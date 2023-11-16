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Личинка в которой живут личинки. Матрёшка мира насекомых

Личинка в которой живут личинки. Матрёшка мира насекомых

Автор:
16 ноября 2023 11:15
Сообщество : Животные
Метки: животные   личинка   насекомые   природа   удивительно   фото   
1602
5

Трудно пройти мимо подобного фото, и я, конечно же, не прошёл. Это существо выглядит достаточно инопланетно, чтобы поселиться на этом канале, не правда ли? И, думаю, вам не терпится узнать, что это за чудо чудное и диво дивное. Так что не буду тянуть время и сразу перейду к делу.

Это необычное существо, на самом деле, вполне обычное и встречается повсеместно на полях зерновых культур, являясь известным вредителем.

Научное название – пьявица красногрудая (Oulema melanopus). Понимаю, что название не особо подходит этому чудесному созданию, которое больше похоже на прозрачный самодвижущийся мешок с экскрементами.

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На самом деле название вполне соответствует, если посмотреть на взрослое животное. Знакомьтесь – перед вами лютый враг человечества, который уничтожает посевы любых зерновых культур.

Причём листья любят и личинки, которые скелетируют их, выгрызая самые нежные части и оставляя прожилки, и взрослые жуки, которые прогрызают лист насквозь вместе с прожилками.

Вам, наверное, интересно, почему же личинка выглядит как прозрачный мешок с фекалиями? В общем-то (в широком смысле слова) под это определение подходит почти любой организм, но вот почему она прозрачна и выставляет своё добро напоказ?

Всё очень просто. Это такой защитный механизм. Ведь не даром есть пословица о том, что не нужно трогать, чтобы оно не воняло 😉 Собственно для этого вида это не пословица, а жизненное кредо – быть максимально непривлекатеной для хищников. А пьявицам есть кого бояться.

Если вы приглядитесь к первому фото, то заметите внутри личинки другую личинку. Всё дело в том, что есть несколько видов ос-наездников, которые паразитируют на этом виде. Если скаламбурить (впрочем, каламбур сомнительный), то можно сказать, что осы откладывают личинки в личинки которые откладывают личинки.

К таким осам относятся Tetrastichus julis. Именно она стоит на страже наших полей, уничтожая до 90% популяции вредителей в месте, где она обитает.

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Метки: животные   личинка   насекомые   природа   удивительно   фото   
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5  комментариев
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Вкуснючая, наверное... Перспективная скотинка.
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Дмитрий ! 20 минут назад
"Животное"? Автор, исправь.
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33k
Ego sum qui sum Час назад
хосподя, милота то какая
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