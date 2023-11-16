Личинка в которой живут личинки. Матрёшка мира насекомых

Трудно пройти мимо подобного фото, и я, конечно же, не прошёл. Это существо выглядит достаточно инопланетно, чтобы поселиться на этом канале, не правда ли? И, думаю, вам не терпится узнать, что это за чудо чудное и диво дивное. Так что не буду тянуть время и сразу перейду к делу.
Это необычное существо, на самом деле, вполне обычное и встречается повсеместно на полях зерновых культур, являясь известным вредителем.
Научное название – пьявица красногрудая (Oulema melanopus). Понимаю, что название не особо подходит этому чудесному созданию, которое больше похоже на прозрачный самодвижущийся мешок с экскрементами.
На самом деле название вполне соответствует, если посмотреть на взрослое животное. Знакомьтесь – перед вами лютый враг человечества, который уничтожает посевы любых зерновых культур.
Причём листья любят и личинки, которые скелетируют их, выгрызая самые нежные части и оставляя прожилки, и взрослые жуки, которые прогрызают лист насквозь вместе с прожилками.
Вам, наверное, интересно, почему же личинка выглядит как прозрачный мешок с фекалиями? В общем-то (в широком смысле слова) под это определение подходит почти любой организм, но вот почему она прозрачна и выставляет своё добро напоказ?
Всё очень просто. Это такой защитный механизм. Ведь не даром есть пословица о том, что не нужно трогать, чтобы оно не воняло 😉 Собственно для этого вида это не пословица, а жизненное кредо – быть максимально непривлекатеной для хищников. А пьявицам есть кого бояться.
Если вы приглядитесь к первому фото, то заметите внутри личинки другую личинку. Всё дело в том, что есть несколько видов ос-наездников, которые паразитируют на этом виде. Если скаламбурить (впрочем, каламбур сомнительный), то можно сказать, что осы откладывают личинки в личинки которые откладывают личинки.
К таким осам относятся Tetrastichus julis. Именно она стоит на страже наших полей, уничтожая до 90% популяции вредителей в месте, где она обитает.
Источник:
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А вот зверями иногда называют крокодилов, но это неправильно - это не звери. Звери - это класс млекопитающих.