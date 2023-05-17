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Карточный шулер попыталась провезти в Москву две колоды с радиоактивными картами

Карточный шулер попыталась провезти в Москву две колоды с радиоактивными картами

Автор:
17 мая 2023 14:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Вьетнам   аэропорт   домодедово   карты   колода   радиация   счетчик гейгера   шулер   
918
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От них «фонило» в 440 раз выше нормы.

В Домодедово прилетела гражданка Вьетнама и пошла через «зелёный коридор». Всё бы ничего, но дама не учла систему радиационного контроля «Янтарь», которая и обнаружила две краплёные колоды в плаще загадочной незнакомки.

Карты немедленно забрали и положили в радиационно-защитный сейф. Потом стали выяснять, в чём дело.

Оказалось: такими картишками пользуются шулеры. Прячут дозиметр и он помогает им вычислить определённую карту на близком расстоянии. Как это делается - известно лишь Джокеру и прочим «каталам», ясно, что со счётчиком Гейгера за столом никто в открытую не сидит.

Ну а Вьетнамку отпустили восвояси - наказав не баловаться больше с картами и подлечиться от радиации. Всё-таки столько времени таскать в кармане плаща сильно «фонящие» вещи - такие фокусы здоровья не прибавляют.

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Метки: Вьетнам   аэропорт   домодедово   карты   колода   радиация   счетчик гейгера   шулер   
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6  комментариев
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9k
Борис Карабанов 52 минуты назад
"ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ - НА СЛУЖБУ НАРОДУ!" (из решений ....)
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25k
Сибиряк Секунду назад
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Женщина надёжнее
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32k
АнтонПолднев Минуту назад
Ну дозиметр, это не только счётчик Гейгера. Наука, так сказать, не стоит на месте. Эту палочку легко замаскировать, например под тот же вейп. А далее использовать по прямому назначению. Для людей, которые используют в своих делах радиоактивные карты, думаю смастерить что-либо подобное не особая проблема.
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288
mechatron 11 минут назад
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August

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