Особняк Крайшера – обитель призраков прошлого

В 1968 году городские власти Нью-Йорка признали особняк Крайшеров памятником архитектуры, но не за его мрачную историю, а за изумительные декоративные украшения в стиле стик. Он представляет собой архитектурный стиль конца 19 века, нечто промежуточное между стилем поздней королевы Анны и викторианским.

Власти одобрили застройку близлежащей территории. И в будущем здесь появятся 11 новых зданий. И, возможно, если повезёт, судьба следующих жильцов будет лучше, чем у несчастливых обитателей особняка прошлого века...