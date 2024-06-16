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В СМИ озвучили детали предвыборных дебатов Байдена и Трампа

В СМИ озвучили детали предвыборных дебатов Байдена и Трампа

Автор:
16 июня 2024 05:27
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Байден   Видео   Кеннеди-младший   Трамп   выборы в сша   дебаты   
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Чуть больше 4 месяцев осталось до выборов в США, предвыборные дебаты начнутся с 27 июня. Занимаем место, пока не тесно. Берем попкорн - будет интересно.

Для такого серьезного мероприятия разработали максимально честные правила. Но выдержат ли их два главных соперника - 81-летний Джо Байден и 77-летний Дональд Трамп.

Мероприятие пройдет в студии CNN. Так как оба кандидата согласились находиться на одном подиуме, места будут определяться с помощью подбрасывания монетки. И при этом в самой студии зрителей не будет.


Сами дебаты будут продолжаться 90 минут с двумя рекламными паузами, и у оппонентов не будет возможности подглядеть ответы в черновиках или заметках. У них вообще ничего не будет, только вода, ручка и чистый блокнот. Более того, запрещено во время дебатов общаться с представителями своих предвыборных штабов.


Дабы все не закончилось побоищем и у каждого из выступающих была возможность спокойно высказаться, во время выступления микрофон будет включен только у того кандидата, который выступает в этот момент. Ведь один обвиняет своего соперника в невменяемости и опасности для демократии, а другой обвиняет своего оппонента в дряхлости и коррумпированности.

Трамп выдвинул условие, чтобы Байден перед дебатами прошел проверку на наркотики, так как совсем не верит, что Джо сможет продержаться столько времени в здравом уме и твердой памяти.


На днях он отметил, что действующий президент засыпает на каждом мероприятии.


Пока не известно, сможет ли принять участие в дебатах независимый кандидат Роберт Ф. Кеннеди-младший. Он действительно самый молодой в этой троице, ему всего 70 лет.


Чтобы претендовать на участие в выборах, Кеннеди должен получить как минимум 15% поддержки в четырех общенациональных опросах общественного мнения, а также обеспечить, чтобы его имя было в избирательных бюллетенях в достаточном количестве штатов, чтобы в случае победы во всех штатах он набрал достаточно голосов выборщиков, чтобы стать президентом.

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Метки: Байден   Видео   Кеннеди-младший   Трамп   выборы в сша   дебаты   
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4  комментария
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*вший Час назад
Зачем нам следить за чужими выборами? У нас что, своих что-ли нету?
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31k
Aqueronte 3 минуты назад
Хочется спросить, а где в США демократия? Почему кандидатов всего 2 и они были известны 4 года назад? Где независимые кандидаты?
Вся либеральная вонь орет что в России выборы без конкуренции а при этом в сша у власти 2 партии и 2 кандидата, и все это длится сотни лет.
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Aqueronte 16 минут назад
Ссылка youtube.com

Байден вообще в адеквате?
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Damvrot Hohlam Час назад
В СМИ озвучили детали предвыборных дебатов Байдена и ТрампаПосмотреть
В СМИ озвучили детали предвыборных дебатов Байдена и Трампа
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