8 пар актёров, которые играли влюблённых, а на деле не переваривали друг друга

Многие пары знаменитостей, сыгравшие возлюбленных, на самом деле просто на дух не переносили друг друга на протяжении всего съёмочного процесса. Рассказываем об актёрах, которые сыграли любовь, но при этом чувствовали только взаимную неприязнь.
Если большинство актрис, приглашенных на пробы в картине, отказывались от главной роли из-за её откровенности, то Дакоту Джонсон смущало лишь одно – партнёр по съёмкам. Поначалу искры между актёрами попросту не было. Для съёмок даже самых простых сцен довольно часто приходилось тратить по десятку дублей.
По признанию режиссёра Ника Кассаветиса изначально Райан и Рэйчел не ладили между собой.
Райан подошёл ко мне, когда на съёмочной площадке было 150 человек, и сказал: «Не могли бы вы забрать Рэйчел отсюда и привести мне другую актрису, чтобы она прочитала диалог со мной за кадром?» Я сказал: «Что?» Он говорит: «Я не могу. Я не могу играть с ней». Мы вошли в комнату с продюсером и Райан с Рэйчел начали кричать друг на друга.
Добрев рассказывала, что первые 5 месяцев съёмок сериала она и Уэсли просто терпеть друг друга не могли. Но теперь же они стали очень близкими друзьями и проводят вместе много времени.
И пусть в сериале любовная линия между героями была далеко не главной темой сюжета, роман между Малдером и Скалли приковывал внимание зрителей.
Духовны рассказывал, что их отношения с Андерсон за кадром были не идеальны.
Мы просто не могли видеть друг друга.
Андерсон же поделилась, что они с Духовны подолгу не разговаривали.
Да, определённо были периоды, когда мы ненавидели друг друга. Хотя ненависть — слишком сильное слово. Мы просто не разговаривали.
Эта парочка так горячо недолюбливала друг друга, что даже не общалась на съёмочной площадке. Джоли раздражала привычка Деппа опаздывать на съёмки и его причёска. А Джонни не хотел общаться с Анджелиной, считая её высокомерной.
По фильму двое конкурирующих репортёров влюбляются друг в друга.
Робертс описала свои отношения с Нолти, сказав:
С того момента, как я встретила его, мы доставляли друг другу только неприятности и, естественно, действовали друг другу на нервы. Хотя он может быть совершенно обаятельным и очень милым, он также совершенно отвратительный.
Нолте ответил:
Нехорошо называть кого-то «отвратительным». Но она нехороший человек. Все это знают.
В своих мемуарах 2010 года «Время моей жизни» Суэйзи писал:
Грей часто была без настроения и заставляла нас сниматься в сценах снова и снова. Она казалась особенно эмоциональной, иногда плакала, если кто-то её критиковал.
В своих мемуарах 2010 года Грей также упомянула о бурных отношениях со Суэйзи:
Пожалуйста, нет. Не он. Кто-нибудь ещё. Пожалуйста! Я умоляла поменять актёра, когда узнала что Суэйзи прошёл кастинг.
Хотя и Дэйнс и Ди Каприо были юными на момент съёмок фильма, актриса считала 22-летнего актёра «незрелым» и избегала его. Клэр не могла простить Леонардо безделья. А спустя годы, общаясь с журналистами, девушка посмеялась над растущим весом Ди Каприо. Видимо, когда-то актёр сильно задел Дэйнс.
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...мы -- зрители до си пор расплачиваемся нервами за просмотр работ с участием этих “сильных и независимых”.
Шепард и вела себя как звезда, опаздывала, не учила свои диалоги, требовала больше перерывов. Брюса, считала плохим и не смешным для комедийного сериала актером. Когда Брюс стал узнаваемым и популярным, он о Шепард говорил то же самое.
Возможно Брюс от нее и заразился звездной болезнью, потому как чем выше поднимался его звездный статус, тем больше он требовал и конфликтовал с продюсерами и режиссёрами. Первый раз для него все закончилось плохо когда он сорвал съемки фильма и по результату досудебного соглашения, чтобы не платить студии 30 лямов, о попал к студии в "рабство" на 3 фильма, а после его карьера вообще уехала в эпизодические роли и фильмы 3й категории.
А вот Сибилл Шеперд - наоборот, практически исчезла с экрана после "Лунного света". Я не припомню где она ещё снималась позже.