22-летняя девушка за год курения вейпа получила язвы во рту

22-летняя девушка из Индонезии обратилась к врачам с жалобами на язвы внутри и вокруг рта, которые были настолько болезненными, что она не могла ни есть, ни пить.

Врачи проверили пациентку на герпес, но результаты оказались отрицательными.

После расспроса об изменении образа жизни выяснилось, что она начала курить электронные сигареты примерно за год до того, как у нее обострились симптомы. Девушка заявила, что ранее никаких проблем не было, но за несколько недель до обострения она сменила производителя жидкости, чтобы попробовать новые вкусы. Теперь она даже глотка воды не может сделать без боли.