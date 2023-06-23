Силовики задержали пятерых мужчин, пытавшихся купить и вывезти за границу радиоактивный цезий

"Иностранные специалисты" с гражданством Азербайджана и Украины планировали переправить за границу один килограмм цезия-137. Преступников задержали с поличным.
В ФСБ сообщили о задержании пяти мужчин, которые планировали прикупить и переправить за границу РФ немножко радиоактивного цезия. Речь шла о килограмме изотопа цезий-137. Его стоимость оценивалась в 3,5 миллионов долларов и, как предполагают правоохранители, после товар вполне мог использоваться в качестве начинки для "грязной бомбы".
По информации силовиков, бандой руководил гражданин Украины. Остальные подельники - граждане Азербайджана - были исполнителями.
Задержанные в настоящее время находятся под стражей и дают признательные показания. Они стали фигурантами уголовного дела по ст. 220 («Незаконное обращение с радиоактивными веществами») и ст. 30, ст. 226.1 («Приготовление к контрабанде радиоактивных веществ») УК России.
Что касается радиоизотопа цезия-137, то он также используется в гамма-дефектоскопии, измерительной технике, в инспекционно-досмотровых комплексах. Этот изотоп входит в состав лекарств и медпрепаратов. Его также используют для лечения злокачественных опухолей в радиотерапии.
В природе этого изотопа не существует - он является продуктом деления ядер урана и плутония. Это отработанное топливо атомных электростанций, которое берут из реакторов. Во время радиоактивных аварий цезий-137, конечно, может попасть в окружающую среду, но такие случаи все-таки редки. Извлечения изотопа из ядерного топлива - процесс сложный и дорогой. Т.к. это крайне опасный для человека продукт, для его перемещения требуется толстостенный контейнер - именно он фигурирует на видео от ФСБ.
Что касается опасности радиоактивного цезия, достаточно вспомнить инцидент, произошедший в бразильском городе Гояния в сентябре 1987 года. Тогда при переезде частной клиники была похищена деталь из стационарного рентгеновского аппарата Cesapam F-3000. который стоял в кабинете радиотерапии. Деталь содержала радиоактивный изотоп цезий-137 в виде хлорида цезия.
Воры выбросили поврежденную капсулу на свалку, т.к. не могли с неё полностью снять свинцовую оболочку. Владелец свалки, увидев интересное голубое свечение, подобрал деталь и принес её домой. Капсулу рассматривала его семья, соседи, родственники. Радиоактивный порошок попал на разные предметы и увеличил, таким образом, количество заражённых материалов.
В результате от лучевой болезни умерли 4 человека, 129 человек получили высокие дозы радиации, много тысяч прошли через больницы с разного рода симптомами радиоактивного отравления и сотни, контактировавших с цезием, умерли от онкологических и разного рода других тяжелых заболеваний в несколько лет после инцидента.
Было выявлено 85 загрязненных изотопом домов, а на захоронение собрали 3500 кубометров зараженных отходов.
В той капсуле содержалось менее 100 граммов изотопа цезия-137. Страшно подумать, к чему могло бы привести использование целого килограмма опасного вещества!
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