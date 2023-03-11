Церковь, фитнес, молоток: загадка смерти Мисси Биверс

Трагедия произошла в городе Мидлотиан штата Техас. 45-летняя Терри Лин (её чаще всего называли Мисси) состояла в браке с Брендоном Биверсом уже 18 лет. Пара воспитывала трёх дочерей. Как и в любой другой семье, у них случались и ссоры, и финансовые сложности. Но в целом всё было нормально. Женщина занималась домом и детьми и подрабатывала в свободное время фитнес-тренером. Занятия как раз и проходили в Криксайдской церкви.