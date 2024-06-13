Российских майнеров хотят регистрировать на Госуслугах

Также в законопроекте указано, что физические лица, не являющиеся ИП, могут заниматься майнингом цифровой валюты без регистрации в реестре, если потребление энергии не превышает установленных правительством лимитов. То есть если майнить чуть-чуть, то можно.

В Минэкономразвитии заявили, что весь аппарат выявления майнеров и их наказания нужно доработать.