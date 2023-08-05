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Зачем в советских паспортах обязательно указывали национальность?

Зачем в советских паспортах обязательно указывали национальность?

Автор:
05 августа 2023 11:40
Сообщество : Факты
Метки: Пятая графа   документы   интересно   национальность   паспорт   факты   фото   
1867
5

В СССР национальность обязательно начали указывать еще с 1930-х годов - при начале паспортизации. Знаменитая "пятая графа"... Причем с начала национальность писали строго по отцу.

А уже с 1970-х по выбору получателя паспорта - отца или матери. Из числа официальных национальностей, разумеется - эльфом или казаком записаться никак нельзя было тогда.

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На самом деле, тут все довольно просто.

Да, Советский Союз был государством многонациональным. Но вовсе не мононациональным. И разные народы своим многобразием тут играли важную роль.

По факту СССР вовсе никогда не старался слить всех своих жителей в одну общую этническую массу. Иначе б не создавал целые республики и автономные округа (для небольших этносов).

Советское государство понимало все эти различия в ультрамногонациональной стране. Старалось контролировать перемещения разных народов по государству, их численность, рост и снижение числа.

Графа "национальность" помогала спасать многие небольшие народы нашей страны. Как например, тех же марийцев или мордовцев, что ныне просто жестко ассимилируются среди русского "моря".

Примера ради. Вот, допустим, советскому правительству нужно было быстро понять - нужно ли тем же условным коми-пермякам создавать отдельный АО? Для этого нужно было сперва понять их реальную численность. В чем помогала та самая пятая графа.

Ну и что греха таить, некоторые свои этносы наша Партия считала "неблагонадежными". Особенно в годы Великой Отечественной и сразу после нее.

Национальность в паспорте помогала и контролировать граждан при выезде за границу - как пел Владимир Семеныч, "за графу не пустили пятую".

Графа "национальность" играла и свою роль при наборе управляющих кадров в нацреспубликах. Здесь часто старались продвигать "коренные" кадры - вкупе с русскими. Например, директор завода "коренной", его зам - русский. Или наоборот. Кто есть кто - предельно точно показывала та самая пятая графа.

В общем, если говорить просто - СССР был крайне многонациональным государством. И здесь нужно было вести четкую продуманную нацполитику. В том числе, четко зная, кто из граждан страны Советов к какой национальности относится.

В СССР не видели ничего постыдного в указании национальности в паспорте. Если человек грузин, то почему у него в паспорте не должно быть указано, что он - грузин?

Сейчас, ясное дело, после гибели Советской страны национальностей и национальных регионов изрядно поубавилось в новой России. А наше правительство взяло установку на общую массу "россиян", упрямо не желая различать своих граждан по национальности. И сегодня любой взрослый житель нашей страны может назваться хоть скифом, хоть гномом!

Справедливо ли сие, нужна ли такая отмена? Только время покажет!

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Метки: Пятая графа   документы   интересно   национальность   паспорт   факты   фото   
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28  комментариев
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33k
ACU900 2 часа назад
Анекдот:
Отдел кадров:
- Фамилия?
- Рабинович.
- Нацинальность?
- Русский.
- С такой фамилией мы лучше еврея возьмем...
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30k
Григорий Минуту назад
Нынеча все изменилось. Асламбек Давлаташоевич берет имя Иван Рыбаков и ставит в пятую графу русский. И в анкете он Иван, а на морду весь Асланбек.
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3k
· · Полчаса назад
Деление регионов по национальному признаку - это прямая дорога к сепаратизму при слабой центральной власти .
Это проклятие коммунистов, которое надо искоренить и вернуть, как было до переворотов 1917 года .
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18k
Reynisdrangar 40 минут назад
Это понятно. А вот зачем нужно было указывать национальность в школьном классном дневнике?
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706
Flint 43 минуты назад
У меня в прошлом паспорте тоже была национальность указана - сейчас нет этой графы.
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7k
КремлеКот 51 минуту назад
"Графа "национальность" помогала спасать многие небольшие народы нашей страны. Как например, тех же марийцев или мордовцев, что ныне просто жестко ассимилируются среди русского "моря".

Если бы марийцы и мордовцы "жёстко ассимилировались", то не было бы ни Республики Мордовия, ни Республики Марий-Эл
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1k
TruckerOrphan 57 минут назад
В паспорте был русский (когда графа была), никто не спрашивал что писать при выдаче советского паспорта. В реальности примерно в равных долях 7 разных национальностей, некоторые родственные, русских может 10 процентов было. Кто я такое?
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170
Иван Иванченков Час назад
И правильно делали!
А иначе получаются какие-то Иваны, не помнящие родства...
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187
Patiot Час назад
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75k
Татьяна Юсова Час назад
Я помню, когда мы получали паспорта в 1978 году, мой одноклассник Эльдар Ханфенов рассказал, что когда он заполнял анкету, спросил у паспортистки, какую ему писать национальность, если папа у него азербайджанец, а мама армянка? Ему сказали - можешь папину, можешь мамину, можешь русский.
Чтобы никого из родителей не обижать, Эльдар написал "русский". Сама видела его паспорт.
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6
Hottabych Татьяна Юсова Полчаса назад
В нашем классе учился негр, в школьном журнале в графе национальность у него был прочерк, потом в паспорте русский. А в армии он служил в легендарных войсках - стройбат называется
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11k
Copycat 2 часа назад
у меня в старом казахстанском паспорте тоже национальность указана так то
2008й года был выдан, правда истек в 18м но храню так как я там на фото очень хорошо получился)
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169
iskra 2 часа назад
Насколько помню, целью руководства СССР было создать "плавильный котел",в котором все национальности смешались и получился бы новый "советский человек".
И надо сказать,это неплохо получалось - я знаю множество браков между самыми разными национальностями,вроде якутов и молдаван.
Правда, по моим наблюдениям,эквивалентом "советского человека" стала национальность "русский".
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169
iskra synco 54 минуты назад
Это исключения для северных районов. Практически все они находились в одной республике - РСФСР.
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169
iskra Mikhail 49 минут назад
Уже то, что люди любой национальности свободно перемещались и заключали браки с другими национальностями ,и было реализацией политики стирания разницы между народами.Причем это касалось не только народностей СССР. В Союзе также лояльно относились к иностранцам - эфиопам,немцам,израильтянам и пр.
И конечной целью было все-таки создание единой нации для всей страны,хотя времени на это понадобилось бы не одно столетие.
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169
iskra Alex 7 минут назад
В другие регионы уезжали по самым разным причинам. Например, после призыва в армию,обычно отправляли служить подальше от дома. Таджиков - в прибалтику,молдаван - на дальний восток.Уезжали в другие республики на учебу. Если есть мозги,то казах мог запросто поступить в московский ВУЗ.
Были ещё всесоюзные проекты,вроде БАМа и освоения целины,на которые сьезжались люди со всех республик.
Были распределения из учебных заведений,когда выпускник обязан был отработать там, куда направят. Например,из уральского техникума наша группа распределялась в Таджикистан,Украину,Новосибирск,и Волхов.
Военные также переезжали согласно приказу,и часто оставались там,где получали жилье.
Ну и переезжали в другие республики с целью изменения климата. Северяне любили переехать в Крым или Краснодарский край,южане переезжали в среднюю полосу. Причем,бывало несколько переездов в разные места в течении пары десятков лет.
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