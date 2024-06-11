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В Мурманской области спасают кита Стасика, который запутался в сетях

В Мурманской области спасают кита Стасика, который запутался в сетях

Автор:
11 июня 2024 17:53
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   интересное   кит в сетях   кот   спасение кита   фото   
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Обнаружили кита туристы ещё 3 июня.

В Мурманской области, в поселке Териберка, туристы 3 июня обнаружили краснокнижного горбатого кита, запутавшегося в сетях. Кит жив, передвигается, но из-за сети животное не может открыть рот полностью. Очевидцы сообщили, что на теле кита уже видны раны от верёвки. Также всех предупредили, что приближаться к киту не следует. Он напуган и может быть агрессивен. Кита уже прозвали Станиславом.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что на помощь киту вызвали спасателей из Сахалина. 11 июня первая группа спасателей уже прибыла в Териберку. Когда прибудет вторая группа, начнётся спасательная операция.

8 дней понадобилось на то, чтобы получить разрешение от Росприроднадзора. Когда спасатели освободят кита, у него также возьмут биопсию. Чтобы спасти кита, несколько крупных компаний выделили средства: перелет специалистов, аренду двух плавсредств и организацию пребывания команды спасателей на месте.

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Метки: Видео   животные   интересное   кит в сетях   кот   спасение кита   фото   
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russger 54 минуты назад
"8 дней понадобилось на то, чтобы получить разрешение от Росприроднадзора"

А как штрафануть кого, так мы сразу тут как тут.
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Garpia121 Полчаса назад
А хозяев сети не хотят найти? Вот они бы и оплатили все.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5114 постов (4899 в горячем)
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