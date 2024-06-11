Самолет пролетел сквозь грозовой фронт, который не был заметен на метеорологическом радаре. Передние окна кабины пилотов полностью покрыты трещинами.
Самолет Airbus A320, принадлежащий австрийской авиакомпании Austrian Airlines, выполнял рейс из Майорки в Вену, когда попал под сильный град. Осадки пробили лобовое стекло и разрушили носовую часть самолета. Инцидент произошел в воскресенье, 9 июня.
Воздушное судно вылетело с незначительной задержкой. Во время полета была небольшая турбулентность, но, как отметили пассажиры, "ничего особенного". Впрочем, примерно за полчаса до запланированного прибытия в Вену почувствовался сильный толчок. Airbus A320 влетел в грозовой фронт.
"Посадка была немного более турбулентной, чем обычно", — рассказывает один из пассажиров.
Пилот сообщил, что у самолета разбито лобовое стекло. Пришлось садиться в аэропорту Вены вслепую. Пассажиры, в свою очередь, смогли оценить масштабы проблем только после приземления. В результате инцидента никто не пострадал.
Как стало известно, пилот подал диспетчерам сигнал бедствия после того, как град разбил лобовое стекло. Служба управления полетами подтвердила факт инцидента: там объяснили, что грозовой фронт, в который попал рейс по дороге в Вену, не был виден на метеорологическом радаре.
В результате град повредил два передних стекла кабины самолета, носовую часть и некоторые панели, подтвердили в авиакомпании.
Источник:
- 17 любопытных кадров из аэропортов
- 9-летний мальчик сел в самолет без билета и улетел за 3000 километров
- А вот и новая аэрофобия: самолет был вынужден совершить аварийную посадку в Риме из-за града
- Британская семья потратила £140 000 за два года на строительство собственного самолета
- Вторая жизнь Boeing 747: самый необычный отель в мире
Неужели стекло выдержало, а железка носа (обтекатель) отвалилась?!
Cейчаc ищy любyю pаботy, но пока ничего не находитcя. Готов на любyю подpаботкy, а cейчаc дома еcть абcолютно нечего. От голода почти теpяю cознание. Одолжить пpоcто не y кого. Одолжите, пожалyйcта, на едy pyблей 100-200. Xоть на бyлкy хлеба, хоть на килогpамм каpтошки.
Ecли оcтавите контакты, то я готов веpнyть c пеpвой заpплаты (пеpеведy на каpтy или номеp телефона). В этом cлyчае оcтавьте cвои контакты в личных cообщениях. Я веpнy 100%!
Пополните, пожалyйcта, номеp телефона на любyю cyммy: 8 (952) 133 65 10 (баланc номеpа телефона y опеpатоpа или по CБП)
Заpанее большое Вам человечеcкое cпаcибо.