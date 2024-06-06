Особняк Крайшера – обитель призраков прошлого

Десятки очевидцев настаивают, что в этом завораживающем викторианском особняке на Стейтен-Айленде обитают и прекрасно себя чувствуют призраки. Но в действительности это реальное место прозаичного преступления.
Особняк Крайшеров – роскошный викторианский дом. Местные считают, что он является одним из самых обожаемых призраками мест во всём Нью-Йорке.
Когда Бальтасар Крайшер прибыл на Стейтен-Айленд в середине 1800-х годов, он открыл кирпичный завод. Это спровоцировало невероятный экономический рост в районе, который вскоре стал известен как Крайшервиль. Как инвестиции бизнесмен использовал особняки-близнецы, которые возвёл на вершине Крайшер-Хилл для двух своих сыновей. К сожалению, Бальтасар умер всего спустя год после завершения строительства. Но с учётом следующих событий, возможно, и к лучшему, что он их не застал.
После смерти старшего Крайшера кирпичный завод, доставшийся его детям, сгорел дотла. Семья попыталась отстроиться, но удар оказался очень сильным. И довольно быстро их состояние начало таять. В результате чего один из наследников не перенёс ударов судьбы и совершил суицид в особняке, который стоит здесь и поныне.
Из двух особняков Крайшеров один был разрушен во время Великой депрессии. Но второй, в котором умер один из сыновей бизнесмена, сохранился. Однако изысканно отделанный готический дом довольно быстро стал объектом местных суеверий. И быстро оброс всевозможными историями о призраках, связанными со странными голосами и огнями.
Несмотря на свою репутацию, дом никогда не был полностью заброшен, но ни один бизнесмен или обычный жилец не смог остаться в нём надолго.
Дополнительную убедительность и правдоподобность жуткому имиджу дома придаёт вполне реальное преступление, произошедшее в нём в 2005 году. По приказу босса мафии смотрителю пустующего особняка заплатили тысячи долларов за то, чтобы он совершил убийство, расчленил труп и сжёг его в подвальной печи.
В 1968 году городские власти Нью-Йорка признали особняк Крайшеров памятником архитектуры, но не за его мрачную историю, а за изумительные декоративные украшения в стиле стик. Он представляет собой архитектурный стиль конца 19 века, нечто промежуточное между стилем поздней королевы Анны и викторианским.
Власти одобрили застройку близлежащей территории. И в будущем здесь появятся 11 новых зданий. И, возможно, если повезёт, судьба следующих жильцов будет лучше, чем у несчастливых обитателей особняка прошлого века...
Источник:
Источник:
- Ситуации, в которых люди почувствовали себя неловко из-за собственной невнимательности
- "Варила кашу и упала в обморок": девушки рассказали, как неожиданно поняли, что беременны