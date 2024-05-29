Северная Корея отправила 150 воздушных шаров с навозом и мусором в Южную Корею

Впрочем, ещё 26 мая заместитель министра обороны страны Ким Ган Ир сообщил, что на территории республики были замечены агитационные материалы, распространяемые Южной Кореей. В связи с этим, он предупредил о навозных зеркальных мерах:

Многие негодные бумаги и мусорные вещи скоро будут разбрасываться в приграничный район РК и её глубину, а РК будет испытывать, насколько большой труд требуется для их уборки.

ОКН посоветовал жителям в районах не трогать объекты, если они их обнаружат, и сразу сообщать в полицию.