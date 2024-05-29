Северная Корея отправила 150 воздушных шаров с навозом и мусором в Южную Корею

Вчера вечером подчинённые товарища Ким Чен Ына порадовали соседей неожиданным подарком. Воздушные шары с навозом пересекли границу и упали в различных местах по всей стране, достигнув юго-восточной провинции Южный Кенсан, разбрасывая содержимое при падении на землю. начальников штабов (ОКН).
Внутри воздушных шаров кроме, извините, говна были и другие ценные предметы, например, различные виды мусора — пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви, сообщает Объединённый комитет
Южнокорейцам такой презент, конечно же не понравился и в ОКН заявили, что подобные действия Северной Кореи “явно нарушают международное право и серьёзно угрожают безопасности нашего народа“:
Мы строго предупреждаем Северную Корею, чтобы она немедленно прекратила свои бесчеловечные и вульгарные действия.
Впрочем, ещё 26 мая заместитель министра обороны страны Ким Ган Ир сообщил, что на территории республики были замечены агитационные материалы, распространяемые Южной Кореей. В связи с этим, он предупредил о
навозных зеркальных мерах:
Многие негодные бумаги и мусорные вещи скоро будут разбрасываться в приграничный район РК и её глубину, а РК будет испытывать, насколько большой труд требуется для их уборки.
ОКН посоветовал жителям в районах не трогать объекты, если они их обнаружат, и сразу сообщать в полицию.
Видео
Источник:
- В Южной Корее построят первый в мире плавучий город
- В Южной Корее потерпел крушение штурмовик, вылетевший на перехват дронов из КНДР
- Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике
- Ким Чен Ын посетил ракетный завод вскоре после успешных испытаний ракет большой дальности
- Северная Корея испытала новую зенитную ракету