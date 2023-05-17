Карточный шулер попыталась провезти в Москву две колоды с радиоактивными картами

В Домодедово прилетела гражданка Вьетнама и пошла через «зелёный коридор». Всё бы ничего, но дама не учла систему радиационного контроля «Янтарь», которая и обнаружила две краплёные колоды в плаще загадочной незнакомки.

Карты немедленно забрали и положили в радиационно-защитный сейф. Потом стали выяснять, в чём дело.