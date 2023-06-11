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17 изображений, доказывающих, что в комиссионках можно найти настоящие жемчужины

17 изображений, доказывающих, что в комиссионках можно найти настоящие жемчужины

Автор:
11 июня 2023 22:40
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Жемчужины   Изображения   барахолки   комиссионки   найти   прекрасные   
1923
18

"Мусор одного может быть сокровищем другого”, - гласит поговорка. И действительно, многие люди избавляются от вещей, которые хорошо выглядят, и которые еще можно долго использовать. Хорошо, что эти прекрасные предметы можно купить на барахолке или в комиссионке, за сущие копейки. В этом посте вы увидите настоящие жемчужины, которые были буквально найдены среди мусора.

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Метки: Жемчужины   Изображения   барахолки   комиссионки   найти   прекрасные   
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3  комментария
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11k
Злобный 58 минут назад
Жалко у нас нет таких Блошиных рынков, где можно ПРИЙТИ и ПОСМОТРЕТЬ...

У нас ВСЁ через Авито..., а там только если напрёшся на что то, но ВСЁ посмотреть е получится как на рынке....
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