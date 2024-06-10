Сёстры Папен: дикое преступление горничных, потрясшее Францию

В 1926 году им посчастливилось найти работу по найму в Ле-Мане в доме семьи Ланселин: отставного адвоката, его жены Леонии и их взрослой дочери Женевьевы. Кристин готовила, а Леа убирала дом.

Сёстры Папен были хорошими девушками и образцовыми горничными. Каждое воскресенье они наряжались и посещали церковь. Известные своей необщительностью, Кристин и Леа предпочитали общество друг друга всем остальным.

К 1933 году сёстры Папен проработали у Ланселинов уже 6 лет. Кристин было 27 лет, а Леа - 21 год. 2 февраля того же года мадам Ланселин и её дочь вернулись домой около 5:30 в почти тёмный дом. Уже второй раз за неделю из-за неисправности утюга перегорел предохранитель, пока Кристин гладила. Странно, но в тот день утюг только что вернули от мастера, который сказал, что не может найти в нём ничего неисправного. Когда Кристин сообщила мадам Ланселин, что утюг снова сломался, та пришла в ярость, и между ними разгорелся спор.

Конечно, в прошлом были и другие трудности: Ланселин была настоящей приверженкой хорошо выполненной работы. Она даже надевала белые перчатки, чтобы проверить, нет ли пыли, регулярно высказывала своё мнение о готовке Кристин и заставляла Леа возвращаться и убирать, если та пропустила какое-то место. Но в этот раз всё было по-другому.