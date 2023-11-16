Личинка в которой живут личинки. Матрёшка мира насекомых

Вам, наверное, интересно, почему же личинка выглядит как прозрачный мешок с фекалиями? В общем-то (в широком смысле слова) под это определение подходит почти любой организм, но вот почему она прозрачна и выставляет своё добро напоказ?

Всё очень просто. Это такой защитный механизм. Ведь не даром есть пословица о том, что не нужно трогать, чтобы оно не воняло 😉 Собственно для этого вида это не пословица, а жизненное кредо – быть максимально непривлекатеной для хищников. А пьявицам есть кого бояться.