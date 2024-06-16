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В Индии из-за наводнения 1500 туристов оказались отрезаны от мира

В Индии из-за наводнения 1500 туристов оказались отрезаны от мира

Автор:
16 июня 2024 05:51
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Индия   наводнение   оползни   рухнул мост   туристы   
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По меньшей мере шесть человек погибли на этой неделе, и около 1500 туристов застряли в индийском штате Сикким в результате оползней и наводнений после непрекращающихся дождей.

Еще пять человек пропали без вести в предгорьях Гималаев, граничащих с Китаем и популярных среди туристов месте.


Высокопоставленный представитель правительства штата Гопинатх Раха заявил, что паводковые воды из реки Тиста смыли дороги и мосты.


«Дождь шел непрерывно в течение 36 часов. Дорога на север Сиккима была повреждена во многих местах, что прервало сообщение с районом. Все застрявшие туристы в безопасности, но мы не смогли их эвакуировать из-за ущерба. По предварительной информации, 11 из них - иностранные граждане», - сказал Хем Кумар Четтри, окружной судья Мангана.


Уровень воды в реке Тиста в четверг утром превысил опасную отметку, что привело к серьезному повреждению дорог и затруднению движения транспорта. Более 100 автомобилей застряли в различных точках северной части Сиккима. Мост Сангкаланг обрушился, а оползни смыли дома и дороги, отрезав популярные туристические места и максимально затруднив спасение людей.


Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Сикким сообщило, что спасательные операции продолжаются, но повреждение местной сети мобильной связи затрудняет усилия по оказанию помощи.



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Метки: Видео   Индия   наводнение   оползни   рухнул мост   туристы   
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