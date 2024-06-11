Град пробил лобовое стекло и сломал нос самолета во время посадки

Воздушное судно вылетело с незначительной задержкой. Во время полета была небольшая турбулентность, но, как отметили пассажиры, "ничего особенного". Впрочем, примерно за полчаса до запланированного прибытия в Вену почувствовался сильный толчок. Airbus A320 влетел в грозовой фронт.

"Посадка была немного более турбулентной, чем обычно", — рассказывает один из пассажиров.

Пилот сообщил, что у самолета разбито лобовое стекло. Пришлось садиться в аэропорту Вены вслепую. Пассажиры, в свою очередь, смогли оценить масштабы проблем только после приземления. В результате инцидента никто не пострадал.