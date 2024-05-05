12 забавных фотографий, на которых царит атмосфера тотальной самоиронии

Искренняя самоирония свойственна не каждому, особенно когда дело касается собственных провалов, или когда люди сталкиваются со стереотипами, связанными с их национальностью или профессией.
Типичное занятие американского полицейского в тренажёрном зале на примере офицера из города Олейте
У нас, кстати, есть отдельный пост-путеводитель по фильмам, откуда появились некоторые известные мемы типа этого.
В Австралии в таком случае должны быть свои вертолёты в виде кенгуру.
Леонардо Ди Каприо на гравировке своего первого «Оскара»: «Вы делаете это каждый год? Мне-то просто откуда знать»
Актёр получил свой долгожданный «Оскар» в 2015 году.
Надпись на сбитой табличке: «Спасибо за аккуратное вождение».
В 2019 году актёр решил, что больше не будет умирать в кино. Мы подробно писали об этом, можете посмотреть. Суть в том, что гибель персонажей Бина на экране давно стала мемом, ведь их было аж 25. Как видите, сам актёр с юмором относится к этому феномену, поддерживая фанатский хештег #DontKillSeanBean.
Источник:
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