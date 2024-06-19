Джесси Померой – демон с мраморным глазом в человеческом обличье

Джесси Померой родился в семье Томаса Дж. Помероя и Рут Энн Сноумен в 1859 году, вторым из двух детей. Его брат был на два года старше. Его звали Чарльз Джефферсон.

Отец мальчиков Томас был ветераном гражданской войны в США. Он работал на военно-морской верфи и, вероятно, избивал своих сыновей. Хотя эта версия оспаривается, она не исключена.

В 1871 году у Джесси развилась тяжелая пневмония, которая постоянно давала о себе знать.

Его преступления начались рано. Так, сосед утверждал, что 5-летний Джесси зарезал кошку и выбросил её в реку. Один из его учителей сказал, что на протяжении всего времени обучения в школе Джесси был «своеобразным, несговорчивым, не плохим, но сложным для понимания».

Из-за его врождённого дефекта другие дети сторонились его, и он стал изгоем.