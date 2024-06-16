Очередной инвазивный вид обнаружили в реке Миссури

Это четвертый случай за последние несколько лет, когда этот инвазивный вид был обнаружен в штате. Первый змееголов обнаружили в канаве в 2019 году, а последующие два случая произошли в прошлом году. Но чем особенна эта рыба?

Обыкновенный змееголов (Channa argus) обладает длинным телом и головой, напоминающей змею, с чешуей, украшенной узорами, как у питона. Эти хищники могут достигать в длину до одного метра и питаются в основном другой рыбой, а также ракообразными, лягушками и даже мелкими птицами и млекопитающими.

Но самое поразительное в змееголовах – их способность дышать воздухом и выживать на суше в течение нескольких дней, пока они остаются влажными. Это позволяет им перемещаться по суше, в поисках новых водоемов.



