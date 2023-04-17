Ведьма, королева и просто красавица. 10 фактов об Ане Тейлор-Джой

Один из первых кастингов в кино Аня провалила. В 2014 году она пробовалась на роль юной Малефисенты в одноименную диснеевскую экранизацию сказки о спящей красавице, снятую от лица волшебницы. Необычные черты лица, которые открыли девушке двери в модельный бизнес, на этот раз сыграли против нее — ее типаж сильно отличался от внешности Анджелины Джоли, поэтому убедительно сыграть ее в молодости не получилось бы даже при большом таланте. Первый отказ сильно ударил по самооценке Ани, но долго лить слезы не пришлось — начинающей актрисе предложили ведущую роль в авторском хорроре Роберта Эггерса «Ведьма».

Аня Тейлор-Джой решила, что такое амплуа подходит ей даже больше, и не ошиблась. Фильм неизвестного режиссера не только выстрелил на Sundance, но и сделал Аню звездой — свою порцию славы девушка получила благодаря многочисленным номинациям и наградам.

Получила звание «Королевы крика»