В Мурманской области спасают кита Стасика, который запутался в сетях

В Мурманской области, в поселке Териберка, туристы 3 июня обнаружили краснокнижного горбатого кита, запутавшегося в сетях. Кит жив, передвигается, но из-за сети животное не может открыть рот полностью. Очевидцы сообщили, что на теле кита уже видны раны от верёвки. Также всех предупредили, что приближаться к киту не следует. Он напуган и может быть агрессивен. Кита уже прозвали Станиславом.