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Силовики задержали пятерых мужчин, пытавшихся купить и вывезти за границу радиоактивный цезий

Силовики задержали пятерых мужчин, пытавшихся купить и вывезти за границу радиоактивный цезий

Автор:
23 июня 2023 18:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Видео   ФСБ   задержание   контрабанда   радиоактивный изотоп   цезий-137   
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"Иностранные специалисты" с гражданством Азербайджана и Украины планировали переправить за границу один килограмм цезия-137. Преступников задержали с поличным.

В ФСБ сообщили о задержании пяти мужчин, которые планировали прикупить и переправить за границу РФ немножко радиоактивного цезия. Речь шла о килограмме изотопа цезий-137. Его стоимость оценивалась в 3,5 миллионов долларов и, как предполагают правоохранители, после товар вполне мог использоваться в качестве начинки для "грязной бомбы".


По информации силовиков, бандой руководил гражданин Украины. Остальные подельники - граждане Азербайджана - были исполнителями.


Задержанные в настоящее время находятся под стражей и дают признательные показания. Они стали фигурантами уголовного дела по ст. 220 («Незаконное обращение с радиоактивными веществами») и ст. 30, ст. 226.1 («Приготовление к контрабанде радиоактивных веществ») УК России.


Что касается радиоизотопа цезия-137, то он также используется в гамма-дефектоскопии, измерительной технике, в инспекционно-досмотровых комплексах. Этот изотоп входит в состав лекарств и медпрепаратов. Его также используют для лечения злокачественных опухолей в радиотерапии.


В природе этого изотопа не существует - он является продуктом деления ядер урана и плутония. Это отработанное топливо атомных электростанций, которое берут из реакторов. Во время радиоактивных аварий цезий-137, конечно, может попасть в окружающую среду, но такие случаи все-таки редки. Извлечения изотопа из ядерного топлива - процесс сложный и дорогой. Т.к. это крайне опасный для человека продукт, для его перемещения требуется толстостенный контейнер - именно он фигурирует на видео от ФСБ.



Что касается опасности радиоактивного цезия, достаточно вспомнить инцидент, произошедший в бразильском городе Гояния в сентябре 1987 года. Тогда при переезде частной клиники была похищена деталь из стационарного рентгеновского аппарата Cesapam F-3000. который стоял в кабинете радиотерапии. Деталь содержала радиоактивный изотоп цезий-137 в виде хлорида цезия.


Воры выбросили поврежденную капсулу на свалку, т.к. не могли с неё полностью снять свинцовую оболочку. Владелец свалки, увидев интересное голубое свечение, подобрал деталь и принес её домой. Капсулу рассматривала его семья, соседи, родственники. Радиоактивный порошок попал на разные предметы и увеличил, таким образом, количество заражённых материалов.


В результате от лучевой болезни умерли 4 человека, 129 человек получили высокие дозы радиации, много тысяч прошли через больницы с разного рода симптомами радиоактивного отравления и сотни, контактировавших с цезием, умерли от онкологических и разного рода других тяжелых заболеваний в несколько лет после инцидента.


Было выявлено 85 загрязненных изотопом домов, а на захоронение собрали 3500 кубометров зараженных отходов.


В той капсуле содержалось менее 100 граммов изотопа цезия-137. Страшно подумать, к чему могло бы привести использование целого килограмма опасного вещества!









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Метки: Ynews   Видео   ФСБ   задержание   контрабанда   радиоактивный изотоп   цезий-137   
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1  комментарий
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dm4242 Минуту назад
Намазать лоб зеленкой прямо на месте.Всем иностранным специалистам.Чтобы не было прецедентов.Или поместить их в одну камеру и открыть источник ненадолго.Чтобы на себе прочувствовали то.что готовили другим.
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