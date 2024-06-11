В Карачаево-Черкесии задержали высокопоставленных чиновников и силовиков

По данным следствия, члены преступной группы похищали субсидии на развитие сельского хозяйства.
Группу высокопоставленных чиновников и силовиков задержали сотрудники ФСБ в Карачаево-Черкесии по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере.
По данным следствия, в период с 2020 по 2022 год участники преступной группы похитили не менее 60 млн рублей, которые выделялись на реализацию госпрограммы "Развитие сельского хозяйства КЧР".
СМИ пишут, что сотрудники ФСБ задержали советника главы Карачаево-Черкесии Эльдара Байчорова, начальника отдела экономической безопасности МВД по республике подполковника Темирлана Байкулова и нескольких чиновников Минсельхоза.
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Следствие считает, что организатором мошеннической схемы с воровством бюджетных средств выступал начальник управления комитета против коррупции МВД по КЧР Хусей Узденов. По предварительным данным, субсидии оформляли на его родственников.
Во время обысков во дворце борца с коррупцией нашли три миллиона рублей наличными, восемь пар элитных часов, несколько телефонов и украшения, в том числе золотой пистолет.
В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере"). Задержанным грозит до 10 лет колонии. Впрочем, чиновникам могут добавить ещё несколько обвинений в коррупционных преступлениях. В ФСБ понимают, что задержанные занимались воровством бюджетных средств на постоянной основе. Следователи намерены расследовать их причастность к другим похожим эпизодам.
"У членов группы обнаружены и изъяты вещественные доказательства, указывающие на их противоправную деятельность. В настоящее время осуществляются мероприятия по выявлению иных эпизодов преступной деятельности", — сообщили в ФСБ.
Добавим, что КЧР входит в десятку самых слабых регионов по социально-экономическому положению. Вместе с ней в антирейтинге находится Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Чукотка и Алтай.
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Правда, учитывая, что дотации идут из федерального бюджета, кто бы что там не говорил о всемогущих силах, то деньги наши.
Намёк на то, что в этих республиках ситуация аналогичная с коррупцией?
Накормить их этими купюрами.
До отказа.
Утолить их голод, так сказать