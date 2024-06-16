Очередной инвазивный вид обнаружили в реке Миссури

В водах Миссури (США) вновь заметили обыкновенного змееголова (лат. Channa argus), рыбу с экзотическим внешним видом и удивительными способностями. Рыбу поймали в округе Уэйн, что вызвало беспокойство у экологов и любопытство у местных жителей. Об этом сообщает IFLScience.
Это четвертый случай за последние несколько лет, когда этот инвазивный вид был обнаружен в штате. Первый змееголов обнаружили в канаве в 2019 году, а последующие два случая произошли в прошлом году. Но чем особенна эта рыба?
Обыкновенный змееголов (Channa argus) обладает длинным телом и головой, напоминающей змею, с чешуей, украшенной узорами, как у питона. Эти хищники могут достигать в длину до одного метра и питаются в основном другой рыбой, а также ракообразными, лягушками и даже мелкими птицами и млекопитающими.
Но самое поразительное в змееголовах – их способность дышать воздухом и выживать на суше в течение нескольких дней, пока они остаются влажными. Это позволяет им перемещаться по суше, в поисках новых водоемов.
Первоначальный ареал — реки Дальнего Востока от Янцзы на юге до бассейна реки Амур на севере, в том числе в Приморском крае в реках Уссури, Раздольная и в озёрах Хасан и Ханка . Эта рыба представляет угрозу для местных экосистем, так как она конкурирует за ресурсы с местными видами и может нанести вред биоразнообразию.
На этот раз рыбу обнаружил рыболов, который, ожидая улова, заметил на конце своей лески нечто необычное. После того как он исследовал характеристики рыбы, стало ясно, что это именно змееголов. Рыболов оставил ее на тротуаре, полагая, что она умрет, но змееголов продемонстрировал удивительную живучесть.
После нескольких часов в мешке, рыбу извлек представитель Департамента охраны природы Миссури (MDC) Джейкоб Планкетт, который подтвердил, что она все также жива и активна.
MDC призывает граждан быть бдительными и рекомендует убить рыбу, чтобы предотвратить дальнейшее распространение этого инвазивного вида.
Считается, что змееголовы впервые попали в реки США после аварии на коммерческой рыбной ферме в Арканзасе в 2008 году. С тех пор они распространились по водам бассейна реки Святого Франциска, пробираясь на север и становясь серьезной угрозой для местных экосистем.
Эксперты предупреждают, что без должного контроля змееголовы могут нанести непоправимый ущерб местной фауне. Они не только конкурируют за пищу с местными видами, но и могут передавать болезни и паразитов, на которые местные рыбы не имеют иммунитета.
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Так было, есть и будет. Будет меняться климат. Будут вымирать виды. Будут затапливаться одни места и появляться другие. И животные будут мигрировать.
Но тупоголовых зелёных идиотов все эти нормальные процессы страшно тревожат. Они хотят остановить эволюцию... Не получится, идиоты.
По-моему всем экологам нужно срочно к психиатру, чтобы он им выписал успокоительные и беспочвенные тревоги покинули их навсегда.
То же случилось с колорадским жуком. Да, как бы неприятно, но не смертельно.
Всё это нормальные процессы. И совсем неважно само существо доползло до нового местообитания или его "аист в клювике" принёс. Так или иначе это путь, по которому жизненные формы распространяются по планете. Их распространение сдерживают только неблагоприятные климатические или пищевые ресурсы.