Карточный шулер попыталась провезти в Москву две колоды с радиоактивными картами

От них «фонило» в 440 раз выше нормы.
В Домодедово прилетела гражданка Вьетнама и пошла через «зелёный коридор». Всё бы ничего, но дама не учла систему радиационного контроля «Янтарь», которая и обнаружила две краплёные колоды в плаще загадочной незнакомки.
Карты немедленно забрали и положили в радиационно-защитный сейф. Потом стали выяснять, в чём дело.
Оказалось: такими картишками пользуются шулеры. Прячут дозиметр и он помогает им вычислить определённую карту на близком расстоянии. Как это делается - известно лишь Джокеру и прочим «каталам», ясно, что со счётчиком Гейгера за столом никто в открытую не сидит.
Ну а Вьетнамку отпустили восвояси - наказав не баловаться больше с картами и подлечиться от радиации. Всё-таки столько времени таскать в кармане плаща сильно «фонящие» вещи - такие фокусы здоровья не прибавляют.
Источник:
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