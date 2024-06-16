22-летняя девушка за год курения вейпа получила язвы во рту

Любителям электронных курилок посвящается.
22-летняя девушка из Индонезии обратилась к врачам с жалобами на язвы внутри и вокруг рта, которые были настолько болезненными, что она не могла ни есть, ни пить.
Врачи проверили пациентку на герпес, но результаты оказались отрицательными.
После расспроса об изменении образа жизни выяснилось, что она начала курить электронные сигареты примерно за год до того, как у нее обострились симптомы. Девушка заявила, что ранее никаких проблем не было, но за несколько недель до обострения она сменила производителя жидкости, чтобы попробовать новые вкусы. Теперь она даже глотка воды не может сделать без боли.
Врачам наконец удалось диагностировать у нее мультиформную эритему полости рта — заболевание кожи, похожее на аллергическую реакцию, которое редко наблюдается во рту и вокруг него.
Они считают, что мультиформная эритема может быть вызвана некоторыми веществами в электронных сигаретах, такими как пропиленгликоль, глицерин, никотин, ароматизаторы или другие токсины.
Девушке прописали стероидную жидкость для полоскания рта, ранозаживляющие крема и порекомендовали отказаться от парения. Буквально за неделю ранки стали подживать.
Вейпинг связан с рядом побочных эффектов для здоровья, включая раздражение рта и горла, раздражение глаз, усталость и воспаления органов дыхания, которое приводит к хрипу, кашлю и одышке, а также вызывает ранее появление морщин. Ученые, исследовавшие мазки изо рта курильщиков и пользователей электронных сигарет, обнаружили схожие изменения ДНК в образцах клеток, взятых у обеих групп.
Источник:
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Зима, холод, была пауза в пару месяцев, решил бросить курить и перешёл на одноразовые вейпы. Они, сука, такие вкусные, с клубничкой какой-нибудь возьмёшь - не оторваться, курить хочется везде: в машине, в кровати, в лифте...
И тут наконец-то апрельская оттепель, тротуары стали чистыми, решил возобновить борьбу с возрастом. Размялся, счастливый, наконец-то... Побежал, но через метров 500 начал захлёбываться, словно у меня жидкость в лёгких, мне хреново, кислорода не хватает, даже остановившись, было ощущение, что у меня половина лёгких нет, глубокие вдохи не давали насыщения кислородом, словно углекислым газом дышал, началось головокружение, и самое странное, что не мог надышаться: вот он, свежий воздух, а почему им не насыщаюсь?
Вот так я почувствовал разницу между сигаретами и вейпами.
С вейпами завязал, а следующая пробежка была уже летом.
Сейчас всё в норме. Уже 2 года прошло, до сих пор вспоминаю, если бы не пробежка, так и не заметил, как себя убивал вейпами.