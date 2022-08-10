11 лучших поисковых систем по изображениям, которые нельзя пропустить

Вы можете легко вывести свой проект или маркетинговую кампанию на новый уровень с помощью правильных изображений. Если знать, как использовать правильные фильтры для сортировки и ключевые слова, нетрудно получить изображение для любой цели.

Далеко не каждая поисковая система предоставит вам лучшие изображения. Приступим к рассмотрению.

1. TinEye

TinEye – инструмент для поиска похожих на оригинал изображений, требующий, чтобы вы либо ввели URL, либо загрузили картинку, чтобы узнать, откуда она появилась. Эта поисковая система проста в использовании и отличается дружественным интерфейсом.

Можно также использовать расширение браузера TinEye для быстрого поиска: нажмите правой кнопкой мыши на любое изображение и найдите его.