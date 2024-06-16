В СМИ озвучили детали предвыборных дебатов Байдена и Трампа

Чуть больше 4 месяцев осталось до выборов в США, предвыборные дебаты начнутся с 27 июня. Занимаем место, пока не тесно. Берем попкорн - будет интересно.
Для такого серьезного мероприятия разработали максимально честные правила. Но выдержат ли их два главных соперника - 81-летний Джо Байден и 77-летний Дональд Трамп.
Мероприятие пройдет в студии CNN. Так как оба кандидата согласились находиться на одном подиуме, места будут определяться с помощью подбрасывания монетки. И при этом в самой студии зрителей не будет.
Сами дебаты будут продолжаться 90 минут с двумя рекламными паузами, и у оппонентов не будет возможности подглядеть ответы в черновиках или заметках. У них вообще ничего не будет, только вода, ручка и чистый блокнот. Более того, запрещено во время дебатов общаться с представителями своих предвыборных штабов.
Дабы все не закончилось побоищем и у каждого из выступающих была возможность спокойно высказаться, во время выступления микрофон будет включен только у того кандидата, который выступает в этот момент. Ведь один обвиняет своего соперника в невменяемости и опасности для демократии, а другой обвиняет своего оппонента в дряхлости и коррумпированности.
Трамп выдвинул условие, чтобы Байден перед дебатами прошел проверку на наркотики, так как совсем не верит, что Джо сможет продержаться столько времени в здравом уме и твердой памяти.
На днях он отметил, что действующий президент засыпает на каждом мероприятии.
Пока не известно, сможет ли принять участие в дебатах независимый кандидат Роберт Ф. Кеннеди-младший. Он действительно самый молодой в этой троице, ему всего 70 лет.
Чтобы претендовать на участие в выборах, Кеннеди должен получить как минимум 15% поддержки в четырех общенациональных опросах общественного мнения, а также обеспечить, чтобы его имя было в избирательных бюллетенях в достаточном количестве штатов, чтобы в случае победы во всех штатах он набрал достаточно голосов выборщиков, чтобы стать президентом.
Источник:
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Вся либеральная вонь орет что в России выборы без конкуренции а при этом в сша у власти 2 партии и 2 кандидата, и все это длится сотни лет.
Байден вообще в адеквате?