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Церковь, фитнес, молоток: загадка смерти Мисси Биверс

Церковь, фитнес, молоток: загадка смерти Мисси Биверс

Автор:
11 марта 2023 19:16
Сообщество : Криминал
Метки: Доказательство   Мисси Биверс   Церковь   версия   криминал   подозреваемый   преступление   тренер   убийство   улика   
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18 апреля 2016 года в службу спасения поступил звонок: найдено тело женщины. В очень неожиданном месте – в церкви.

Трагедия произошла в городе Мидлотиан штата Техас. 45-летняя Терри Лин (её чаще всего называли Мисси) состояла в браке с Брендоном Биверсом уже 18 лет. Пара воспитывала трёх дочерей. Как и в любой другой семье, у них случались и ссоры, и финансовые сложности. Но в целом всё было нормально. Женщина занималась домом и детьми и подрабатывала в свободное время фитнес-тренером. Занятия как раз и проходили в Криксайдской церкви.

В то утро первое занятие должно было начаться рано, в 5 утра. И Мисси встала в начале пятого, чтобы успеть добраться и подготовиться к проведению тренировки.

Камеры наблюдения зафиксировали, что по зданию бродил человек, одетый в тактическое снаряжение. Лицо скрыто шлемом, на жилете надпись «Полиция», а в руках преступник держал молоток.

Судя по видео, он совершенно не таился, не пытался остаться незамеченным, поскольку спокойно и открыто ходил по церкви, проверял все двери и замки.

Потом человек исчез из зоны видимости камер, чтобы буквально через 10 минут столкнуться с тренером. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили, что внутрь преступник попал через окно: поддел раму отвёрткой, а потом  разбил.

После опроса свидетелей полиция наметила основных подозреваемых, у которых могли быть мотивы расправиться с женщиной:

  1. Муж. В семье действительно имелись финансовые сложности. Подробности не раскрывались, но не исключено, что Брендон попытался их разрешить, расправившись с супругой. Но у мужчины оказалось 100% алиби: в момент убийства он был в другом штате.
  2. Обманутая супруга. Озвучивалась версия, что у Мисси был роман с другим тренером. И убийство совершила из ревности жена любовника. Она совпадала и по росту (по видео удалось выяснить, что рост преступника 157-170 см), и прихрамывала на правую ногу из-за старой травмы. Камеры также зафиксировали своеобразную походку убийцы. Но после допроса полицейские без публичного озвучивания точных причин вычеркнули её из списка подозреваемых.
  3. Случайный грабитель. Эту версию тоже отрабатывали, но из здания ничего не пропало, а на пальце жертвы осталось золотое кольцо. К тому же на видео заметно, что взломщик не сосредоточен на том, чтобы отыскать что-то ценное и сбежать. Движения расслабленные, походка плавная, нет признаков спешки или нервозности. Словно человек тянет время, выжидая, а не торопится схватить первую попавшуюся ценную вещь и сбежать.
  4. Свёкор. 64-летний родственник привлёк внимание следствия тем, что после смерти невестки принёс в химчистку женскую рубашку большого размера с брызгами крови (на видео видно, что под формой убийцы виднеется что-то белое). Но Рэнди Биверс и его жена заявили, что это пятна крови их пса, который сцепился с другой собакой и серьёзно пострадал. Их слова подтвердил ветеринар, к которому возили раненое животное. Выглядело очень подозрительным совпадение роста, телосложения и походки, но у Рэнди имелось алиби. Мужчина отсутствовал в городе, вместе с женой ездил в Калифорнию. Что странно, он демонстрировал нескрываемую радость от смерти женщины, которая доводилась матерью его внучкам.

Подруги убитой рассказали, что в последние несколько недель Мисси была сама не своя, нервничала. А за три дня до убийства получила письмо с угрозами от неизвестного мужчины.


В общем, характерных особенностей у преступника с записи была масса. Это странная специфическая походка, словно после травмы или из-за слишком свободной обуви, рост, телосложение, расслабленность действий, точность движений. Но они не дали результата. Из-за шлема и формы сложно определить не только возраст и телосложение, но и пол. Поскольку полную фигуру, как и характерную походку, могли имитировать с целью отвлечения внимания.

С момента гибели Мисси прошло почти 7 лет. Но убийца так и не найден.

А кто из подозреваемых кажется вам наиболее подходящим кандидатом на роль убийцы? 

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Метки: Доказательство   Мисси Биверс   Церковь   версия   криминал   подозреваемый   преступление   тренер   убийство   улика   
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11  комментариев
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
И к чему столько текста НИ О ЧЁМ?
--
Тебе интернет раз в неделю дают?
Вот ты и отрываешься на разной чепухе?
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17k
Александр Сучков 15 минут назад
и чё? У нас мало что ли таких историй? Грохнул кто-то кого-то и глухарь. И что? Пост- говно, на которое всем пофиг....
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5k
Кистень Полчаса назад
/А кто из подозреваемых кажется вам наиболее подходящим кандидатом на роль убийцы? /
-Дед Бидон.
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37k
Александр 43 минуты назад
Да это она сама самоубилась молотком и хотела подставить полицию штата, что тут думать то!
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168
Cool_Romic 44 минуты назад
Судя по походке это явно тучный мужик.
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22k
Слепой Пью Час назад
Убийца - садовник!
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