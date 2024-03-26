15 самых необычных видов пауков, которые совсем не похожи на своих типичных представителей

Паук получил своё название из-за необычного брюшка, оканчивающегося «хвостом», похожим на хвост скорпиона. Однако такое сокровище есть только у самок этого вида. Самец больше похож на обычного паука и имеет значительно меньшие размеры. При угрозе паук выгибает хвост, как это сделал бы скорпион и угрожающе им покачивает. Эти существа водятся в Австралии. Несмотря на свой грозный вид, паук-скорпион не представляет опасности для человека.