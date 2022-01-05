Не только ловкость рук: лучшие шулеры в истории

Мальчик появился на свет в Огайо в 1829 году. С юных лет оказался столь талантливым в шулерстве, что благодаря ему покер получил название «игры в мошенничество». С детства парень демонстрировал свободолюбие, игнорировал учебу, а в возрасте 10 лет сбежал из дому и устроился юнгой на пароход. Где и обучился у старших товарищей азам игр в кости и карты, а заодно и мошенничеству.

Уже к 14 годам стал мастером своего дела, тратя на складывание колоды не более 3 секунд. В 16 лет стал обладателем солидного по тем временам капитала более 2500 долларов. Играл с людьми состоятельными – рабовладельцами, плантаторами, покупателями хлопка и никогда не демонстрировал в отношении своих жертв ни капли сострадания. На случай непредвиденных ситуаций в кармане Джордж всегда держал заряженный пистолет.

Не гнушался брать плату рабами, которых потом «обналичивал» по 1000 долларов за человека. Стал очень состоятельным, выиграв за время своей шулерской деятельности более 2 млн долларов, и, отойдя от дел, даже написал о своей жизни книгу.