FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1309 постов • 265 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
Особняк Крайшера – обитель призраков прошлого

Особняк Крайшера – обитель призраков прошлого

Автор:
06 июня 2024 13:51
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Нью-Йорк   США   Стейтен-Айленд   достопримечательность   завод   история   особняк Крайшера   призрак   участок   
915
7
1

Десятки очевидцев настаивают, что в этом завораживающем викторианском особняке на Стейтен-Айленде обитают и прекрасно себя чувствуют призраки. Но в действительности это реальное место прозаичного преступления.

Особняк Крайшеров – роскошный викторианский дом. Местные считают, что он является одним из самых обожаемых призраками мест во всём Нью-Йорке.

Когда Бальтасар Крайшер прибыл на Стейтен-Айленд в середине 1800-х годов, он открыл кирпичный завод. Это спровоцировало невероятный экономический рост в районе, который вскоре стал известен как Крайшервиль. Как инвестиции бизнесмен использовал особняки-близнецы, которые возвёл на вершине Крайшер-Хилл для двух своих сыновей. К сожалению, Бальтасар умер всего спустя год после завершения строительства. Но с учётом следующих событий, возможно, и к лучшему, что он их не застал.

После смерти старшего Крайшера кирпичный завод, доставшийся его детям, сгорел дотла. Семья попыталась отстроиться, но удар оказался очень сильным. И довольно быстро их состояние начало таять. В результате чего один из наследников не перенёс ударов судьбы и совершил суицид в особняке, который стоит здесь и поныне.

Из двух особняков Крайшеров один был разрушен во время Великой депрессии. Но второй, в котором умер один из сыновей бизнесмена, сохранился. Однако изысканно отделанный готический дом довольно быстро стал объектом местных суеверий. И быстро оброс всевозможными историями о призраках, связанными со странными голосами и огнями.

Несмотря на свою репутацию, дом никогда не был полностью заброшен, но ни один бизнесмен или обычный жилец не смог остаться в нём надолго.

Дополнительную убедительность и правдоподобность жуткому имиджу дома придаёт вполне реальное преступление, произошедшее в нём в 2005 году. По приказу босса мафии смотрителю пустующего особняка заплатили тысячи долларов за то, чтобы он совершил убийство, расчленил труп и сжёг его в подвальной печи.

В 1968 году городские власти Нью-Йорка признали особняк Крайшеров памятником архитектуры, но не за его мрачную историю, а за изумительные декоративные украшения в стиле стик. Он представляет собой архитектурный стиль конца 19 века, нечто промежуточное между стилем поздней королевы Анны и викторианским.

Власти одобрили застройку близлежащей территории. И в будущем здесь появятся 11 новых зданий. И, возможно, если повезёт, судьба следующих жильцов будет лучше, чем у несчастливых обитателей особняка прошлого века...

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Нью-Йорк   США   Стейтен-Айленд   достопримечательность   завод   история   особняк Крайшера   призрак   участок   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2502 поста (2239 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

118766



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Москве дети мигранта втроём избивали мальчика на глазах у своего отца
В Москве дети мигранта втроём избивали мальчика на глазах у своего отца
Главаря юных бандитов из Белгорода лишили гражданства России
Главаря юных бандитов из Белгорода лишили гражданства России
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Об издании первого собрания сочинений Пушкина
Об издании первого собрания сочинений Пушкина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#Юмор#история#интересное#фильм#забавно#новости#улыбнуло
#люди#машина#интересно#ДТП#аварии#позитив#Китай#США#кот#полиция
#в мире#автомир#животные#кино#авто аварии#Автовсячина#Россия#СССР#дети#инцидент
Царство привидений – скромная деревушка Плакли и её необычные жители Царство привидений – скромная деревушка Плакли и её необычные жители Печальная трансформация одного здания: из перспективной семинарии в банальный дом с привидениями Печальная трансформация одного здания: из перспективной семинарии в банальный дом с привидениями Подросток, запугавший и заставивший поверить в мистику целый город Подросток, запугавший и заставивший поверить в мистику целый город Джек-Крюк и его история Джек-Крюк и его история Энфилдское привидение: реальная история, скрывающаяся за голливудским фильмом Энфилдское привидение: реальная история, скрывающаяся за голливудским фильмом

На что жалуетесь?

Вернуться