ушел через вход © )))
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14k
hunter 6 минут назад
Иришка ,скоро окосеет. столько читать телесуфлёра и чередовать со взглядом на камеру.
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9k
Puans-on 7 минут назад
А мог бы уже выйти.
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3k
Алекс 9 минут назад
а тем временем, Ирина Волк готовилась получать генерал-лейтенанта)))
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20k
копатель (копаю, но могу и закапывать) Полчаса назад
Ирина Волк, как мне кажется, тоже не просто так до столь высокого звания дослужилась)))
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2k
Аркадий Полчаса назад
Ирина Волк - эффектная дама, как с обложки журнала. А чиновнику пожелаю больше мозгов, сбежал, так нахрен было возвращаться, да ещё с такими деньгами, в любой стране был бы дорогим и уважаемым гостем!!!
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2219 постов (2208 в горячем)

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