Зачем в советских паспортах обязательно указывали национальность?

Графа "национальность" помогала спасать многие небольшие народы нашей страны. Как например, тех же марийцев или мордовцев, что ныне просто жестко ассимилируются среди русского "моря".

Примера ради. Вот, допустим, советскому правительству нужно было быстро понять - нужно ли тем же условным коми-пермякам создавать отдельный АО? Для этого нужно было сперва понять их реальную численность. В чем помогала та самая пятая графа.

Ну и что греха таить, некоторые свои этносы наша Партия считала "неблагонадежными". Особенно в годы Великой Отечественной и сразу после нее.

Национальность в паспорте помогала и контролировать граждан при выезде за границу - как пел Владимир Семеныч, "за графу не пустили пятую".

Графа "национальность" играла и свою роль при наборе управляющих кадров в нацреспубликах. Здесь часто старались продвигать "коренные" кадры - вкупе с русскими. Например, директор завода "коренной", его зам - русский. Или наоборот. Кто есть кто - предельно точно показывала та самая пятая графа.