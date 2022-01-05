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Не только ловкость рук: лучшие шулеры в истории

Не только ловкость рук: лучшие шулеры в истории (4 фото)

Автор:
05 января 2022 12:42
Сообщество : Истории
Метки: Джон Соарес   Джордж Девол   Канада Билл Джонс   игра   история   карты   мошенник   шулер   
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Карточные игры – развлечение древнее. И практически одновременно с ними зародилось и это своеобразное ремесло-искусство – шулерство.

Мальчик появился на свет в Огайо в 1829 году. С юных лет оказался столь талантливым в шулерстве, что благодаря ему покер получил название «игры в мошенничество». С детства парень демонстрировал свободолюбие, игнорировал учебу, а в возрасте 10 лет сбежал из дому и устроился юнгой на пароход. Где и обучился у старших товарищей азам игр в кости и карты, а заодно и мошенничеству.

Уже к 14 годам стал мастером своего дела, тратя на складывание колоды не более 3 секунд. В 16 лет стал обладателем солидного по тем временам капитала более 2500 долларов. Играл с людьми состоятельными – рабовладельцами, плантаторами, покупателями хлопка и никогда не демонстрировал в отношении своих жертв ни капли сострадания. На случай непредвиденных ситуаций в кармане Джордж всегда держал заряженный пистолет.

Не гнушался брать плату рабами, которых потом «обналичивал» по 1000 долларов за человека. Стал очень состоятельным, выиграв за время своей шулерской деятельности более 2 млн долларов, и, отойдя от дел, даже написал о своей жизни книгу.


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Родился в начале позапрошлого века в Англии (точная дата неизвестна) и по праву считается одним из величайших мошенников в истории. В 20-летнем возрасте перебрался в Канаду и пошел в ученики к Дику Кэди.

Первое время работы команды шулеров, которую сколотил Билл, было сказочным. Ребята разыгрывали из себя святую наивность, заманивая доверчивых обывателей. В основном шулер специализировался на морских судах и железнодорожном транспорте. Важную роль играло врожденное умение мастерски изображать из себя дурака. На этом фоне особенно парадоксально выглядит тот факт, что он сам пал жертвой мошенников и умер в нищете.

Джо Классон

Джо – уроженец Нью-Йорка, появился на свет в 1933 году. В детстве он вместе с братьями обучился базовым приемам игры у дяди. Оттачивал навыки, отправившись на военную службу. Но с сослуживцами держал себя в руках и старался играть честно. По возвращении стал постоянным посетителем казино, где жульничал, играя на пару с братом. После неудачного брака сколотил команду мошенников-виртуозов. На заслуженную пенсию вышел в 1989 году.


Шулерство стало для мальчика своеобразным вызовом. Так он мстил за то, что в детстве его самого часто обманывали, лишая одного из важнейших детских сокровищ – коллекции бейсбольных карточек. Юноша научился играть в покер и провернул несколько афер в подростковой среде, достойных по уровню подготовки взрослого.

В 20 лет он приобрел кабриолет на деньги, заработанные на азартных играх, и отравился с Лас-Вегас. Но там карьера не задалась, и Ричард разорился. Пытаясь выжить, он устроился на работу в казино, где познакомился с Джо Классоном и другими мастерами своего дела. Стал виртуозным мошенником в игре баккара. За время карьеры, которая продлилась около 12 лет, провернул аферу с ложным перемешиванием и разработал несколько авторских шулерских приемов. Уйдя на покой, написал несколько книг, в числе которых были и посвященные покеру. Маркус считается самым универсальным мошенником среди лучших в своем деле за всю историю шулерства.


Его по праву можно считать человеком-легендой, ведь Джон сколотил и возглавил первую в мире задокументированную команду мошенников. На заре карьеры посещал заведения Лас-Вегаса, заведомо зная, что совершает правонарушение своими мошенническими действиями.

В 1960 году Соарес попал в тюрьму за ограбление, где продолжил оттачивать навыки на сокамерниках. Во время отбывания наказания свел знакомство с Недом Коулманом, обучившим Джона базовым шулерским приемам, применяемым при раздаче карт.

Отсидев срок и вернувшись в Лас-Вегас, Соарес собрал команду, промышлявшую в казино. В ее состав входили Барри Черчман, Дон Эллисон и Ян Дирвуд – карманница поразительной красоты. Джон сколотил на шулерском бизнесе неплохое состояние и ушел на покой, приобретя домик на берегу океана. Правда, чтобы совсем не заплесневеть на досуге обучал шулерскому искусству соседей: супружеская пара смогла благодаря его урокам заработать в казино и выплатить долги. За всю историю существования команды Соареса никто так и не был арестован. Свои приключения он, как и коллеги по цеху, описал в книге.

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Метки: Джон Соарес   Джордж Девол   Канада Билл Джонс   игра   история   карты   мошенник   шулер   
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Mixan 2 часа назад
У нас в России этих шулеров много было и сейчас есть ..Пальцы без костей и психологи высшего класса !!!
P.S. В отличии от запада мы их не рекламируем ! А просто сажаем ,как мошенников ..
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Дарвин и аморальная премия Час назад
Главный шулер в истории лежит в мавзолее уже почти 100 лет
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1k
анатолий горленко Час назад
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