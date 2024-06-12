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Блогера Амирана Сардарова требуют привлечь к ответствености за пропаганду "веселящего газа"

Блогера Амирана Сардарова требуют привлечь к ответствености за пропаганду "веселящего газа"

Автор:
12 июня 2024 23:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Амиран Сардаров   Веселящий газ   Закись азота   Сорок Сороков   блогер   воздушные шары   ответственность   пропаганда   
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Амиран Сардаров выложил видео, в котором на протяжении часа дует шары с газом и плачет. Ролик появился на канале «Дневник хача» и назывался «11 June». Сардаров - блогер с более чем 5 миллионами подписчиков.

Амирана Сардарова требуют привлечь к ответственности за пропаганду веселящего газа. Блогер вчера выложил в "Дневнике хача" 49-минутное видео, на котором он дышит шариками и плачет.

Видос назывался "11 June". Под ним было написано: "яЛЮБЛЮ тебя...". После этого Амиран перестал выходить на связь. На данный момент ролик он уже удалил, но интернет и общественники всё помнят. Активисты движения "Сорок сороков" написали обращение в полицию с требованием проверить Сардарова по статье 6.13.1 КоАП ("Пропаганда закиси азота"). Штраф по ней составляет две тысячи рублей, - пишет SHOT.

На видео Амиран Сардаров в своей квартире посредством баллонов и воздушных шаров употребляет неизвестное вещество, вызывающее изменённое состояние сознания, похожее на наркотическое опьянение. Считаем, что его действия содержат пропаганду потенциально опасных психоактивных веществ, за что предусмотрена административная ответственность

, — говорится в обращении, которое появилось в распоряжении SHOT.

Адвокат Сергей Жорин заявил NEWS.ru, что многое зависит от объективности проверок и Сардарова, употребляющего «веселящий газ» на камеру, вряд ли признают виновным в пропаганде закиси азота.

Если полиция начнет проверку по данному факту, то Сардарова необходимо будет допросить. Далее будет назначаться экспертиза, которая должна будет изучить это видео блогера. <...> Здесь будет многое зависеть от того, насколько объективно все будет проводиться. Я думаю, что Амиран сможет отстоять свои права и выстроить неплохую позицию

, — заявил адвокат
Очередная ли это попытка привлечь внимание, наркотический трип или первые симптомы психиатрии - теперь будут разбираться специально подготовленные люди в погонах.

Сам Амиран уже прокомментировал новый ролик в соцсетях. Говорит, что с ним всё хорошо и он скоро выйдет на связь.

Вы меня не списывайте так быстро, чуток приуныл, бывает. И обязательно запишите мой эмейл, могу быстро подъехать и надуть тысячу шаров на ваши детские праздники.

-, приводит слова Сардарова BAZA.

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Метки: Амиран Сардаров   Веселящий газ   Закись азота   Сорок Сороков   блогер   воздушные шары   ответственность   пропаганда   
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11  комментариев
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8k
Neo 48 минут назад
Нужно было использовать гелий! Смешнее бы было.
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16k
Александр Полчаса назад
6.13.1 КоАП реально существует?! Ну всё, вызывайте наряд! Я фанат НФС Андеграунд обеих частей и серии фильмов "Форсаж". Ещё и детям эти игры и фильмы показываю.
А если по серьёзному - перед заправкой баллона N2O заливаешь в него грамм 5-10 C2H5OH - и вся эта статья 6.13.1 идёт лесом)))
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34k
Юрьевич 56 минут назад
А зачем тратить время? Сразу в дурку на принудительное лечение!

Вот пора возрождать ЛТП! Это реально многих спасёт от тюрьмы или смерти от передоза всякой дрянью!
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1523 поста (1451 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

102016



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