12 забавных фотографий, на которых царит атмосфера тотальной самоиронии

В 2019 году актёр решил, что больше не будет умирать в кино. Мы подробно писали об этом, можете посмотреть. Суть в том, что гибель персонажей Бина на экране давно стала мемом, ведь их было аж 25. Как видите, сам актёр с юмором относится к этому феномену, поддерживая фанатский хештег #DontKillSeanBean.