Блогера Амирана Сардарова требуют привлечь к ответствености за пропаганду "веселящего газа"

Амиран Сардаров выложил видео, в котором на протяжении часа дует шары с газом и плачет. Ролик появился на канале «Дневник хача» и назывался «11 June». Сардаров - блогер с более чем 5 миллионами подписчиков.
Амирана Сардарова требуют привлечь к ответственности за пропаганду веселящего газа. Блогер вчера выложил в "Дневнике хача" 49-минутное видео, на котором он дышит шариками и плачет.
Видос назывался "11 June". Под ним было написано: "яЛЮБЛЮ тебя...". После этого Амиран перестал выходить на связь. На данный момент ролик он уже удалил, но интернет и общественники всё помнят. Активисты движения "Сорок сороков" написали обращение в полицию с требованием проверить Сардарова по статье 6.13.1 КоАП ("Пропаганда закиси азота"). Штраф по ней составляет две тысячи рублей, - пишет SHOT.
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На видео Амиран Сардаров в своей квартире посредством баллонов и воздушных шаров употребляет неизвестное вещество, вызывающее изменённое состояние сознания, похожее на наркотическое опьянение. Считаем, что его действия содержат пропаганду потенциально опасных психоактивных веществ, за что предусмотрена административная ответственность
, — говорится в обращении, которое появилось в распоряжении SHOT.
Адвокат Сергей Жорин заявил NEWS.ru, что многое зависит от объективности проверок и Сардарова, употребляющего «веселящий газ» на камеру, вряд ли признают виновным в пропаганде закиси азота.
Если полиция начнет проверку по данному факту, то Сардарова необходимо будет допросить. Далее будет назначаться экспертиза, которая должна будет изучить это видео блогера. <...> Здесь будет многое зависеть от того, насколько объективно все будет проводиться. Я думаю, что Амиран сможет отстоять свои права и выстроить неплохую позицию
, — заявил адвокат
Очередная ли это попытка привлечь внимание, наркотический трип или первые симптомы психиатрии - теперь будут разбираться специально подготовленные люди в погонах.
Сам Амиран уже прокомментировал новый ролик в соцсетях. Говорит, что с ним всё хорошо и он скоро выйдет на связь.
Вы меня не списывайте так быстро, чуток приуныл, бывает. И обязательно запишите мой эмейл, могу быстро подъехать и надуть тысячу шаров на ваши детские праздники.
-, приводит слова Сардарова BAZA.
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А если по серьёзному - перед заправкой баллона N2O заливаешь в него грамм 5-10 C2H5OH - и вся эта статья 6.13.1 идёт лесом)))
Вот пора возрождать ЛТП! Это реально многих спасёт от тюрьмы или смерти от передоза всякой дрянью!