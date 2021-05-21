На Мадагаскаре рыбаки случайно поймали "живое ископаемое"

Сейчас эти редкие рыбы находятся под угрозой исчезновения - это началось после того, как в 1980-х годах на Мадагаскаре усилилась охота на акул из-за спроса на акульи плавники. Рыбаки ловили акул глубоководными сетями, в которые часто попадали латимерии. По данным экспертов, в последние десятилетия у берегов Мадагаскара поймали по меньшей мере 100 таких рыб.