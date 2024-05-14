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Суд арестовал второго фигуранта дела главного кадровика Минобороны

Суд арестовал второго фигуранта дела главного кадровика Минобороны

Автор:
14 мая 2024 23:03
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   взятка   взяткодатель   госконтракты   задержание   коррупция   минобороны   
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По данным следствия, Кузнецов обеспечил старого знакомого госконтрактами, за что тот построил ему особнячок в Краснодаре.

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО второго фигуранта громкого дела о коррупции, по которому ранее был задержан начальник управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Это некий Лева Мартиросян 1971 года рождения, который, по данным следствия, является взяткодателем.



Как сообщают СМИ, Лева Мартиросян был лично знаком с генералом по службе — до октября 2010 года он занимал должность начальника продовольственной службы отдела материального обеспечения Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С. М. Штеменко (КВВУ), находившегося в ведении 8-го управления Генштаба, которым тогда руководил Кузнецов.


Позднее Мартиросян стал частным предпринимателем в сфере торговли, общепита и гостиничного бизнеса. Благодаря Кузнецову он заполучил госконтракты на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн руб. — в его гостиницу заселяли курсантов, которых отправляли учиться или сдавать экзамены в КВВУ.

По данным следствия, в качестве благодарности за контракт Мартиросян купил и оформил на жену Кузнецова участок земли в Краснодаре, на котором построил особняк площадью 1125 "квадратов". Таким образом, взятка в виде полученного Кузнецовым имущества оценивается в 30,5 млн рублей — 7,5 млн рублей за участок земли и жилой дом стоимостью 22,9 млн рублей.


Мартиросяну вменяют ч. 5 ст. 291 (дача взятки в особ крупном размере). Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

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Метки: Видео   взятка   взяткодатель   госконтракты   задержание   коррупция   минобороны   
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10  комментариев
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15k
Владимир Полчаса назад
Шойгу конечно же не в теме?
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Веселый Пук 6 минут назад
Армяне+власть=коррупция.Они же только купи продай.
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77
komod77 10 минут назад
как же без ё.б.а.н.о.й вонючей обезьяны
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264
Алексей Давыдов 21 минуту назад
Без черных никуда........
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77
komod77 Алексей Давыдов 4 минуты назад
чёрт дырявый сразу минусит
за скотов черножопых топит
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Burzum
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