Киты в океане обнищали: почему тела морских гигантов уменьшились за последние 20 лет

Результаты наблюдения показали, что с 2000 года эта часть популяции серых китов претерпела значительное уменьшение длины тела. Более того, по слова соавтора исследования и доцента Института морских млекопитающих в Ньюпорте К.С. Бирлиха, они с коллегами обнаружили, что особи подгруппы у побережья Орегона в целом были меньше по размеру и имели худшее состояние тела, чем их собратья, проводившие больше времени в арктических водах.

Авторы исследования полагают, что меньший размер может иметь серьезные последствия для здоровья и репродуктивного успеха пострадавших китов. Это также вызывает тревогу по поводу состояния пищевой сети, в которой киты сосуществуют. Авторы исследования считают, что уменьшение тела китов может быть ранним предупреждающим знаком того, что численность этой популяции начинает снижаться или же она нездорова. В то же время сами киты считаются важными элементами экосистемы, а потому, если популяция китов не в порядке, это может многое рассказать о самой окружающей среде в которой они живут.

Отметим, что ученые наблюдали за подгруппой серых китов с 2016 года, используя дроны для измерения их размеров. Далее команда использовала фото 130 отдельных китов известного или предполагаемого возраста, сделанные в период с 2016 по 2022 годы. Результаты показывают, что взрослый серый кит, родившийся в 2020 году, достигнет длины тела взрослой особи, которая на 1,65 метра короче, чем у взрослой особи, родившейся до 2020 года. Таким образом ученые обнаружили, что серые киты этой подгруппы, вероятно, потеряли около 13% длины собственного тела.