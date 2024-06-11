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В Карачаево-Черкесии задержали высокопоставленных чиновников и силовиков

В Карачаево-Черкесии задержали высокопоставленных чиновников и силовиков

Автор:
11 июня 2024 13:08
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Карачаево-Черккесия   ФСБ   коррупция   мошенничество   обыски   
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По данным следствия, члены преступной группы похищали субсидии на развитие сельского хозяйства.

Группу высокопоставленных чиновников и силовиков задержали сотрудники ФСБ в Карачаево-Черкесии по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере.


По данным следствия, в период с 2020 по 2022 год участники преступной группы похитили не менее 60 млн рублей, которые выделялись на реализацию госпрограммы "Развитие сельского хозяйства КЧР".


СМИ пишут, что сотрудники ФСБ задержали советника главы Карачаево-Черкесии Эльдара Байчорова, начальника отдела экономической безопасности МВД по республике подполковника Темирлана Байкулова и нескольких чиновников Минсельхоза.

Следствие считает, что организатором мошеннической схемы с воровством бюджетных средств выступал начальник управления комитета против коррупции МВД по КЧР Хусей Узденов. По предварительным данным, субсидии оформляли на его родственников.

Во время обысков во дворце борца с коррупцией нашли три миллиона рублей наличными, восемь пар элитных часов, несколько телефонов и украшения, в том числе золотой пистолет.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере"). Задержанным грозит до 10 лет колонии. Впрочем, чиновникам могут добавить ещё несколько обвинений в коррупционных преступлениях. В ФСБ понимают, что задержанные занимались воровством бюджетных средств на постоянной основе. Следователи намерены расследовать их причастность к другим похожим эпизодам.

"У членов группы обнаружены и изъяты вещественные доказательства, указывающие на их противоправную деятельность. В настоящее время осуществляются мероприятия по выявлению иных эпизодов преступной деятельности", — сообщили в ФСБ.

Добавим, что КЧР входит в десятку самых слабых регионов по социально-экономическому положению. Вместе с ней в антирейтинге находится Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Чукотка и Алтай.

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Метки: Видео   Карачаево-Черккесия   ФСБ   коррупция   мошенничество   обыски   
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20  комментариев
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13k
Б.Касторский Час назад
Вот странно. Жители кавказских регионов очень любят землячества и прочее. Дескать, они очень привязаны к своим землякам. Но при этом, если посмотреть на статистику именно эти регионы дотационные. А почитаешь очередную статью и на тебе, миллиардер на миллиардере. Воруют у своих же.
Правда, учитывая, что дотации идут из федерального бюджета, кто бы что там не говорил о всемогущих силах, то деньги наши.
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1k
kolobok263 Минуту назад
да здесь только расстрел и родственников на Колыму, как при Сталине. иначе не понимают
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32k
Serg2001 Минуту назад
Начальником управления местного комитета против коррупции был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Гражданина звали Хусей Узденов... (с) Всё по классике.
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6k
Max 6 минут назад
Судя по дому, машинам и часам, 60млн - это то, что было в кармане на мелкие расходы.
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1k
pitsilver 17 минут назад
Не любитель ссср но было в нем хорошее, хотя бы за подобное каралось смертной казнью.
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7k
мемфрид 19 минут назад
Что вы заливаете! Чурки-коррупционеры где-то на Кавказе? Такого никогда не было и быть не может! Всё провокация
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11k
Алексей 21 минуту назад
Если копнуть регионы в той стороне еще и не то всплывает,дотации им из бюджета не реальные как и дома и машины на улицах этих городов Вопрос откуда все это никого не интересует
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4k
5010_BIRD Полчаса назад
А домики построенные "на одну зарплату" до сих пор никого не смущали?
Ссылка youtu.be
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12k
Дмитрий Полчаса назад
"КЧР входит в десятку самых слабых регионов по социально-экономическому положению. Вместе с ней в антирейтинге находится Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Чукотка и Алтай."

Намёк на то, что в этих республиках ситуация аналогичная с коррупцией?
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5k
Василий Афиногенов Полчаса назад
да там одних машин и часов нс замком тока на 60 лямов!где остальное!
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15k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Пока не будет, как в Китае, ничего не поменяется. Расстреливать надо. Единственный способ.
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6k
Руслан 38 минут назад
Классика жанра. ОПГ возглавлял мусор, который должен был с этим бороться
Когда уже таких выбл@дков будут при задержании валить нах?
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8k
Станислав 52 минуты назад
И опять отдел по борьбе с коррупцией )))) Хлебное место, я погляжу.
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16k
Ёшкин кот 53 минуты назад
На этой картинке рыдал в голос от смеха.
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19k
GROMOZEKA 55 минут назад
« Следствие считает, что организатором мошеннической схемы с воровством бюджетных средств выступал начальник управления комитета против коррупции МВД по КЧР Хусей Узденов»

Накормить их этими купюрами.
До отказа.
Утолить их голод, так сказать
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42k
АнтонПолднев Час назад
Простите. Не удержался...
Ссылка www.youtube.com
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42k
АнтонПолднев Час назад
Следуй истинной вере!
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1k
Corkscrew Час назад
Опа! чурки-воры бюджетных средств! Вот так сюрприз!!!! Катаюсь по полу от смеха
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Burzum
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