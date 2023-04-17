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Ведьма, королева и просто красавица. 10 фактов об Ане Тейлор-Джой

Ведьма, королева и просто красавица. 10 фактов об Ане Тейлор-Джой

Автор:
17 апреля 2023 09:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ана Тейлор-Джой   актриса   кино   факт   фильм   фото   
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Аня Тейлор-Джой покорила Голливуд необычной внешностью и яркой актерской игрой.

Комплексовала из-за своего происхождения

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Аня Джозефин Мари Тейлор-Джой родилась в Майами, но детство провела в Буэнос-Айресе и Лондоне. В столицу Аргентины ее семья перебралась почти сразу — там они прожили шесть лет, а затем отправились в Англию. Случайными эти переезды, конечно, не были. С Южной Америкой и Великобританией связаны родители Ани: отец — наполовину аргентинец, наполовину шотландец, а мать — англичанка с испанскими корнями, выросшая в Замбии. Несмотря на то, что у Ани есть братья и сестры, адаптироваться в новой среде это не помогало. Из-за частых переездов она ощущала дискомфорт, комплексовала по поводу внешности и не могла вписаться ни в одну компанию.

«В Аргентине я была девочкой из Англии. В Англии я была “экзотикой”, потому что приехала из Аргентины. В Америке я была англичанкой и аргентинкой. Я не подходила нигде и отчаянно пыталась найти свое место».


Выучила английский по книгам о Гарри Поттере

После переезда в Великобританию Аня два года отказывалась учить английский и до восьми лет разговаривала только на испанском — наивная девочка думала, что это поможет убедить родителей вернуться в Аргентину. Детское упрямство удалось побороть благодаря книгам о Гарри Поттере — их на языке оригинала будущей звезде Голливуда читал дядя.

«Уровень моего владения языком был не по годам развит именно благодаря этим книгам. А еще я была очень хороша в заклинаниях с самого своего детства», — признается актриса.


Попала в кино через моделинг

Карьера будущей кинозвезды началась с моделинга и в этом нет ничего удивительного — в 2010-х фэшн-индустрией правили девушки с необычной внешностью, и «экзотическая» Аня в этот мир вписывалась. Ее заметила Сара Дукас, которая открыла миру Кейт Мосс и Кару Делевинь. Однажды шестнадцатилетняя Аня отправилась гулять с собакой, а уже на следующий день подписывала контракт с модельным агентством Storm. Она могла бы сделать блестящую карьеру на подиуме, если бы не желание стать актрисой. На одной из фотосессий Тейлор-Джой разговорилась с британским актером Алленом Личем и поделилась с ним своими амбициозными планами по завоеванию Голливуда. Эта встреча на шаг приблизила ее к мечте: актер познакомил Аню со своим агентом — так и началась ее кинокарьера.


Вместо волшебницы сыграла ведьму

Один из первых кастингов в кино Аня провалила. В 2014 году она пробовалась на роль юной Малефисенты в одноименную диснеевскую экранизацию сказки о спящей красавице, снятую от лица волшебницы. Необычные черты лица, которые открыли девушке двери в модельный бизнес, на этот раз сыграли против нее — ее типаж сильно отличался от внешности Анджелины Джоли, поэтому убедительно сыграть ее в молодости не получилось бы даже при большом таланте. Первый отказ сильно ударил по самооценке Ани, но долго лить слезы не пришлось — начинающей актрисе предложили ведущую роль в авторском хорроре Роберта Эггерса «Ведьма».

Аня Тейлор-Джой решила, что такое амплуа подходит ей даже больше, и не ошиблась. Фильм неизвестного режиссера не только выстрелил на Sundance, но и сделал Аню звездой — свою порцию славы девушка получила благодаря многочисленным номинациям и наградам.


Получила звание «Королевы крика»

Первые кинороли Ани Тейлор-Джой были преимущественно мрачными. После успеха «Ведьмы» она попала в каст фантастического фильма ужасов «Морган», затем снялась в триллере «Сплит» и испанском хорроре «Обитель теней». За голливудской старлеткой закрепился определенный образ, из-за которого она получила прозвище новой «Королевы крика». Впрочем, застрять в рамках одного амплуа Аня не планировала и хотела побыстрее отделаться от статуса звезды ужастиков.

«Интересно, как сильно людям хочется заключить тебя в какие-то рамки. Я очень благодарна режиссерам, которые видят дальше этого образа».

В 2020 году она представила на суд зрителей сразу три ярких и непохожих друг на друга образа: в сериале «Ход королевы», супергеройском экшне «Новые мутанты» и в экранизации Джейн Остин — мелодраме «Эмма». Так молодая актриса смогла доказать, что диапазон ее актерского таланта гораздо шире и одной ролью не ограничивается.


В детстве занималась балетом

В детстве Аня Тейлор-Джой занималась балетом, но из-за постоянных переездов с танцами не сложилось. Впрочем, тогда девочка особо не расстроилась, ведь она мечтала о карьере в кино. Несмотря на то, что профессиональная хореография осталась в прошлом, актриса признается, что каждое утро танцует «глупые танцы» — это помогает получить заряд бодрости на день.

Ее танцевальный опыт пригодился на съемках триллера «Прошлой ночью в Сохо» — Аня сыграла начинающую певицу Сэнди, которая вынуждена работать на подтанцовке у главной звезды местного ночного клуба.



Красила волосы в темный цвет

В начале карьеры Аня Тейлор-Джой красила волосы в темные оттенки, хотя ее натуральный цвет — блонд. Начинающая актриса считала, что светлые волосы ограничивают в выборе ролей и будут ассоциироваться со слабохарактерным персонажем.

Однако позже она изменила свое мнение и вернулась к естественному цвету, решив использовать уязвимость как силу. Многочисленные смены имиджа позволили актрисе экспериментировать с образами и быть разной: чтобы сыграть известную шахматистку в сериале «Ход королевы», она стала рыжей, а для фильма «Морган» обесцветила волосы и брови.Ее первым примером для подражания была Сирша Ронан

Кумиром тринадцатилетней Ани Тейлор-Джой была ирландская актриса Сирша Ронан. Последней едва стукнуло пятнадцать, а в ее портфолио уже числилось несколько громких проектов и даже номинация на «Оскар»: она сыграла главную роль в картине «Милые кости» Питера Джексона, снялась у Джо Райта в «Искуплении» и подписывала контракты на новые фильмы. Несмотря на небольшую разницу в возрасте, Сирша уже была актрисой большого кино — такой пример вдохновлял Аню.

«Сирша Ронан много для меня значила, когда мне было 13. Она стала первой актрисой, про кого я подумала: “Ты одного со мной возраста и снимаешься в фильмах, которые мне нравятся. Это не какой-то там пустяк”».


Аня — лицо женского аромата Flowerbomb

Модельное прошлое и нетипичная внешность сделали из кинозвезды любимицу модных домов и фэшн-изданий. Уже будучи актрисой, Аня много снималась для глянца: например, ее лицо украсило обложки Marie Claire, Elle и Tatler. В 2019 году компания Viktor & Rolf сделали Аню Тейлор-Джой амбассадором своего нового женского парфюма Flowerbomb Midnight. Девушка снялась в нескольких рекламных роликах и фотосессиях для промокампании цветочного аромата.

«Аня увлечена искусством, поэтому идеально вписывается в наше видение аромата. Она воплощает в своем образе месседж о женственности, которым мы хотим поделиться со своей аудиторией. Аня — решительная, искренняя и самодостаточная», — так актрису описывают в Viktor & Rolf.


Играет на гитаре и снимается в клипах

После успеха «Ведьмы» в 2015 году еще неопытную актрису стали звать на съемки музыкальных клипов: сначала она сыграла у Skrillex, а четыре года спустя удивила фанатов Hozier. Аня не против сняться и в мюзикле, но пока ей лишь частично удалось осуществить эту мечту в картине «Прошлой ночью в Сохо», где она исполнила роль начинающей певицы из 1960-х. Музыкальными способностями, к слову, Тейлор-Джой не обделена: она умеет играть на укулеле и электрогитаре и даже сама пишет песни.

«Я играю скорее для себя: пишу свои песни, сочиняю музыку. Все это не более чем увлечение, но мне очень нравится», — говорит актриса.


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Метки: Ана Тейлор-Джой   актриса   кино   факт   фильм   фото   
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3  комментария
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2k
RaiJu Час назад
В каком месте она красавица?
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2k
Капитошка 24 минуты назад
Х.з.,на любителя.
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4k
Денис 57 минут назад
Очень спорное утверждение... Красавицей там и не пахнет. Вот убейте, пытаюсь найти ту изюминку, которая может как то привлечь и не могу
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