«От увиденного Гайдай пришел в ужас»: забавная история создания знаменитой «машины времени»

По сценарию она являлась главным двигателем сюжета, однако за несколько месяцев до съемок не было создано даже предварительного чертежа, не говоря уже о самой конструкции.

Незадолго до этого режиссер Леонид Гайдай обратился за помощью в конструкторское бюро, в котором согласились создать для фильма «машину времени». В бюро подошли к делу со всей серьезностью: профессионалы в настоящей лаборатории корпели над изобретением и спустя время предоставили постановщику макет, в основе которого была передовая ЭВМ. Гайдай же при виде этого «чуда мысли» пришел в натуральный ужас.

Дело в том, что конструкция напоминала космический корабль. Конечно, с инженерной точки зрения все выглядело неплохо, вот только в квартире скромного советского ученого Александра Тимофеева, подобный агрегат смотрелся ужасно и не кинематографично. Тем временем до конца съемочного процесса оставалось жалких несколько месяцев. И кто знает, чем могла закончиться история, если бы не случай.