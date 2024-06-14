8 пар актёров, которые играли влюблённых, а на деле не переваривали друг друга

И пусть в сериале любовная линия между героями была далеко не главной темой сюжета, роман между Малдером и Скалли приковывал внимание зрителей.

Духовны рассказывал, что их отношения с Андерсон за кадром были не идеальны.

Мы просто не могли видеть друг друга.

Андерсон же поделилась, что они с Духовны подолгу не разговаривали.