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Российских майнеров хотят регистрировать на Госуслугах

Российских майнеров хотят регистрировать на Госуслугах

Автор:
13 июня 2024 18:23
Сообщество : Лига криптовалют
Метки: деньги   закон   заработок   интересное   крипта   майниг   майнинг-ферма   
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Также поднят вопрос налогообложения.

Минэкономразвития решило пересмотреть закон о майнерах, который был внесён в Госдуму депутатами. В частости, в министерстве не оспорили запрет на обращение цифровой валюты, за исключением обращения криптовалюты, полученной в результате майнинга, но предложили ввести ответственность за нарушение этого пункта. Также за крипту нельзя будет покупать объекты инфраструктуры, пояснили в министерстве Интерфаксу.

Но самым главным пунктом является вопрос налогообложения и регистрации майнеров. Депутаты предложили заставить манеров отчитываться о продаже крипты по запросу Росфинмониторинг, ФСБ, ФНС, Росимущества. Также все майнеры, по мнению депутатов, должны быть зарегистрированы на Госуслугах.

Минэкономразвития в своих замечаниях также говорит о необходимости предоставить возможность подачи заявления для включения в реестр операторов майнинговой инфраструктуры и в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, через портал Госуслуг. Уведомление о результатах рассмотрения заявления должно появиться на портале сразу после принятия соответствующего решения, - сообщает Interfax.

Также в законопроекте указано, что физические лица, не являющиеся ИП, могут заниматься майнингом цифровой валюты без регистрации в реестре, если потребление энергии не превышает установленных правительством лимитов. То есть если майнить чуть-чуть, то можно.

В Минэкономразвитии заявили, что весь аппарат выявления майнеров и их наказания нужно доработать.

Министерство в целом считает целесообразным обеспечить комплексное регулирование майнинга криптовалют, то есть установить порядок налогообложения данной отрасли, а также прописать меры ответственности за нарушения законодательства в сфере выпуска и обращения цифровых валют, - сообщает источник.


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Метки: деньги   закон   заработок   интересное   крипта   майниг   майнинг-ферма   
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1  комментарий
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Миша 53 минуты назад
У уродов подгорает что нибудь откусить от "доходов" с крипты уже не первый год. Не вкладываясь в развитие отрасли, ставя все, что могут, возможные ограничения. Даже не определившись на законодательном уровне это имущество, деньги, или ценные бумаги. Но денег содрать хоцца. ))
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PokemonKa
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