Кровавая "Ночь печали", или Как конкистадоры умерли богатыми

Когда в ноябре 1519 году испанский конкистадор Эрнан Кортес вошёл в столицу ацтеков Теночтитлан, император Монтесума II, которому суждено было стать последним императором ацтеков, устроил в честь гостя пышный приём. Монтесума умело управлял своей империей и мог бы при желании уничтожить войска Кортеса, несмотря на то, что испанцы владели более совершенным оружием. Но император полагал, что Кортес - бог (а иначе как объяснить выстрелы из пушек и извержение вулкана Попокатепетль, случившееся как раз к приходу испанцев), поэтому решил с ним не связываться.

Далеко не все ацтеки разделяли тактику Монтесумы. Когда индейцы напали на Веракурс и убили коменданта, Кортес взял Монтесуму и его семью под домашний арест, чтобы показать индейцам - ещё один такой случай, и мы убьём вашего правителя. Излюбленный приём Кортеса.