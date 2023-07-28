«От увиденного Гайдай пришел в ужас»: забавная история создания знаменитой «машины времени»

Многие поклонники да и просто зрители фильма «Иван Васильевич меняет профессию» не знают, что работа над картиной в определенный момент находилась на грани срыва. Причина кроется в реквизите, а точнее в «машине времени».
По сценарию она являлась главным двигателем сюжета, однако за несколько месяцев до съемок не было создано даже предварительного чертежа, не говоря уже о самой конструкции.
Незадолго до этого режиссер Леонид Гайдай обратился за помощью в конструкторское бюро, в котором согласились создать для фильма «машину времени». В бюро подошли к делу со всей серьезностью: профессионалы в настоящей лаборатории корпели над изобретением и спустя время предоставили постановщику макет, в основе которого была передовая ЭВМ. Гайдай же при виде этого «чуда мысли» пришел в натуральный ужас.
Дело в том, что конструкция напоминала космический корабль. Конечно, с инженерной точки зрения все выглядело неплохо, вот только в квартире скромного советского ученого Александра Тимофеева, подобный агрегат смотрелся ужасно и не кинематографично. Тем временем до конца съемочного процесса оставалось жалких несколько месяцев. И кто знает, чем могла закончиться история, если бы не случай.
Гайдаю посоветовали обратиться к некому Почечуеву, который трудился на «Мосфильме» скульптором по дереву. Леонид Иович решил попробовать и обозначил тому задачу. Через несколько дней Вячеслав Валентинович предоставил чертеж. Гайдай снова был недоволен увиденным: какие-то трубки, странные рычаги, колбы непонятного назначения и нагромождение проводов...
В ответ Почечуев провел яркую презентацию и пообещал сделать все в лучшем виде, даже невзирая на невероятно сжатые сроки. Ему в помощники выделили несколько слесарей и работа началась. Рычаги и металлические прутья раздобыли на заводе. Часть необходимого нашли прямо на складе киностудии. Завалялось после «Соляриса» Тарковского. А вот с колбами разного цвета и размера было сложнее всего.
Готовых изделий не было, поэтому Гайдай лично посетил стеклодувный завод и оставил заявку. Руководство согласилось выполнить заказ в течение недели. Правда красноречивый Почечуев при помощи нескольких бутылок горячительного смог уговорить выполнить работу за пару дней.
Почти два месяца режиссер находился в томительном ожидании, даже вскользь не видя создаваемый аппарат. Когда же Вячеслав Валентинович закончил сборку своей «адской машины», вся съемочная группа во главе с постановщиком были в приятном шоке. Штуковина причудливой формы со множеством лампочек и рычагов не только выглядела необычно, а еще могла пускать дым и издавать уникальные звуки.
Эта версия «машины времени» понравилась абсолютно всем. Вячеслав Почечуев гордился своей работой, назвав ее лучшей. Хотя остается непонятным, каким образом скульптор обрел конструкторский талант и смог создать нечто подобное. Сама же история закончилась тем, что Почечуеву выписали премию в 40 рублей, а в сопроводительной записке указали - за изобретение машины времени!
Источник:
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талантливый человек талантлив во всем
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Что жа чушь?!... В конструкции использованы обычные лабораторные колбы и трубки. На любом химическом предприятии, в любой больничной биохимической лаборатории таких "готовых-изделий-которых-не-было" было в достатке.