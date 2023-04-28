FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Политика 4073 поста • 987 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Политика
«Я выдвигаюсь в президенты… Что? Куда?»: Трамп посмеялся над Байденом, заявившем о желании баллотироваться в 2024 году

«Я выдвигаюсь в президенты… Что? Куда?»: Трамп посмеялся над Байденом, заявившем о желании баллотироваться в 2024 году

Автор:
28 апреля 2023 08:05
Сообщество : Политика
Метки: Трамп   байден   видео   второй срок   выборы в президенты   подсказка   потроллил   шпаргалка   
1487
2
2

Джо Байден думал, думал и придумал баллотироваться на второй срок. Сложно сказать, как будет выглядеть президентство актуального главы США после 2024 года, если уже сейчас он мало что делает без подсказок. Это хорошо понимает экс-лидер Штатов Дональд Трамп, который потроллил дедушку, намекнув о его деменции.

Состояние здоровья Джо Байдена давно внушает опасения даже самым патриотично настроенным американцам. Если не брать во внимание некоторую скованность в движениях, свойственную старым людям, невозможно скрыть странности поведения и крайнюю степень забывчивости президента США. Американского лидера неоднократно уличали в использовании подсказок, а его передвижение даже на короткие дистанции контролируют специальные люди - иначе дедушка может заблудиться.


На днях папарацци углядели очередную шпаргалку Байдена - в руках у главы США оказался листок с фамилией журналистки, написанной по слогам. Более того, там же был вписан заранее заготовленный вопрос и, разумеется, ответ на него. А чтобы президент ничего не перепутал, на листке был портрет журналистки - сотрудницы Los Angeles Times индийского происхождения Кортни Субраманиан. Фамилия у девушки сложная, и, чтобы избежать неловкой ситуации, её написали по слогам.


Представителей прессы больше взволновало не то, что президенту приходится напоминать, как звучат сложные имена, а факт заготовленных вопросов. Об этом захотели узнать на брифинге пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.


«У нас нет конкретных вопросов заранее. Это не то, чем мы занимаемся, и на самом деле, я хотела бы отметить, заданный вопрос отличался от того, который был на карточке, которую вы все видели», – ответила она.


Разумеется, все эти неловкие моменты давно замечают и простые американцы, и политики. Дональд Трамп, выступая на митинге в штате Нью-Гэмпшир, трансляцию которого вел телеканал Newsmax, потроллил Байдена и его желание баллотироваться на второй срок:

«Я выдвигаюсь в президенты… Что? Куда? Куда, чёрт побери, я иду? Я хочу выйти».


Пародируя своего политического оппонента, Трамп отошел от трибуны и развёл руками, делая вид, что не понимает, куда ему идти. Таким образом экс-президент поиздевался над частыми потерями Байден в пространстве и времени.


И он не один с тревогой думает о том, что "самоходный дедушка" планирует остаться у руля Америки на еще один срок. Хотя это маловероятно, т.к. рейтинг одобрения нынешнего президента США снизился до рекордных 37%. Как сообщает исследовательская группа, проводившая опрос, лишь Рональд Рейган в начале 1983 года имел более низкий средний показатель, и этот результат был связан с высоким уровнем безработицы (свыше 10%) на фоне экономического спада 1981–1982 годов. Трамп же считает, что переизбрание Байдена на второй срок приведёт США к краху.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: Трамп   байден   видео   второй срок   выборы в президенты   подсказка   потроллил   шпаргалка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Trenzel2003 41 минуту назад
Это не листок. Это перфокарта. Все же знают что у дедушки комп старый, вот одна из его деталек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Руслан 4 минуты назад
Как там Нобель говорил: любая демократия приводит к диктатуре подонков.
Что мы и наблюдаем в США. Полное вырождение политического класса, политической культуры, стратегического мышления и т.д. Лицемерие, двойные стандарты уже без всякого смущения и стыда.
Свобода слова? Да, давайте уволим Такера.
Коррупция? Сын Байдена, Бурисма, наркотики и малолетние шлюхи? Не, не слышали.
У нас нет заранее подготовленных вопросов и ответов! А как же карточка? Это другое, понимать надо.
Мирный конституционный митинг 6 января? Давайте застрелим несколько человек, а пару тысяч осудим!
Вооруженный мятеж на Украине? О, это мирный конституционный выбор громадян.
Расстрел российских военных в нарушение женевских конвенций? Не, не слышали.
Вот прям блевать уже хочется от лицемерия пиндосов. И кто бесит больше всего, так это не они, а российская либерота, которая подтявкивает и подлизывает у них, просто в тупую игнорируя факты.
Вот кто должен быть посажен на 20 лет, твари-предатели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alex 10 минут назад
Надеюсь, старого пид**ра выберут. Тогда пиндосам точно кирдык.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
878
Иванов Петров Сидоров 10 минут назад
Байден самый подходящий президент для правящей верхушки.
Сам уже не соображает, но пока еще читать может, . Ну короче "говорящая голова". То что надо для правящей верхушки - что ему напишут, то и прочитает. Вот только одна проблема - в любое время может и читать перестать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

179148



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Королеву инфоцыган Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию
Королеву инфоцыган Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию
Давайте поговорим про выдр
Давайте поговорим про выдр
Набирающие популярность в сообществах
Раньше, с целью излечения сифилиса, людей намеренно заражали малярией
Раньше, с целью излечения сифилиса, людей намеренно заражали малярией
У Эрдогана сердечный приступ
У Эрдогана сердечный приступ
Найден новый способ кражи iPhone с дальнейшей сменой пароля
Найден новый способ кражи iPhone с дальнейшей сменой пароля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомир#подборка#факты#люди#Автовсячина#США#дети#природа
#Юмор#машина#Прикол#животные#аварии#позитив#кино#улыбнуло#забавно#фильм
#история#автомобили#в мире#интересно#дтп#авто аварии#Прошлое#актеры#шоу бизнес#Япония
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек Американский президент заявил, что ирландцы — алкоголики и уголовники Американский президент заявил, что ирландцы — алкоголики и уголовники Шар – всё: в США сбили китайский аэростат и собирают его обломки Шар – всё: в США сбили китайский аэростат и собирают его обломки "Мне дважды вскрывали череп, чтобы найти мозг": Байден попытался пошутить, но все поверили "Мне дважды вскрывали череп, чтобы найти мозг": Байден попытался пошутить, но все поверили Ушел красиво: Хорхе Масвидаль послал Байдена и завершил карьеру Ушел красиво: Хорхе Масвидаль послал Байдена и завершил карьеру Женщина-трансгендер устроила стрельбу в христианской школе Нэшвилла Женщина-трансгендер устроила стрельбу в христианской школе Нэшвилла

На что жалуетесь?

Вернуться