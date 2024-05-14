Суд арестовал второго фигуранта дела главного кадровика Минобороны

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО второго фигуранта громкого дела о коррупции, по которому ранее был задержан начальник управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Это некий Лева Мартиросян 1971 года рождения, который, по данным следствия, является взяткодателем.





Как сообщают СМИ, Лева Мартиросян был лично знаком с генералом по службе — до октября 2010 года он занимал должность начальника продовольственной службы отдела материального обеспечения Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С. М. Штеменко (КВВУ), находившегося в ведении 8-го управления Генштаба, которым тогда руководил Кузнецов.





Позднее Мартиросян стал частным предпринимателем в сфере торговли, общепита и гостиничного бизнеса. Благодаря Кузнецову он заполучил госконтракты на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн руб. — в его гостиницу заселяли курсантов, которых отправляли учиться или сдавать экзамены в КВВУ.