«Я выдвигаюсь в президенты… Что? Куда?»: Трамп посмеялся над Байденом, заявившем о желании баллотироваться в 2024 году

Джо Байден думал, думал и придумал баллотироваться на второй срок. Сложно сказать, как будет выглядеть президентство актуального главы США после 2024 года, если уже сейчас он мало что делает без подсказок. Это хорошо понимает экс-лидер Штатов Дональд Трамп, который потроллил дедушку, намекнув о его деменции.
Состояние здоровья Джо Байдена давно внушает опасения даже самым патриотично настроенным американцам. Если не брать во внимание некоторую скованность в движениях, свойственную старым людям, невозможно скрыть странности поведения и крайнюю степень забывчивости президента США. Американского лидера неоднократно уличали в использовании подсказок, а его передвижение даже на короткие дистанции контролируют специальные люди - иначе дедушка может заблудиться.
На днях папарацци углядели очередную шпаргалку Байдена - в руках у главы США оказался листок с фамилией журналистки, написанной по слогам. Более того, там же был вписан заранее заготовленный вопрос и, разумеется, ответ на него. А чтобы президент ничего не перепутал, на листке был портрет журналистки - сотрудницы Los Angeles Times индийского происхождения Кортни Субраманиан. Фамилия у девушки сложная, и, чтобы избежать неловкой ситуации, её написали по слогам.
Представителей прессы больше взволновало не то, что президенту приходится напоминать, как звучат сложные имена, а факт заготовленных вопросов. Об этом захотели узнать на брифинге пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
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«У нас нет конкретных вопросов заранее. Это не то, чем мы занимаемся, и на самом деле, я хотела бы отметить, заданный вопрос отличался от того, который был на карточке, которую вы все видели», – ответила она.
Разумеется, все эти неловкие моменты давно замечают и простые американцы, и политики. Дональд Трамп, выступая на митинге в штате Нью-Гэмпшир, трансляцию которого вел телеканал Newsmax, потроллил Байдена и его желание баллотироваться на второй срок:
«Я выдвигаюсь в президенты… Что? Куда? Куда, чёрт побери, я иду? Я хочу выйти».
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Пародируя своего политического оппонента, Трамп отошел от трибуны и развёл руками, делая вид, что не понимает, куда ему идти. Таким образом экс-президент поиздевался над частыми потерями Байден в пространстве и времени.
И он не один с тревогой думает о том, что "самоходный дедушка" планирует остаться у руля Америки на еще один срок. Хотя это маловероятно, т.к. рейтинг одобрения нынешнего президента США снизился до рекордных 37%. Как сообщает исследовательская группа, проводившая опрос, лишь Рональд Рейган в начале 1983 года имел более низкий средний показатель, и этот результат был связан с высоким уровнем безработицы (свыше 10%) на фоне экономического спада 1981–1982 годов. Трамп же считает, что переизбрание Байдена на второй срок приведёт США к краху.
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Свобода слова? Да, давайте уволим Такера.
Коррупция? Сын Байдена, Бурисма, наркотики и малолетние шлюхи? Не, не слышали.
У нас нет заранее подготовленных вопросов и ответов! А как же карточка? Это другое, понимать надо.
Мирный конституционный митинг 6 января? Давайте застрелим несколько человек, а пару тысяч осудим!
Вооруженный мятеж на Украине? О, это мирный конституционный выбор громадян.
Расстрел российских военных в нарушение женевских конвенций? Не, не слышали.
Вот прям блевать уже хочется от лицемерия пиндосов. И кто бесит больше всего, так это не они, а российская либерота, которая подтявкивает и подлизывает у них, просто в тупую игнорируя факты.
Вот кто должен быть посажен на 20 лет, твари-предатели.
Сам уже не соображает, но пока еще читать может, . Ну короче "говорящая голова". То что надо для правящей верхушки - что ему напишут, то и прочитает. Вот только одна проблема - в любое время может и читать перестать.