25 лучших примеров современного дизайна от Call It Design

Дизайн интерьера - это не то, что всем дается легко и просто. Иногда требуется взгляд со стороны. Немного вдохновения. Интересные идеи, которые захочется воплотить. И вот тут-то на помощь может прийти инстаграм-аккаунт Call It Design.
У этого аккаунта почти 60 тысяч подписчиков, и в нем представлены поистине невероятные примеры современных дизайнерских решений со всего мира. Это настоящая сокровищница для всех, кто хочет сделать свое жилье более уютным, красивым и современным.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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А вообще диван от которого воняет псиной сомнительное удовольствие)))