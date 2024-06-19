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Джесси Померой – демон с мраморным глазом в человеческом обличье

Джесси Померой – демон с мраморным глазом в человеческом обличье

Автор:
19 июня 2024 10:56
Сообщество : Криминал
Метки: Джесси Померой   США   возраст   криминал   нападение   подросток   преступление   преступник   убийство   
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Детство, переходящее в подростковый возраст, – это чудесное время. Время открытий, познания мира, себя, поиска друзей и определения будущего. Но не все подростки посвящают себя этому. Встречаются и ангелочки с совершенно чёрными душами, от поступков которых становится не по себе.

Таковым был и Джесси Померой – первый,  по крайней мере, официальный в Штатах убийца-подросток.

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В 1874 году в штате Массачусетс, США, Джесси Померой стал самым молодым человеком, когда-либо осуждённым за убийство первой степени. Ему было 14 лет, но его преступления были ужасающими по своей жестокости.

Джесси рос в бедной семье в Чарльзтауне. Он родился с врождённым физическим дефектом – один глаз был покрыт толстой белой плёнкой. Над Джесси сильно издевались в школе и, вероятно, били дома. Однако даже это не оправдывает его преступлений.

Джесси Померой родился в семье Томаса Дж. Помероя и Рут Энн Сноумен в 1859 году, вторым из двух детей. Его брат был на два года старше. Его звали Чарльз Джефферсон.

Отец мальчиков Томас был ветераном гражданской войны в США. Он работал на военно-морской верфи и, вероятно, избивал своих сыновей. Хотя эта версия оспаривается, она не исключена.

В 1871 году у Джесси развилась тяжелая пневмония, которая постоянно давала о себе знать.

Его преступления начались рано. Так, сосед утверждал, что 5-летний Джесси зарезал кошку и выбросил её в реку. Один из его учителей сказал, что на протяжении всего времени обучения в школе Джесси был «своеобразным, несговорчивым, не плохим, но сложным для понимания».

Из-за его врождённого дефекта другие дети сторонились его, и он стал изгоем.

Примерно в 1871 году в местных газетах стали появляться истории о детях, утверждавших, что их избивал и подвергал сексуальному насилию более крупный и взрослый мальчик.

Некоторые были даже сильно изранены ножом и булавками. Чаще нападавший ранил лицо и гениталии.  Описание было опубликовано в газете с заголовками «Мальчик-мучитель» и «Красный дьявол».

Мать Джесси, Рут, и, вероятно, многие другие жители Чарльзтауна начали понимать, что это описание относится к Джесси. Она потихоньку перевезла семью в южный Бостон, пытаясь развеять слухи и пресечь такое поведение сына. К сожалению, попытка не увенчалась успехом.

В августе 1872 года один мальчик был найден истерзанным и брошенным на пляже. Другого нашли избитым и привязанным к телефонному столбу. Ещё одна жертва рассказала местным властям, что на неё напал мальчик постарше с «мраморным» глазом.

Эта отличительная особенность привела полицию к двери Джесси Помероя. Его отвезли в государственную исправительную школу в Вестборо. Ему предстояло отсидеть шесть лет, но Рут удалось освободить его за несколько месяцев.

Парень освободился, а через месяц исчезла десятилетняя Кэти Курран. Последний раз девочку видели в магазине Рут Померой.

Было известно, что Джесси работает там в свободное время. Его тщательно допросили, а магазин обыскали, но никаких следов Кэти не нашли.

Прошло пять недель, а улик всё ещё не было. Так было до тех пор, пока на пляже не нашли тело Горация Миллена, которому было всего четыре года. Малыша в канаве обнаружила пара мальчишек.

Его тело было изуродовано, частично сожжено, а гениталии почти полностью отрезаны. По всему телу были нанесены резаные раны в форме буквы X.

Полиция обнаружила на месте происшествия следы нападавшего.

Они нанесли ещё один визит Джесси Померою. Подросток был найден весь в крови и с царапинами на коже, предположительно являющимися ранами, нанесёнными малышом, пытавшимся защищаться. Они сравнили его ботинки со следами, что были найдены на месте преступления, и изъяли окровавленный нож.

Полиция немедленно доставила Джесси в участок и начала его допрашивать. Несмотря на то, что они собрали много вещественных доказательств, полицейским требовалось признание.

В итоге это оказалось проще, чем они думали. На допросе Джесси признался не только в убийстве Горация, заявив: «Я полагаю, что это сделал я», но и в убийстве ещё 27 человек. Эта цифра так и не была подтверждена, хотя признание помогло полиции найти останки Кэти Курран, захороненные неподалёку от магазина его матери.

Джесси предстал перед судом и был признан виновным в обоих убийствах – Горация Миллена и Кэти Курран. Первоначально приговором была смертная казнь. Однако из-за возраста (Джесси было 14 лет) суд проявил снисхождение и заменил приговор пожизненным заключением. Адвокат пытался добиться признания невменяемости, но оно было отклонено.

Джесси долгое время провёл в тюрьме в полном одиночестве. Ему разрешалось есть и заниматься спортом только самостоятельно. Ему разрешали читать. Но поскольку занять себя было больше нечем, он в итоге задумал побег.

Джесси предпринял несколько попыток побега, в том числе попытался выкопать себе путь наружу и перенаправить газовую трубу, чтобы взорвать дверь своей камеры. Все они оказались неудачными. Только в 1917 году, через 41 год после заключения, ему разрешили общаться с другими заключёнными.

В 1929 году Джесси перевезли на тюремную ферму Бриджуотер, где он, пожилой и одинокий, умер три года спустя, проведя в заключении за свои злодеяния 58 лет.




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Метки: Джесси Померой   США   возраст   криминал   нападение   подросток   преступление   преступник   убийство   
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Сергей 9 минут назад
Где ты этих уродов выкапываешь и для чего?
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  • Дата регистрации: 19.05.2021
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