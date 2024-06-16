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Очередной инвазивный вид обнаружили в реке Миссури

Очередной инвазивный вид обнаружили в реке Миссури

Автор:
16 июня 2024 11:04
Метки: Channa argus   Обыкновенная змееголовка   инвазия   новости   рыба   фото   
552
3

В водах Миссури (США) вновь заметили обыкновенного змееголова (лат. Channa argus), рыбу с экзотическим внешним видом и удивительными способностями. Рыбу поймали в округе Уэйн, что вызвало беспокойство у экологов и любопытство у местных жителей. Об этом сообщает IFLScience.

Это четвертый случай за последние несколько лет, когда этот инвазивный вид был обнаружен в штате. Первый змееголов обнаружили в канаве в 2019 году, а последующие два случая произошли в прошлом году. Но чем особенна эта рыба?

Обыкновенный змееголов (Channa argus) обладает длинным телом и головой, напоминающей змею, с чешуей, украшенной узорами, как у питона. Эти хищники могут достигать в длину до одного метра и питаются в основном другой рыбой, а также ракообразными, лягушками и даже мелкими птицами и млекопитающими.

Но самое поразительное в змееголовах – их способность дышать воздухом и выживать на суше в течение нескольких дней, пока они остаются влажными. Это позволяет им перемещаться по суше, в поисках новых водоемов.


Первоначальный ареал — реки Дальнего Востока от Янцзы на юге до бассейна реки Амур на севере, в том числе в Приморском крае в реках Уссури, Раздольная и в озёрах Хасан и Ханка . Эта рыба представляет угрозу для местных экосистем, так как она конкурирует за ресурсы с местными видами и может нанести вред биоразнообразию.

На этот раз рыбу обнаружил рыболов, который, ожидая улова, заметил на конце своей лески нечто необычное. После того как он исследовал характеристики рыбы, стало ясно, что это именно змееголов. Рыболов оставил ее на тротуаре, полагая, что она умрет, но змееголов продемонстрировал удивительную живучесть.


После нескольких часов в мешке, рыбу извлек представитель Департамента охраны природы Миссури (MDC) Джейкоб Планкетт, который подтвердил, что она все также жива и активна.

MDC призывает граждан быть бдительными и рекомендует убить рыбу, чтобы предотвратить дальнейшее распространение этого инвазивного вида.

Считается, что змееголовы впервые попали в реки США после аварии на коммерческой рыбной ферме в Арканзасе в 2008 году. С тех пор они распространились по водам бассейна реки Святого Франциска, пробираясь на север и становясь серьезной угрозой для местных экосистем.

Эксперты предупреждают, что без должного контроля змееголовы могут нанести непоправимый ущерб местной фауне. Они не только конкурируют за пищу с местными видами, но и могут передавать болезни и паразитов, на которые местные рыбы не имеют иммунитета.

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Метки: Channa argus   Обыкновенная змееголовка   инвазия   новости   рыба   фото   
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13  комментариев
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64k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 9 часов назад
это им за колорадких и других
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Евгений 3 часа назад
Змееголовка у автора в штанах. А это - змееголов. Вкусный кстати.
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405
Igor (Игорь) Автор поста Евгений 2 часа назад
спасибо, поправил
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405
Igor (Игорь) Автор поста Евгений 2 часа назад
Одна из немногих пресноводных почти без костей
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5k
Горожанин 5 часов назад
Сами выпустили, а рыба, видите ли, виновата. Защитнички природы хе@ровы.
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17k
ss 9 часов назад
Блин, что не так с этими экологами? Что их так пучит тревога по каждому поводу?

Так было, есть и будет. Будет меняться климат. Будут вымирать виды. Будут затапливаться одни места и появляться другие. И животные будут мигрировать.
Но тупоголовых зелёных идиотов все эти нормальные процессы страшно тревожат. Они хотят остановить эволюцию... Не получится, идиоты.

По-моему всем экологам нужно срочно к психиатру, чтобы он им выписал успокоительные и беспочвенные тревоги покинули их навсегда.
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2
Vovik ss 8 минут назад
Да и сами фермеры в Австралии какие-то инвазивные.
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Igor (Игорь)
  • Дата регистрации: 11.02.2018
  • 9 постов (2 в горячем)

https://igoropryrode.blogspot.com/ Природа удивительна, только надо внимательнее присмотреться
405



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