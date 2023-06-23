Силовики задержали пятерых мужчин, пытавшихся купить и вывезти за границу радиоактивный цезий

Задержанные в настоящее время находятся под стражей и дают признательные показания. Они стали фигурантами уголовного дела по ст. 220 («Незаконное обращение с радиоактивными веществами») и ст. 30, ст. 226.1 («Приготовление к контрабанде радиоактивных веществ») УК России.

Что касается радиоизотопа цезия-137, то он также используется в гамма-дефектоскопии, измерительной технике, в инспекционно-досмотровых комплексах. Этот изотоп входит в состав лекарств и медпрепаратов. Его также используют для лечения злокачественных опухолей в радиотерапии.

В природе этого изотопа не существует - он является продуктом деления ядер урана и плутония. Это отработанное топливо атомных электростанций, которое берут из реакторов. Во время радиоактивных аварий цезий-137, конечно, может попасть в окружающую среду, но такие случаи все-таки редки. Извлечения изотопа из ядерного топлива - процесс сложный и дорогой. Т.к. это крайне опасный для человека продукт, для его перемещения требуется толстостенный контейнер - именно он фигурирует на видео от ФСБ.