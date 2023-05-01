Тайский шулер 40 лет носил под кожей пальцев магниты, чтобы обыгрывать соперников в игре

Шулер преспокойно жил и не тужил, пока ему не понадобилось вылететь из страны. Жулик долго думал и решил удалить-таки магниты из пальцев, чтобы не вызвать интереса при досмотре в аэропорту. Хирург извлёк из пальцев тайца два инородных тела. Доктор был удивлён: за долгие годы его практики с таким случаем он столкнулся впервые.