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Северная Корея отправила 150 воздушных шаров с навозом и мусором в Южную Корею

Северная Корея отправила 150 воздушных шаров с навозом и мусором в Южную Корею

Автор:
29 мая 2024 09:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: КНДР   Южная Корея   воздушные шары   мире   новости   умора   
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Вчера вечером подчинённые товарища Ким Чен Ына порадовали соседей неожиданным подарком. Воздушные шары с навозом пересекли границу и упали в различных местах по всей стране, достигнув юго-восточной провинции Южный Кенсан, разбрасывая содержимое при падении на землю. начальников штабов (ОКН).

Внутри воздушных шаров кроме, извините, говна были и другие ценные предметы, например, различные виды мусора — пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви, сообщает Объединённый комитет

Южнокорейцам такой презент, конечно же не понравился и в ОКН заявили, что подобные действия Северной Кореи “явно нарушают международное право и серьёзно угрожают безопасности нашего народа“:

Мы строго предупреждаем Северную Корею, чтобы она немедленно прекратила свои бесчеловечные и вульгарные действия.

Впрочем, ещё 26 мая заместитель министра обороны страны Ким Ган Ир сообщил, что на территории республики были замечены агитационные материалы, распространяемые Южной Кореей. В связи с этим, он предупредил о навозных зеркальных мерах:

Многие негодные бумаги и мусорные вещи скоро будут разбрасываться в приграничный район РК и её глубину, а РК будет испытывать, насколько большой труд требуется для их уборки.

ОКН посоветовал жителям в районах не трогать объекты, если они их обнаружат, и сразу сообщать в полицию.

Источник:

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Метки: КНДР   Южная Корея   воздушные шары   мире   новости   умора   
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18  комментариев
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3k
Куртуазный Маньерист Час назад
Знатный троллинг!
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15k
..: Атеист :.. 7 минут назад
Класс!
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5k
SmartCat101 18 минут назад
ай да Ким Чен Ын, ай да сукин сын
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8k
Marlboro Полчаса назад
По мне так лучше обмениваться: агитационными плакатами и какахами, чем ракетами и снарядами по мирным жителям.
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6k
Руслан 36 минут назад
Ну тут кроме троллинга высшего порядка, есть и военная составляющая - проверка работы Южно-Корейских ПВО. А они, как пишут в некоторых около-военных ТГ-каналах, очень сильно перегрузились таким количеством «целей»
Так что Ким не просто троллит.
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8k
KarabasBarabas 37 минут назад
"Как вскрыть систему ПВО с помощью говна и палок" учебник для чайников
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6k
Нуи Хусим 40 минут назад
Мне понравилось. В обмен на "идеологический мусор" который южани расбрасывали в пограничных районах северян, те ответили реальным мусором, намекая на ценность "подарков" от южан. Очень тонкий ход.
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14k
Copycat 55 минут назад
Ну а чего) Ким такой увидев что южнокорейцы ему за территорию закидывают что то своё, такой процитировав Багс Банни "Ну хорошо в эту игру могут играть двое", закинул и им кое чего)
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31k
Serg2001 Час назад
Неприглядно это как-то выглядит. ИМХО.
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233
Самуил Маршак Час назад
Мне северные корейцы умнее казались
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20k
Голос Вселенной Час назад
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6k
Наталья Час назад
Мы точно в 21 веке живём?
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10k
Alex Час назад
Ништяк!
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344
Dmitry N 2 часа назад
Вот они угарают)))
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2k
Карл Карл 2 часа назад
оригинально)
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40k
Андрей Иванов 2 часа назад
Троллинг от Ким Чен Ына
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7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Что бы не расслаблялись .
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3019 постов (2937 в горячем)

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