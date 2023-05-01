Тайский шулер 40 лет носил под кожей пальцев магниты, чтобы обыгрывать соперников в игре

Мужчина мастерски играл в кости, и никто не подозревал, что выигрышные комбинации на кубиках выпадают не из-за того, что его любит фортуна.
Sic Bo - популярная в Азии игра, в которой игроки делают ставки на результат бросков трех кубиков. Хитрый таец понял, что не стоит ждать милости от высших сил, и вшил в кончики пальцев несколько магнитов. С их помощью он мастерски переворачивал кубики, внутри которых находятся металлические утяжелители - и, разумеется, в нужную для себя сторону.
Шулер преспокойно жил и не тужил, пока ему не понадобилось вылететь из страны. Жулик долго думал и решил удалить-таки магниты из пальцев, чтобы не вызвать интереса при досмотре в аэропорту. Хирург извлёк из пальцев тайца два инородных тела. Доктор был удивлён: за долгие годы его практики с таким случаем он столкнулся впервые.
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