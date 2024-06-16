В Индии из-за наводнения 1500 туристов оказались отрезаны от мира

Высокопоставленный представитель правительства штата Гопинатх Раха заявил, что паводковые воды из реки Тиста смыли дороги и мосты.

«Дождь шел непрерывно в течение 36 часов. Дорога на север Сиккима была повреждена во многих местах, что прервало сообщение с районом. Все застрявшие туристы в безопасности, но мы не смогли их эвакуировать из-за ущерба. По предварительной информации, 11 из них - иностранные граждане», - сказал Хем Кумар Четтри, окружной судья Мангана.