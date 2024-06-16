В СМИ озвучили детали предвыборных дебатов Байдена и Трампа

Для такого серьезного мероприятия разработали максимально честные правила. Но выдержат ли их два главных соперника - 81-летний Джо Байден и 77-летний Дональд Трамп.



Мероприятие пройдет в студии CNN. Так как оба кандидата согласились находиться на одном подиуме, места будут определяться с помощью подбрасывания монетки. И при этом в самой студии зрителей не будет.

Сами дебаты будут продолжаться 90 минут с двумя рекламными паузами, и у оппонентов не будет возможности подглядеть ответы в черновиках или заметках. У них вообще ничего не будет, только вода, ручка и чистый блокнот. Более того, запрещено во время дебатов общаться с представителями своих предвыборных штабов.