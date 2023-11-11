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Почему Арнольд Шварценеггер не хотел играть Терминатора и как он получил эту роль

Почему Арнольд Шварценеггер не хотел играть Терминатора и как он получил эту роль

Автор:
11 ноября 2023 10:52
Сообщество : Кино
Метки: Арнольд Шварценеггер   актер   кино   роль   терминатор   факт   фильм   фото   
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Фильм про робота-убийцу из будущего настолько сильно зашел аудитории, что теперь даже трудно представить, что роль Т-800 мог сыграть не Шварценеггер, а кто-то другой.

А ведь изначально, Шварценеггер должен был сыграть в фильме совершенно другого персонажа, а вот бездушная машина в его планы не входила. И сегодня я расскажу, почему Шварценеггер не хотел играть Терминатора, и как он все таки получил эту роль.


Все началось с того, что глава компании "Orion pictures" Майкл Мидевой предложил Арнольду Шварценеггеру встретиться с Джеймсом Кэмероном, чтобы сыграть в его новом фильме "Терминатор" главного положительного мужского персонажа - Кайла Риза. А вот роль самого Терминатора должна была достаться О Джею Симпсону.

Арни решил, что ему подходит роль положительного парня. Да и реплик у его героя много, что очень нравилось бодибилдеру. Но во время общения с Кэмероном Арнольд практически не затрагивал своего персонажа Кайла Риза, а все больше говорил о роботах и их поведении.


Во время разговора Шварценеггер увлеченно рассказывал о том, как ведут себя роботы. Например, он сказал режиссеру, что роботы никогда не должны смотреть вниз, они не имеют эмоций, не подвержены сомнениям и даже ходят по своему.

Кэмерон внимательно слушал советы молодого актера и смотрел на его мускулистое тело. Видя блеск в глазах бодибилдера, Кэмерон понял, что лучшей кандидатуры на роль робота-убийцы ему просто не найти.


Но когда он предложил Арнольду сыграть роль самого Т-800, то Арнольд стал от этого отмахиваться. И на это у него были две основных причины:

Но Кэмерон настаивал на своем. Он был уверен, что лучше чем Шварценеггер с этой ролью никто не справится. Прошло какое-то время, прежде чем Арни согласился на роль Терминатора. И как оказалось не зря. Фильм имел огромный успех, а карьера Шварценеггера пошла в гору.


Но с тех пор Арнольд все равно твердо решил, что больше не будет играть плохих парней в кино.


Поэтому во второй части его персонажа сделали положительным, после того как в будущем Джон Конор над ним поработал.

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Метки: Арнольд Шварценеггер   актер   кино   роль   терминатор   факт   фильм   фото   
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Хачик 15 минут назад
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Михаил 5 минут назад
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