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«От увиденного Гайдай пришел в ужас»: забавная история создания знаменитой «машины времени»

«От увиденного Гайдай пришел в ужас»: забавная история создания знаменитой «машины времени»

Автор:
28 июля 2023 10:45
Сообщество : Кино
Метки: Гайдай   кино   машина времени   съемка   факт   фильм   фото   
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Многие поклонники да и просто зрители фильма «Иван Васильевич меняет профессию» не знают, что работа над картиной в определенный момент находилась на грани срыва. Причина кроется в реквизите, а точнее в «машине времени».

По сценарию она являлась главным двигателем сюжета, однако за несколько месяцев до съемок не было создано даже предварительного чертежа, не говоря уже о самой конструкции.


Незадолго до этого режиссер Леонид Гайдай обратился за помощью в конструкторское бюро, в котором согласились создать для фильма «машину времени». В бюро подошли к делу со всей серьезностью: профессионалы в настоящей лаборатории корпели над изобретением и спустя время предоставили постановщику макет, в основе которого была передовая ЭВМ. Гайдай же при виде этого «чуда мысли» пришел в натуральный ужас.


Дело в том, что конструкция напоминала космический корабль. Конечно, с инженерной точки зрения все выглядело неплохо, вот только в квартире скромного советского ученого Александра Тимофеева, подобный агрегат смотрелся ужасно и не кинематографично. Тем временем до конца съемочного процесса оставалось жалких несколько месяцев. И кто знает, чем могла закончиться история, если бы не случай.

Гайдаю посоветовали обратиться к некому Почечуеву, который трудился на «Мосфильме» скульптором по дереву. Леонид Иович решил попробовать и обозначил тому задачу. Через несколько дней Вячеслав Валентинович предоставил чертеж. Гайдай снова был недоволен увиденным: какие-то трубки, странные рычаги, колбы непонятного назначения и нагромождение проводов...

В ответ Почечуев провел яркую презентацию и пообещал сделать все в лучшем виде, даже невзирая на невероятно сжатые сроки. Ему в помощники выделили несколько слесарей и работа началась. Рычаги и металлические прутья раздобыли на заводе. Часть необходимого нашли прямо на складе киностудии. Завалялось после «Соляриса» Тарковского. А вот с колбами разного цвета и размера было сложнее всего.

Готовых изделий не было, поэтому Гайдай лично посетил стеклодувный завод и оставил заявку. Руководство согласилось выполнить заказ в течение недели. Правда красноречивый Почечуев при помощи нескольких бутылок горячительного смог уговорить выполнить работу за пару дней.

Почти два месяца режиссер находился в томительном ожидании, даже вскользь не видя создаваемый аппарат. Когда же Вячеслав Валентинович закончил сборку своей «адской машины», вся съемочная группа во главе с постановщиком были в приятном шоке. Штуковина причудливой формы со множеством лампочек и рычагов не только выглядела необычно, а еще могла пускать дым и издавать уникальные звуки.

Эта версия «машины времени» понравилась абсолютно всем. Вячеслав Почечуев гордился своей работой, назвав ее лучшей. Хотя остается непонятным, каким образом скульптор обрел конструкторский талант и смог создать нечто подобное. Сама же история закончилась тем, что Почечуеву выписали премию в 40 рублей, а в сопроводительной записке указали - за изобретение машины времени!

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Метки: Гайдай   кино   машина времени   съемка   факт   фильм   фото   
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4  комментария
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2k
Duke_kir 20 минут назад
Хотя остается непонятным, каким образом скульптор обрел конструкторский талант и смог создать нечто подобное.

талантливый человек талантлив во всем
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1k
Максим Макашев 54 секунды назад
Подобные "детали" машины времени в то время невозможно было купить даже в магазинах химреактивов. Вывод: инженер Тимофеев - обыкновенный советский "несун", ограбивший НИИ, в котором он работал.
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43
Радист Минуту назад
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16k
ss 3 минуты назад
"Готовых изделий не было, поэтому Гайдай лично посетил стеклодувный завод и оставил заявку. Руководство согласилось выполнить заказ в течение недели."
---
Что жа чушь?!... В конструкции использованы обычные лабораторные колбы и трубки. На любом химическом предприятии, в любой больничной биохимической лаборатории таких "готовых-изделий-которых-не-было" было в достатке.
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