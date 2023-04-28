«Я выдвигаюсь в президенты… Что? Куда?»: Трамп посмеялся над Байденом, заявившем о желании баллотироваться в 2024 году

Состояние здоровья Джо Байдена давно внушает опасения даже самым патриотично настроенным американцам. Если не брать во внимание некоторую скованность в движениях, свойственную старым людям, невозможно скрыть странности поведения и крайнюю степень забывчивости президента США. Американского лидера неоднократно уличали в использовании подсказок, а его передвижение даже на короткие дистанции контролируют специальные люди - иначе дедушка может заблудиться.

На днях папарацци углядели очередную шпаргалку Байдена - в руках у главы США оказался листок с фамилией журналистки, написанной по слогам. Более того, там же был вписан заранее заготовленный вопрос и, разумеется, ответ на него. А чтобы президент ничего не перепутал, на листке был портрет журналистки - сотрудницы Los Angeles Times индийского происхождения Кортни Субраманиан. Фамилия у девушки сложная, и, чтобы избежать неловкой ситуации, её написали по слогам.