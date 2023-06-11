17 изображений, доказывающих, что в комиссионках можно найти настоящие жемчужины

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"Мусор одного может быть сокровищем другого”, - гласит поговорка. И действительно, многие люди избавляются от вещей, которые хорошо выглядят, и которые еще можно долго использовать. Хорошо, что эти прекрасные предметы можно купить на барахолке или в комиссионке, за сущие копейки. В этом посте вы увидите настоящие жемчужины, которые были буквально найдены среди мусора.
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