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25 лучших примеров современного дизайна от Call It Design

25 лучших примеров современного дизайна от Call It Design (26 фото)

Автор:
17 октября 2020 15:05
Сообщество : Фабрика идей
Метки: в копилку   дизайн   дизайн вещей   дизайн интерьера   дизайн интерьера дома   идеи дизайна   мебель   современный интерьер   
2438
26
Дизайн интерьера - это не то, что всем дается легко и просто. Иногда требуется взгляд со стороны. Немного вдохновения. Интересные идеи, которые захочется воплотить. И вот тут-то на помощь может прийти инстаграм-аккаунт Call It Design.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в копилку   дизайн   дизайн вещей   дизайн интерьера   дизайн интерьера дома   идеи дизайна   мебель   современный интерьер   
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16  комментариев
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3k
Wolf 2 часа назад
Стеклянный потолок -крайне непрактичная задумка, хорош он только на картинке. Мыть каждые 3 дня? Иначе вся красота будет скрыта под слоем пыли, мелкого мусора, отходов жизнедеятельности мимо пролетающих пернатых. Остальное все
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761
Царевна-Несметана 5 минут назад
А стиралка со ступеньками- это лестница на второй этаж? Я уже вижу эту картину: как загрузила белье и, как обычно, забыла ступеньки опустить. И муж со спальни спускается!
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9k
Джон Уик Полчаса назад
Никакого уюта.
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5k
Elena Ki 41 минуту назад
Ну, допустим, диван с функциональными подлокотниками это не новинка. У меня лет пятнадцать уже такой. Только там не собачья конура, а с одной стороны книжные полки, с другой - выдвигающийся минибар. Собаку все равно не заставишь сидеть там, откуда ей хозяина не видно. Собаки у нас все на диване сидят.
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690
Геннадий Николаевич Казаков 41 минуту назад
Красиво конечно и местами даже оригинально. Но это не практично и дорого, ибо Вы платите не за товар, а за идею, патаму что баля ДИЗААЙЗН
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1k
TruckerOrphan Геннадий Николаевич Казаков 36 минут назад
Конкретно, пожалуйста, что не практично из опубликованного в посте?
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711
Йожик TruckerOrphan 13 минут назад
Например диван с отсеком для собак. Представьте во что превратится конкретно эта часть года через 2?)
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7k
Мэйсон Второй TruckerOrphan 10 минут назад
травмоопасная лестница
травмоопасная лестница
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9k
net Йожик 6 минут назад
Да он дизайнерский, стоит как пять диванов. Значит его купит тот кто через пару лет диван поменяет.
А вообще диван от которого воняет псиной сомнительное удовольствие)))
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0
Cfytr 44 минуты назад
2 и 23 потенциально смертельны
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3k
qap 53 минуты назад
В основном, дорого это все и/или не практично. Как элемент дизайна помещения в 100 квадратов и более, с 4-5 метровыми потолками смотрится интересно. Только многие ли из людей, которые даже имеют возможность построить себе дом, планируют там себе такие комнаты?
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1k
Александр Час назад
Главная проблема этих построек - нехватка денег на их покупку ))))
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36k
doker 2 часа назад
Рабочее место с диваном впечатлило... Надо снабженцам заказать.
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