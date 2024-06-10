Сёстры Папен: дикое преступление горничных, потрясшее Францию

Милые девушки Кристин и Леа совершили такие злодейства, которые придут в голову не каждому маньяку.
На северо-западе Франции есть город Ле-Ман, который известен знаменитой автомобильной гонкой, проходящей раз в год. Но не только: в скромном списке знаменитостей среди аристократов, священников и музыкантов можно увидеть имена Кристин и Леа Папен. Эти сёстры известны тем, что в 1933 году убили самым жутким способом свою хозяйку и её дочь.
Сёстры Папен происходили из не самой благополучной семьи из Ле-Мана. Их матерью была Клеманс Дерре, а отцом - Гюстав Папен. Клеманс не проявляла привязанности ни к детям, ни к мужу и была неуравновешенной личностью. Густав много и подолгу пил. Старшая дочь Эмилия воспитывались в католическом приюте, а потом ушла в монастырь и приняла постриг. Но у пары были ещё две дочери, которых супруги отослали из дома в раннем возрасте.
Кристин была самой трудной. Она родилась в 1905 году и была средним ребёнком в семье. Вскоре после её рождения родители Кристин отдали девочку сестре отца, которая была рада её появлению. Кристин прожила у своей тёти семь лет, после чего поступила в католический приют. Хотя она хотела уйти в монастырь, мать не позволила ей этого сделать, а позже устроила дочь на работу. Девочка была более сильной и открытой личностью, чем Леа. Её работодатели сообщали, что иногда она может быть дерзкой. Но она была трудолюбивой и умела хорошо готовить.
Леа была застенчивой. Она родилась в 1911 году и была младшим ребёнком. По оценкам специалистов, Леа обладала чуть более низким интеллектом, чем сестра, и была интровертом, тихой и послушной. С младенчества Леа росла с братом матери до его смерти, а затем до 15 лет попала в религиозный приют.
В 1926 году им посчастливилось найти работу по найму в Ле-Мане в доме семьи Ланселин: отставного адвоката, его жены Леонии и их взрослой дочери Женевьевы. Кристин готовила, а Леа убирала дом.
Сёстры Папен были хорошими девушками и образцовыми горничными. Каждое воскресенье они наряжались и посещали церковь. Известные своей необщительностью, Кристин и Леа предпочитали общество друг друга всем остальным.
К 1933 году сёстры Папен проработали у Ланселинов уже 6 лет. Кристин было 27 лет, а Леа - 21 год. 2 февраля того же года мадам Ланселин и её дочь вернулись домой около 5:30 в почти тёмный дом. Уже второй раз за неделю из-за неисправности утюга перегорел предохранитель, пока Кристин гладила. Странно, но в тот день утюг только что вернули от мастера, который сказал, что не может найти в нём ничего неисправного. Когда Кристин сообщила мадам Ланселин, что утюг снова сломался, та пришла в ярость, и между ними разгорелся спор.
Конечно, в прошлом были и другие трудности: Ланселин была настоящей приверженкой хорошо выполненной работы. Она даже надевала белые перчатки, чтобы проверить, нет ли пыли, регулярно высказывала своё мнение о готовке Кристин и заставляла Леа возвращаться и убирать, если та пропустила какое-то место. Но в этот раз всё было по-другому.
Кристин сорвалась. На лестничной площадке второго этажа она набросилась на Женевьеву и пальцами вырвала ей глаза. Леа быстро включилась в борьбу и схватила мадам Ланселин. Кристин приказала ей выколоть глаза хозяйке, а затем побежала вниз на кухню за ножом и молотком. Она вернулась наверх, где обе девушки избили и искромсали бедняг. По оценкам экспертов, бой длился около 30 минут. Но, в конце концов, служанки жестоко расправились с обеими женщинами.
Господин Ланселин и его зять прибыли в дом между 18:30 и 19:00. Дверь была заперта изнутри, и мужчины не смогли войти, хотя знали, что дома кто-то есть. В доме было совершенно темно, за исключением слабого свечения, исходившего с верхнего этажа. Это показалось им крайне подозрительным, и они обратились за помощью в полицию.
Войдя в дом, полицейские поднялись по лестнице и обнаружили жуткую картину. Обе женщины были избиты и изрезаны до неузнаваемости. Кровь залила всю комнату и забрызгала даже стены в двух метрах над телами.
После того как полиция обнаружила трупы, обыскали и весь дом. В голове у всех мелькнула мысль, не поступил ли убийца так же с прислугой. Но когда следователи поднялись на верхний этаж, где находилась комната прислуги, дверь оказалась заперта. На место происшествия выехал слесарь, чтобы отпереть дверь, и когда полицейские открыли её, то обнаружили девушек внутри. Рядом с кроватью на стуле лежал окровавленный молоток с прилипшими к нему клочьями волос. Полицейские спросили их, что произошло, и сёстры сразу же признались в преступлении.
Полиция арестовала женщин и взяла их под стражу. Кристин расстроилась и стала проявлять приступы агрессии, когда полиция разлучила девушек. В конце концов, власти разрешили им встретиться.
Суд назначил трёх врачей для проведения психологической экспертизы сестёр, чтобы определить, являются ли они вменяемыми. Кристин демонстрировала безразличие к окружающему миру и заявила, что у неё нет никаких привязанностей, кроме Леа.
Леа смотрела на Кристин как на старшую сестру или мать. Экспертиза показала, что у сестёр нет патологических психических расстройств и семейного анамнеза. Врачи сочли девушек абсолютно вменяемыми и указали, что их необычайно близкий союз стал причиной совместных действий, и обе в равной степени ответственны за убийство. На судебном заседании присяжным потребовалось всего 40 минут. Конечно же, они признали Кристин и Леа Папен виновными. Леа была приговорена к 10 годам лишения свободы. Кристин должна была отправиться на гильотину, но приговор был заменён на пожизненное заключение.
Жестокое двойное убийство взбудоражило город и потрясло всю Францию. Многие стали задаваться вопросом, почему две девушки, которые, по общему мнению, были порядочными и хорошо относились к своим нанимателям, могли испытывать такую глубокую ненависть, чтобы совершить столь невыразимое преступление. Само убийство было чудовищным, но выкалывание глаз пальцами было актом животной дикости.
Психотерапевты, философы, писатели и другие люди начали высказывать свои теории. Некоторые интеллектуалы сочувствовали девушкам. Они видели в преступлении отражение угнетающего классового разделения, плохих условий труда и предрассудков. Другие верили, что, поскольку девушки работали на приличной работе в доброй семье, ели ту же пищу, что и остальные члены семьи, и получали щедрую ежемесячную зарплату, логичных мотивов для такого преступления не существует.
Некоторые источники предполагают, что девочкам не хватало любви и ласки. Но так ли это? Они провели свои годы становления вдали от нестабильных родителей с членами семьи, которые любили их.
Третья личность
На суде показания дал четвёртый врач. Он предположил, что отношения между Кристин и Леа представляли собой полное слияние личностей, и что Лея потеряла свою индивидуальность из-за доминирующей личности Кристин. По сути, не было ни «Кристин», ни «Леа». Убийца на самом деле был объединённой личностью обеих - третьей личностью. Психотерапевты всего мира засуетились в поисках диагноза.
Без сестры Кристин было нелегко в тюрьме. У неё начались приступы безумия, она впала в тяжёлую депрессию и уныние, в итоге вообще отказалась от еды. Тюремные власти перевели её в психиатрическую лечебницу, но она продолжала морить себя голодом, пока не умерла в мае 1937 года.
Леа Папен, напротив, демонстрировала примерное поведение и отсидела всего 8 лет из 10-летнего срока. В 1941 году она стала свободной женщиной. Она жила со своей матерью в Нанте под чужим именем и работала в гостинице. По некоторым данным, умерла в 1982 году.
Однако в 2000 году во время съёмок фильма «В поисках сестёр Папен» Клод Вентура утверждал, что нашёл Леа в хосписе во Франции. Женщина перенесла инсульт, была частично парализована и не могла говорить. Она скончалась в 2001 году.
Дело Папен в своё время вызвало множество эмоций и стало поводом для создания целого ряда литературных и кинематографических произведений. А также поводом задуматься о том, знаем ли мы о демонах людей, которые годами находятся рядом с нами, и могут в любую секунду вырваться наружу.
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