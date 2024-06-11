В Карачаево-Черкесии задержали высокопоставленных чиновников и силовиков

Группу высокопоставленных чиновников и силовиков задержали сотрудники ФСБ в Карачаево-Черкесии по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере.





По данным следствия, в период с 2020 по 2022 год участники преступной группы похитили не менее 60 млн рублей, которые выделялись на реализацию госпрограммы "Развитие сельского хозяйства КЧР".





СМИ пишут, что сотрудники ФСБ задержали советника главы Карачаево-Черкесии Эльдара Байчорова, начальника отдела экономической безопасности МВД по республике подполковника Темирлана Байкулова и нескольких чиновников Минсельхоза.