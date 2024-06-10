25 примеров домашнего декора, который поражает своей нелепостью

Некоторые люди злоупотребляют стремлением к оригинальности — они просто не чувствуют, когда пора остановиться. Вот несколько примеров дурацких и нелепых интерьеров, найденных в интернете. И комментарии к ним, от которых кто-то просто не смог удержаться.