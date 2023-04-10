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Ушел красиво: Хорхе Масвидаль послал Байдена и завершил карьеру

Ушел красиво: Хорхе Масвидаль послал Байдена и завершил карьеру

Автор:
10 апреля 2023 08:01
Сообщество : Спорт
Метки: UFC 287   Бёрнс   Масвидаль   Политика   Спорт   Трамп   байден   бой   видео   завершение карьеры   
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На турнире UFC 287 Масвидаль не смог выиграть, зато высказался от души.

В ночь с 8 на 9 апреля на «Miami-Dade Arena» в Майами (США) прошёл турнир UFC 287, в котором Хорхе Масвидаль провёл последний в своей карьере бой. Поединок с Гилбертом Бёрнсом стал четвёртым после трёх подряд проигрышных - в них Хорхе не сумел обойти супертопов: боец дважды уступал Камару Усману, а после - единогласным решением судей - Колби Ковингтону.


Бой с Бёрнсом продлился три раунда и дошёл до судейского решения. Единогласным вердиктом рефери отдали победу Бёрнсу – 30-27, 30-27, 29-28. Конечно, вряд ли Масвидалю по душе, что он уходит после четырёх поражений подряд, но боец поставил красивую финальную точку.


После поединка американец вышел в октагон, объявил о завершении своей карьеры и высказался в поддержку Дональда Трампа, который, кстати, присутствовал в зале, сидя в первом ряду с с президентом UFC Дэйной Уайтом.


""Я уважаю этого мужика, как и губернатора у нас здесь во Флориде (губернатором Флориды является республиканец Рон Десантис - ред.). Давайте продолжим бороться за свободу. Вы знаете, какому ублюдку нужно спеть от души "Вперед, Брэндон". Я прошу вас сделать это всего лишь раз", - обратился Масвидаль к трибунам, которые подхватили кричалку.



"Вперед, Брэндон" - так однажды неверно истолковала кричалку "Пошёл ты, Брайдон" репортер NBC Sports Келли Ставаст, тогда как люди выражали отнюдь не поддержку действующему президенту США, а посылали его по известному адресу. С тех пор эта фраза стала не только политическим лозунгом, но и мемом.


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Метки: UFC 287   Бёрнс   Масвидаль   Политика   Спорт   Трамп   байден   бой   видео   завершение карьеры   
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1  комментарий
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цеховик Минуту назад
Хорхе Масвидаль наш!!!!
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