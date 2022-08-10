11 лучших поисковых систем по изображениям, которые нельзя пропустить

Иногда найти необходимую картинку – то еще занятие. Читайте подборку лучших поисковиков, которые предложат вам только самые лучшие и качественные изображения.
Вы можете легко вывести свой проект или маркетинговую кампанию на новый уровень с помощью правильных изображений. Если знать, как использовать правильные фильтры для сортировки и ключевые слова, нетрудно получить изображение для любой цели.
Далеко не каждая поисковая система предоставит вам лучшие изображения. Приступим к рассмотрению.
1. TinEye
TinEye – инструмент для поиска похожих на оригинал изображений, требующий, чтобы вы либо ввели URL, либо загрузили картинку, чтобы узнать, откуда она появилась. Эта поисковая система проста в использовании и отличается дружественным интерфейсом.
Можно также использовать расширение браузера TinEye для быстрого поиска: нажмите правой кнопкой мыши на любое изображение и найдите его.
2. Google Images
Никто не опережает Google Images, когда дело доходит до поиска изображений. Все, что вам нужно сделать – ввести ключевое слово и нажать «Enter». Для более детального поиска предлагаются определенные фильтры, предоставляющие широкий выбор связанных изображений. Этот удобный инструмент дает именно то, что вам необходимо.
Вы можете выбрать из большого списка фильтров, представляющих изображения в виде клипарта, мультфильма, иллюстраций и т. д. Фильтрация позволяет выбрать цвет, размер, тематику и другую подобную информацию. Чтобы воспользоваться этим инструментом, найдите значок камеры в поле поиска и нажмите на него.
3. Yahoo Image Search
Yahoo Image Search – еще один удобный вариант для поиска изображений. Он похож на Google Images и дает отличные результаты. В этом продукте фильтры менее сложны, но удобно расположены и находятся на виду.
4. Picsearch
Если хотите получить более разнообразные результаты по введенному ключевому слову, попробуйте Picsearch. Эта поисковая система не показывает массу конкретных результатов, как некоторые другие поисковики, но демонстрирует связанные изображения по ключевому слову.
Расширенные опции поиска позволяют фильтровать результаты по размеру, разрешению картинки, заднему фону и т. д.
5. Bing Image Search
Bing IS является лучшей альтернативой Google Images, поскольку выдает довольно похожие результаты. С точки зрения макета он также довольно близок к сервису Google и обладает невероятными функциями для поиска людей, используя параметры лица, головы и плеч.
Доступны многочисленные опции поиска и фильтры.
6. Flickr
Flickr работает несколько иначе. Это своего рода платформа, где фотографы-любители и профессионалы делятся изображениями. В случае, если вы находитесь на Flickr для поиска картинок на маркетинговую, брендовую или коммерческую тематику, обязательно изучите лицензию.
7. Pinterest Visual Search Tool
Pinterest давно всем знаком и многие жить без него не могут из-за некоторых особенностей инструмента. Одна из них – встроенный визуальный поиск. Чтобы получить доступ к этой платформе, вам нужно войти в свою учетку, нажать на любой появившийся в ленте пин, а затем щелкнуть по значку в правом нижнем углу, связанному с закрепленными в системе изображениями.
Эта поисковая машина имеет обширную базу данных и дает лучшие результаты, соответствующие искомому изображению.
8. Getty Images
Getty Images выполняет поиск по ключевым словам и по изображению. Для поиска по ключевым словам существует несколько вариантов с функциями автоматического предложения. Ресурс предлагает набор фильтров, гарантирующих, что вы получите именно то, что ищете.
Сервис предоставляет изображения в двух вариантах: творческие и редакционные, а также видео. Вам придется заплатить за лицензию, чтобы использовать любую фотографию (ее можно купить в пакетах или поштучно с фиксированной ценой).
9. Яндекс
Яндекс позволяет искать изображения с помощью широкого спектра фильтров и параметров сортировки по формату, ориентации, размеру и т. д. Также доступен еще один инструмент поиска, называемый «Похожие изображения».
10. Shutterstock
Ищете бюджетный вариант с хорошим ассортиментом? Shutterstock – то что нужно. Он отобрал пальму первенства у Getty Images с помощью огромной библиотеки изображений.
Ресурс позволяет выполнять поиск изображений любым удобным для вас способом. Ежемесячные и годовые тарифные планы предполагают варианты с предоплатой или с оплатой после покупки.
11. The New York Public Library Digital Collections
Последний, но не худший источник. Если вам нужны изображения с высоким разрешением, относящиеся к исторической эпохе, картам, книгам, бухгалтерской тематике, фотографии и т. д., не забудьте поискать в The New York Public Library! Огромный архив изображений – общественное достояние.
Этот инструмент поиска исторических изображений позволяет уточнить условия, выбрав результат в зависимости от жанра, коллекции, места, темы, издателя и т.д.
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АНТИФИШКИ
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