Российских майнеров хотят регистрировать на Госуслугах

Также поднят вопрос налогообложения.
Минэкономразвития решило пересмотреть закон о майнерах, который был внесён в Госдуму депутатами. В частости, в министерстве не оспорили запрет на обращение цифровой валюты, за исключением обращения криптовалюты, полученной в результате майнинга, но предложили ввести ответственность за нарушение этого пункта. Также за крипту нельзя будет покупать объекты инфраструктуры, пояснили в министерстве Интерфаксу.
Но самым главным пунктом является вопрос налогообложения и регистрации майнеров. Депутаты предложили заставить манеров отчитываться о продаже крипты по запросу Росфинмониторинг, ФСБ, ФНС, Росимущества. Также все майнеры, по мнению депутатов, должны быть зарегистрированы на Госуслугах.
Минэкономразвития в своих замечаниях также говорит о необходимости предоставить возможность подачи заявления для включения в реестр операторов майнинговой инфраструктуры и в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, через портал Госуслуг. Уведомление о результатах рассмотрения заявления должно появиться на портале сразу после принятия соответствующего решения, - сообщает Interfax.
Также в законопроекте указано, что физические лица, не являющиеся ИП, могут заниматься майнингом цифровой валюты без регистрации в реестре, если потребление энергии не превышает установленных правительством лимитов. То есть если майнить чуть-чуть, то можно.
В Минэкономразвитии заявили, что весь аппарат выявления майнеров и их наказания нужно доработать.
Министерство в целом считает целесообразным обеспечить комплексное регулирование майнинга криптовалют, то есть установить порядок налогообложения данной отрасли, а также прописать меры ответственности за нарушения законодательства в сфере выпуска и обращения цифровых валют, - сообщает источник.
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