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Гигантский "вомер": редкую 2-метровую рыбу, выбросило на берег

Гигантский "вомер": редкую 2-метровую рыбу, выбросило на берег

Автор:
10 июня 2024 09:31
Сообщество : Животные
Метки: Гигантский вомер   в мире   выброссило на берег   новости   рыба   фото   
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Исследователи считают, ее тело может пролежать на побережье неделями, так как мало кому из падальщиков удастся прокусить ее жесткую кожу.

Огромную редкую рыбу обнаружили на северном побережье Орегона. Исследователи обнаружили, что она принадлежит к виду самых тяжелых костных видов и теперь считают, что ее мертвое тело может пролежать на пляже неделями, пока хищники смогут уничтожить его.


По словам сотрудников Приморского аквариума, гигантская рыба привлекшая внимание общественности является солнечной рыбой Худвинкер. Ранее считалось, что представители этого вида обитают лишь в умеренных водах южного полушария, однако на этот раз гиганта морских глубин выбросило на северное побережье.

Огромное тело рыбы на пляже привлекло внимание любопытных глаз, заинтригованных необычным зрелищем. По словам исследователей, выброшенная на берег солнечная рыба Худвинкер достигает в длину 2,2 метра и впервые появилась на пляже еще 3 июня. Несмотря на то, что с тех пор прошла неделя, ученые полагают, что тело огромной костной рыбы может пролежать на пляже еще недели. Дело в том, что тела солнечных рыб Худвинкер покрыты жесткой кожей, а потому падальщикам сложно к ним подобраться и уничтожить остатки тела гигантской рыбы.


На фото, предоставленных аквариумом, изображена плоская, круглая, серы рыба, лежащая на боку в песке. Также на фото есть человек и пикап, которые в целом дают представление о размере тела морского гиганта.

Фото огромной рыбы, выброшенной на берег, показали исследовательнице из Новой Зеландии, изучающей солнечную рыбу, Маианне Найгаард. Ученые подтвердила, что это на побережье действительно выбросило редкую солнечную рыбу-обманщика. К слову, представители этого вида являются еще более редкими в сравнении с более распространенной океанской солнечной рыбой. Найгаад также предположила, что это возможно самая крупная подобная рыбу, которую когда-либо удавалось увидеть команде.

Еще в 2017 году Найгаард с коллегами использовала способ генетического отбора проб и наблюдений и обнаружила, что солнечная рыба-обманщик (Mola tecta) представляет собой другой рыб, чем океанская солнечная рыба Mola mola. "Tecta" на латыни означает "скрытый или замаскированный", имея в виду новый вид, который "прятался на виду", сообщили в аквариуме.

В 2019 году солнечную рыбу-обманщика выбросило на побережье Калифорнии. Недавно еще одну рыбу выбросило на берег в Калифорнии и Аляски. Ученые считают, что все эти случаи фактически бросают вызов теории о том, что представители этого вида обитают только в южном полушарии.

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Метки: Гигантский вомер   в мире   выброссило на берег   новости   рыба   фото   
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Igor (Игорь) 45 минут назад
На редкость безграмотная статья, начнем с заголовка. Рыба откладывающая 300 000 000 (буквами, триста миллионов) икринок, не может быть редкой, особенно если учесть, что никакого промыслового интереса она не представляет.
Вомер (лат. Vomer) к лунам (лат. Mola) никакого отношения не имеет он вообще относится к ставридам.
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Юрий 14 минут назад
Гигантская Mola tecta (в переводе с латинского "Солнечная рыба") внешне напоминает Mola mola ("рыба Луна"). Лишь в 2017 году ее объявили новым видом, а автор исследования Марианна Найгаaрд дала ей название Худвинкер - "обманщик".

Mola tecta отличаются от сородичей ДНК и строением тела. Это очень крупные рыбы: встречались особи до 2,4 метра в длину, а сородичи из семейства Mola вырастают до трех метров и весят около двух тонн.

PS: Новость март 2019г.
https://rg.ru/2019/03/04/mola-tecta.htmlhttps://rg.ru/2019/03/04/mola-tecta.html

Фото - Mola tecta
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Terracotka
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