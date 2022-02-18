Евгений Плющенко заработал кругленькую сумму, сделав ставки на наших фигуристок

Судя по всему, Плющенко зарабатывает деньги не только тренерской карьерой. Он также делает ставки на спорт. Об этом рассказала Яна Рудковская в эфире телеканала Матч-ТВ.

«Мой муж сделал ставку на ее победу сегодня, выиграл с коэффициентом 3,86. И на короткую поставил, что она будет второй, и сегодня на победу в Олимпийских играх», - сказала Рудковская.

Супруга не назвала точную сумму, но сказала, что речь идет о цифре с «шестью нулями». Рудковская отметила, что сначала Плющенко хотел поставить на победу другой россиянки Александры Трусовой, однако после исполнения короткой программы он пришел к выводу, что золотая медаль той «не светит».