Почему Арнольд Шварценеггер не хотел играть Терминатора и как он получил эту роль

Арни решил, что ему подходит роль положительного парня. Да и реплик у его героя много, что очень нравилось бодибилдеру. Но во время общения с Кэмероном Арнольд практически не затрагивал своего персонажа Кайла Риза, а все больше говорил о роботах и их поведении.

Во время разговора Шварценеггер увлеченно рассказывал о том, как ведут себя роботы. Например, он сказал режиссеру, что роботы никогда не должны смотреть вниз, они не имеют эмоций, не подвержены сомнениям и даже ходят по своему.

Кэмерон внимательно слушал советы молодого актера и смотрел на его мускулистое тело. Видя блеск в глазах бодибилдера, Кэмерон понял, что лучшей кандидатуры на роль робота-убийцы ему просто не найти.

Но когда он предложил Арнольду сыграть роль самого Т-800, то Арнольд стал от этого отмахиваться. И на это у него были две основных причины: