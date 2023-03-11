Церковь, фитнес, молоток: загадка смерти Мисси Биверс

18 апреля 2016 года в службу спасения поступил звонок: найдено тело женщины. В очень неожиданном месте – в церкви.
Трагедия произошла в городе Мидлотиан штата Техас. 45-летняя Терри Лин (её чаще всего называли Мисси) состояла в браке с Брендоном Биверсом уже 18 лет. Пара воспитывала трёх дочерей. Как и в любой другой семье, у них случались и ссоры, и финансовые сложности. Но в целом всё было нормально. Женщина занималась домом и детьми и подрабатывала в свободное время фитнес-тренером. Занятия как раз и проходили в Криксайдской церкви.
В то утро первое занятие должно было начаться рано, в 5 утра. И Мисси встала в начале пятого, чтобы успеть добраться и подготовиться к проведению тренировки.
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Камеры наблюдения зафиксировали, что по зданию бродил человек, одетый в тактическое снаряжение. Лицо скрыто шлемом, на жилете надпись «Полиция», а в руках преступник держал молоток.
Судя по видео, он совершенно не таился, не пытался остаться незамеченным, поскольку спокойно и открыто ходил по церкви, проверял все двери и замки.
Потом человек исчез из зоны видимости камер, чтобы буквально через 10 минут столкнуться с тренером. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили, что внутрь преступник попал через окно: поддел раму отвёрткой, а потом разбил.
После опроса свидетелей полиция наметила основных подозреваемых, у которых могли быть мотивы расправиться с женщиной:
- Муж. В семье действительно имелись финансовые сложности. Подробности не раскрывались, но не исключено, что Брендон попытался их разрешить, расправившись с супругой. Но у мужчины оказалось 100% алиби: в момент убийства он был в другом штате.
- Обманутая супруга. Озвучивалась версия, что у Мисси был роман с другим тренером. И убийство совершила из ревности жена любовника. Она совпадала и по росту (по видео удалось выяснить, что рост преступника 157-170 см), и прихрамывала на правую ногу из-за старой травмы. Камеры также зафиксировали своеобразную походку убийцы. Но после допроса полицейские без публичного озвучивания точных причин вычеркнули её из списка подозреваемых.
- Случайный грабитель. Эту версию тоже отрабатывали, но из здания ничего не пропало, а на пальце жертвы осталось золотое кольцо. К тому же на видео заметно, что взломщик не сосредоточен на том, чтобы отыскать что-то ценное и сбежать. Движения расслабленные, походка плавная, нет признаков спешки или нервозности. Словно человек тянет время, выжидая, а не торопится схватить первую попавшуюся ценную вещь и сбежать.
- Свёкор. 64-летний родственник привлёк внимание следствия тем, что после смерти невестки принёс в химчистку женскую рубашку большого размера с брызгами крови (на видео видно, что под формой убийцы виднеется что-то белое). Но Рэнди Биверс и его жена заявили, что это пятна крови их пса, который сцепился с другой собакой и серьёзно пострадал. Их слова подтвердил ветеринар, к которому возили раненое животное. Выглядело очень подозрительным совпадение роста, телосложения и походки, но у Рэнди имелось алиби. Мужчина отсутствовал в городе, вместе с женой ездил в Калифорнию. Что странно, он демонстрировал нескрываемую радость от смерти женщины, которая доводилась матерью его внучкам.
Подруги убитой рассказали, что в последние несколько недель Мисси была сама не своя, нервничала. А за три дня до убийства получила письмо с угрозами от неизвестного мужчины.
В общем, характерных особенностей у преступника с записи была масса. Это странная специфическая походка, словно после травмы или из-за слишком свободной обуви, рост, телосложение, расслабленность действий, точность движений. Но они не дали результата. Из-за шлема и формы сложно определить не только возраст и телосложение, но и пол. Поскольку полную фигуру, как и характерную походку, могли имитировать с целью отвлечения внимания.
С момента гибели Мисси прошло почти 7 лет. Но убийца так и не найден.
А кто из подозреваемых кажется вам наиболее подходящим кандидатом на роль убийцы?
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Тебе интернет раз в неделю дают?
Вот ты и отрываешься на разной чепухе?
-Дед Бидон.