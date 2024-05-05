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12 забавных фотографий, на которых царит атмосфера тотальной самоиронии

12 забавных фотографий, на которых царит атмосфера тотальной самоиронии

Автор:
05 мая 2024 09:30
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   забавно   люди   подборка   самоирония   фото   
1557
13

Искренняя самоирония свойственна не каждому, особенно когда дело касается собственных провалов, или когда люди сталкиваются со стереотипами, связанными с их национальностью или профессией.

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У нас, кстати, есть отдельный пост-путеводитель по фильмам, откуда появились некоторые известные мемы типа этого.

В Австралии в таком случае должны быть свои вертолёты в виде кенгуру.

Актёр получил свой долгожданный «Оскар» в 2015 году.

Надпись на сбитой табличке: «Спасибо за аккуратное вождение».

В 2019 году актёр решил, что больше не будет умирать в кино. Мы подробно писали об этом, можете посмотреть. Суть в том, что гибель персонажей Бина на экране давно стала мемом, ведь их было аж 25. Как видите, сам актёр с юмором относится к этому феномену, поддерживая фанатский хештег #DontKillSeanBean.


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Метки: Прикол   Юмор   забавно   люди   подборка   самоирония   фото   
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2  комментария
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Viktor Час назад
По мне, так каждому китаёзе такое налепить можно!

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Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1865 постов (1578 в горячем)

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