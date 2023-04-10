Ушел красиво: Хорхе Масвидаль послал Байдена и завершил карьеру

В ночь с 8 на 9 апреля на «Miami-Dade Arena» в Майами (США) прошёл турнир UFC 287, в котором Хорхе Масвидаль провёл последний в своей карьере бой. Поединок с Гилбертом Бёрнсом стал четвёртым после трёх подряд проигрышных - в них Хорхе не сумел обойти супертопов: боец дважды уступал Камару Усману, а после - единогласным решением судей - Колби Ковингтону.

Бой с Бёрнсом продлился три раунда и дошёл до судейского решения. Единогласным вердиктом рефери отдали победу Бёрнсу – 30-27, 30-27, 29-28. Конечно, вряд ли Масвидалю по душе, что он уходит после четырёх поражений подряд, но боец поставил красивую финальную точку.