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Кровавая "Ночь печали", или Как конкистадоры умерли богатыми

Кровавая "Ночь печали", или Как конкистадоры умерли богатыми

Автор:
30 июня 2022 20:46
Сообщество : Исторические факты
Метки: Испания   ацтеки   история   конкистадоры   кортес   мексика   мехико   монтесума   ночь печали   
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Для одних "Ночь печали", а для других "Победная ночь".

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Когда в ноябре 1519 году испанский конкистадор Эрнан Кортес вошёл в столицу ацтеков Теночтитлан, император Монтесума II, которому суждено было стать последним императором ацтеков, устроил в честь гостя пышный приём. Монтесума умело управлял своей империей и мог бы при желании уничтожить войска Кортеса, несмотря на то, что испанцы владели более совершенным оружием. Но император полагал, что Кортес - бог (а иначе как объяснить выстрелы из пушек и извержение вулкана Попокатепетль, случившееся как раз к приходу испанцев), поэтому решил с ним не связываться.

Далеко не все ацтеки разделяли тактику Монтесумы. Когда индейцы напали на Веракурс и убили коменданта, Кортес взял Монтесуму и его семью под домашний арест, чтобы показать индейцам - ещё один такой случай, и мы убьём вашего правителя. Излюбленный приём Кортеса.

Испанцы, заболевшие золотой лихорадкой и синдромом завоевателя, вели себя не как боги, а как бесы. Поэтому через несколько месяцев совместного проживания с испанскими конкистадорами в Теночтитлане, даже у Монесумы не осталось сомнений в том, что Кортес и его люди - не боги, а простые люди.


В мае 1520 года Кортес с третью своего войска отправился в Веракрус, чтобы разобраться там с отрядом, посланным его злейшим врагом Диего Веласкесом для усмирения Кортеса. С людьми Веласкеса он быстро разобрался, но в его отсутствие оставшиеся две три войска устроили бессмысленную и кровавую резню в храме во время ацтекского праздника. Среди жертв внезапной атаки были знатные и уважаемые люди города, все они пришли в храм безоружными. Причём праздник проходил с разрешения испанцев. Когда конкистадоры начали резать жрецов, ацтеки стали защищаться. В итоге ацтеки убили 6 испанцев.

Ацтеки не собирались прощать испанцам их злодеяния. Когда 24 июня Кортес вновь вошёл в Теночтитлан, никакого пышного приёма ему уже не оказали. Его вообще никто не встретил, улицы столицы с населением 1 млн человек (по меркам XVI века это рекорд) были пусты. Войдя в город, Кортес стал думать о том, как вывести оттуда свои войска, пока не поздно.

На улицах начались стычки межу ацтеками и испанцами. Теперь испанцы укрылись во дворце, боясь расправы. Монтесума по приказу Кортеса попытался утихомирить подданных, но императора закидали камнями насмерть.


Испанцы оказались в осаде. Они были хорошо вооружены, но ацтеки многократно превосходили их числом. После смерти Монтесумы 29 июня Кортес решил уходить. Отступление он назначил на день похорон императора, когда ацтекам вроде как будет не до него. Накануне побега конкистадоры как следует затарились золотом. С такой драгоценной ношей не то что тайком отступать в дождливую ночь, но свободно прогуливаться было тяжело.

Теночтитлан находился на острове на озере Тескоко. Уйти из него можно было по одной из длинных и узких дамб. Накануне ацтеки разрушили несколько переправ на дамбе, и испанцам пришлось делать переносной мост. Ночью 30 июня ацтеки атаковали пытавшихся бежать испанцев. Ацтеки подплыли на лодках и плотах и били испанцев, пока сломанный мост не наполнился телам врагов, по которым оставшиеся в живых конкистадоры смогли бежать дальше. Кто-то бросился назад во дворец, где их закрыли, а затем уничтожили. Кто-то попытался выбраться из города вплавь. Но пловцов утянуло на дно золото - конкистадоры умерли богатыми.

Из отряда в 1300 человек уцелели примерно 440. Все выжившие были ранены. Кортесу тоже удалось пережить "Ночь печали" (с 30 на 1 июля 1520 года). Сидя под деревом, которое позже было названо "Деревом Ночи печали", Кортес смотрел на остатки своего войска, на грозный Теночтитлан и оплакивал своё поражение и все те богатства, которые не удалось прихватить с собой. Через год после "Ночи печали" Кортес вернулся и взял город-государство в осаду. 70 дней продолжалась осада Теночтитлана, 13 августа 1521 года город пал. Город был разграблен и разрушен, примерно 100 тыс. жителей были убиты в ходе осады.

Поражение Кортеса в 1520 году вошло в историю как "Ночь печали". Спустя 500 лет мексиканцы решили, что для них это вовсе не ночь печали, а ночь победы и переименовали битву в "Победную ночь". А в Мехико на месте, где было "Дерево Ночи печали" (оригинальное дерево погибло в 1960-х, но его отросток посадили в городе Долорес-Идальго), установили мемориальную табличку в память о сотнях тысячах жителей Теночтитлана, храбро сражавшихся с захватчиками.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Испания   ацтеки   история   конкистадоры   кортес   мексика   мехико   монтесума   ночь печали   
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1  комментарий
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Bill Час назад
Теночтитлан находится в Мехико, а памятник Кортесу установили в городе Долорес-Идальго - это километров 200 на север.
Да и вообще, это тоже самое что в Хиросиме установить памятник Труману.
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Николай Дмитрич

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