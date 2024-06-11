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Град пробил лобовое стекло и сломал нос самолета во время посадки

Град пробил лобовое стекло и сломал нос самолета во время посадки

Автор:
11 июня 2024 09:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ЧП   в мире   во время посадки   град   новости   самолет   фото   
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Самолет пролетел сквозь грозовой фронт, который не был заметен на метеорологическом радаре. Передние окна кабины пилотов полностью покрыты трещинами.

Самолет Airbus A320, принадлежащий австрийской авиакомпании Austrian Airlines, выполнял рейс из Майорки в Вену, когда попал под сильный град. Осадки пробили лобовое стекло и разрушили носовую часть самолета. Инцидент произошел в воскресенье, 9 июня.

Воздушное судно вылетело с незначительной задержкой. Во время полета была небольшая турбулентность, но, как отметили пассажиры, "ничего особенного". Впрочем, примерно за полчаса до запланированного прибытия в Вену почувствовался сильный толчок. Airbus A320 влетел в грозовой фронт.

"Посадка была немного более турбулентной, чем обычно", — рассказывает один из пассажиров.

Пилот сообщил, что у самолета разбито лобовое стекло. Пришлось садиться в аэропорту Вены вслепую. Пассажиры, в свою очередь, смогли оценить масштабы проблем только после приземления. В результате инцидента никто не пострадал.

Как стало известно, пилот подал диспетчерам сигнал бедствия после того, как град разбил лобовое стекло. Служба управления полетами подтвердила факт инцидента: там объяснили, что грозовой фронт, в который попал рейс по дороге в Вену, не был виден на метеорологическом радаре.

В результате град повредил два передних стекла кабины самолета, носовую часть и некоторые панели, подтвердили в авиакомпании.

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Метки: ЧП   в мире   во время посадки   град   новости   самолет   фото   
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6  комментариев
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albedo 54 минуты назад
Как то уж очень сильно пострадал нос.
Неужели стекло выдержало, а железка носа (обтекатель) отвалилась?!
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−7
Игорь 11 минут назад
Здpавcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, больше негде...

Cейчаc ищy любyю pаботy, но пока ничего не находитcя. Готов на любyю подpаботкy, а cейчаc дома еcть абcолютно нечего.
От голода почти теpяю cознание. Одолжить пpоcто не y кого. Одолжите, пожалyйcта, на едy pyблей 100-200. Xоть на бyлкy хлеба, хоть на килогpамм каpтошки.

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Deiz
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