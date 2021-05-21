На Мадагаскаре рыбаки случайно поймали "живое ископаемое"

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В юго-западной части Мадагаскара сделали уникальную находку. Рыбаки обнаружили ранее неизвестную популяцию целакантов - рыб, которые существовали 420 миллионов лет назад и когда-то считались вымершими. У них восемь плавников и необычный пятнистый окрас.
Целаканты - отряд лопастепёрых рыб, известный по многочисленным ископаемым представителям. До того, как ученые открыли их современный род в 1938 году, целакантообразные считались полностью вымершими. Теперь современные целаканты носят название латимерии (L. chalumnae). Охотники на акул случайно поймали этих рыб в свои сети в юго-западной части Мадагаскара в Индийском океане.
Сейчас эти редкие рыбы находятся под угрозой исчезновения - это началось после того, как в 1980-х годах на Мадагаскаре усилилась охота на акул из-за спроса на акульи плавники. Рыбаки ловили акул глубоководными сетями, в которые часто попадали латимерии. По данным экспертов, в последние десятилетия у берегов Мадагаскара поймали по меньшей мере 100 таких рыб.
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При исчезающем статусе ученые выяснили, что Мадагаскар является "эпицентром" распространения целакантов. Теперь цель специалистов - сделать все, чтобы сохранить небольшую популяцию. Они уже запланировали создание национальной программы исследований и сохранения этих рыб.
Длина латимерий - примерно 2 метра, вес - до 90 кг. У них восемь плавников и необычный пятнистый окрас. Они обитают на глубинах от 100 до 500 метров, живут до 48 лет, и достигают репродуктивного возраста лишь к 20 годам. Эти рыбы являются яйцеживородящими, и их беременность длится до 13 месяцев.
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