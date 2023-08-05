Зачем в советских паспортах обязательно указывали национальность?

В СССР национальность обязательно начали указывать еще с 1930-х годов - при начале паспортизации. Знаменитая "пятая графа"... Причем с начала национальность писали строго по отцу.
А уже с 1970-х по выбору получателя паспорта - отца или матери. Из числа официальных национальностей, разумеется - эльфом или казаком записаться никак нельзя было тогда.
На самом деле, тут все довольно просто.
Да, Советский Союз был государством многонациональным. Но вовсе не мононациональным. И разные народы своим многобразием тут играли важную роль.
По факту СССР вовсе никогда не старался слить всех своих жителей в одну общую этническую массу. Иначе б не создавал целые республики и автономные округа (для небольших этносов).
Советское государство понимало все эти различия в ультрамногонациональной стране. Старалось контролировать перемещения разных народов по государству, их численность, рост и снижение числа.
Графа "национальность" помогала спасать многие небольшие народы нашей страны. Как например, тех же марийцев или мордовцев, что ныне просто жестко ассимилируются среди русского "моря".
Примера ради. Вот, допустим, советскому правительству нужно было быстро понять - нужно ли тем же условным коми-пермякам создавать отдельный АО? Для этого нужно было сперва понять их реальную численность. В чем помогала та самая пятая графа.
Ну и что греха таить, некоторые свои этносы наша Партия считала "неблагонадежными". Особенно в годы Великой Отечественной и сразу после нее.
Национальность в паспорте помогала и контролировать граждан при выезде за границу - как пел Владимир Семеныч, "за графу не пустили пятую".
Графа "национальность" играла и свою роль при наборе управляющих кадров в нацреспубликах. Здесь часто старались продвигать "коренные" кадры - вкупе с русскими. Например, директор завода "коренной", его зам - русский. Или наоборот. Кто есть кто - предельно точно показывала та самая пятая графа.
В общем, если говорить просто - СССР был крайне многонациональным государством. И здесь нужно было вести четкую продуманную нацполитику. В том числе, четко зная, кто из граждан страны Советов к какой национальности относится.
В СССР не видели ничего постыдного в указании национальности в паспорте. Если человек грузин, то почему у него в паспорте не должно быть указано, что он - грузин?
Сейчас, ясное дело, после гибели Советской страны национальностей и национальных регионов изрядно поубавилось в новой России. А наше правительство взяло установку на общую массу "россиян", упрямо не желая различать своих граждан по национальности. И сегодня любой взрослый житель нашей страны может назваться хоть скифом, хоть гномом!
Справедливо ли сие, нужна ли такая отмена? Только время покажет!
Источник:
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Отдел кадров:
- Фамилия?
- Рабинович.
- Нацинальность?
- Русский.
- С такой фамилией мы лучше еврея возьмем...
Это проклятие коммунистов, которое надо искоренить и вернуть, как было до переворотов 1917 года .
Живем как в сказке блть - чем дальше, тем страшнее.
Если бы марийцы и мордовцы "жёстко ассимилировались", то не было бы ни Республики Мордовия, ни Республики Марий-Эл
А иначе получаются какие-то Иваны, не помнящие родства...
Правда есть особые случаи таких, кто скрывал какая у них пятая графа. Они-то как раз и добивались отмены указания национальности. Космополиты, бля!
Чтобы никого из родителей не обижать, Эльдар написал "русский". Сама видела его паспорт.
2008й года был выдан, правда истек в 18м но храню так как я там на фото очень хорошо получился)
И надо сказать,это неплохо получалось - я знаю множество браков между самыми разными национальностями,вроде якутов и молдаван.
Правда, по моим наблюдениям,эквивалентом "советского человека" стала национальность "русский".
И конечной целью было все-таки создание единой нации для всей страны,хотя времени на это понадобилось бы не одно столетие.
Были ещё всесоюзные проекты,вроде БАМа и освоения целины,на которые сьезжались люди со всех республик.
Были распределения из учебных заведений,когда выпускник обязан был отработать там, куда направят. Например,из уральского техникума наша группа распределялась в Таджикистан,Украину,Новосибирск,и Волхов.
Военные также переезжали согласно приказу,и часто оставались там,где получали жилье.
Ну и переезжали в другие республики с целью изменения климата. Северяне любили переехать в Крым или Краснодарский край,южане переезжали в среднюю полосу. Причем,бывало несколько переездов в разные места в течении пары десятков лет.