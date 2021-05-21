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На Мадагаскаре рыбаки случайно поймали "живое ископаемое"

На Мадагаскаре рыбаки случайно поймали "живое ископаемое" (6 фото)

Автор:
21 мая 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: древние животные   животные   морские животные   находки   новости   рыба   рыбы   фото   
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В юго-западной части Мадагаскара сделали уникальную находку. Рыбаки обнаружили ранее неизвестную популяцию целакантов - рыб, которые существовали 420 миллионов лет назад и когда-то считались вымершими. У них восемь плавников и необычный пятнистый окрас.

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Метки: древние животные   животные   морские животные   находки   новости   рыба   рыбы   фото   
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16k
Егор 10 минут назад
Не все, значит, на сушу выбрались...
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16k
MarkovAlexandr 7 минут назад
"уже запланировали создание национальной программы исследований и сохранения этих рыб." - ну всё, капец рыбам
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