Блогера Амирана Сардарова требуют привлечь к ответствености за пропаганду "веселящего газа"

Адвокат Сергей Жорин заявил NEWS.ru, что многое зависит от объективности проверок и Сардарова, употребляющего «веселящий газ» на камеру, вряд ли признают виновным в пропаганде закиси азота.

Если полиция начнет проверку по данному факту, то Сардарова необходимо будет допросить. Далее будет назначаться экспертиза, которая должна будет изучить это видео блогера. <...> Здесь будет многое зависеть от того, насколько объективно все будет проводиться. Я думаю, что Амиран сможет отстоять свои права и выстроить неплохую позицию

, — заявил адвокат

Очередная ли это попытка привлечь внимание, наркотический трип или первые симптомы психиатрии - теперь будут разбираться специально подготовленные люди в погонах.

Сам Амиран уже прокомментировал новый ролик в соцсетях. Говорит, что с ним всё хорошо и он скоро выйдет на связь.

Вы меня не списывайте так быстро, чуток приуныл, бывает. И обязательно запишите мой эмейл, могу быстро подъехать и надуть тысячу шаров на ваши детские праздники.

-, приводит слова Сардарова BAZA.