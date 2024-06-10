Гигантский "вомер": редкую 2-метровую рыбу, выбросило на берег

Огромную редкую рыбу обнаружили на северном побережье Орегона. Исследователи обнаружили, что она принадлежит к виду самых тяжелых костных видов и теперь считают, что ее мертвое тело может пролежать на пляже неделями, пока хищники смогут уничтожить его.

По словам сотрудников Приморского аквариума, гигантская рыба привлекшая внимание общественности является солнечной рыбой Худвинкер. Ранее считалось, что представители этого вида обитают лишь в умеренных водах южного полушария, однако на этот раз гиганта морских глубин выбросило на северное побережье.