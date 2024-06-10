25 примеров домашнего декора, который поражает своей нелепостью

Некоторые люди злоупотребляют стремлением к оригинальности — они просто не чувствуют, когда пора остановиться. Вот несколько примеров дурацких и нелепых интерьеров, найденных в интернете. И комментарии к ним, от которых кто-то просто не смог удержаться.
1. «Родственница моей девушки, вегетарианка, говорит, что чувствует на моей кухне враждебную атмосферу. Не волнует. Мне нравится — и точка!»
2. «Похоже, у туалета в доме моих лучших друзей свадьба. Может, меня позовут быть шафером?»
6. «Бывает так больно, когда я в душе, а кто-то идет в подвал... Мне надоело падать вниз на ступеньки. Как бы это исправить?»
7. «Мой потолок кажется таким плоским. Как вы думаете, ковёр на потолке поможет создать цельный образ?»
8. «Помогите! Как сделать комнату более привлекательной? Все, кто приходит в гости, считают меня странным»
9. «Моя 82-летняя мама говорит, что не может пользоваться этой лестницей. Я предложил постелить пузырчатую пленку на пол. Что еще я могу сделать? (Ей лишь бы пожаловаться)»
11. «Жена сказала, что я могу выбрать одно место в нашем доме и делать там всё, что захочу»
13. «Муж подарил мне этот очаг для гостиной, но мне кажется, что он выглядит устаревшим. Как бы это исправить?»
16. «Как вы думаете, в какой цвет мне покрасить эту комнату? (Извините, бабушка вздремнула)»
17. «Извините, я не очень хорошо разбираюсь в строительстве. Я сказал своему подрядчику, что хочу марокканскую черепицу для крыши моего средиземноморского дома. Шины Goodyear Aquatred — это хороший выбор?»
19. «Жена попросила сделать ванную комнату рядом с нашей спальней. Что скажете? Можно ли как-то улучшить? Я хочу, чтобы ей понравилось»
20. «Я считаю, что лестница выглядит очень круто! Но не все так думают. Как я могу ее улучшить?»
24. «У меня есть гигантская лампа-паук и красные стены... Я хочу, чтобы мои гости чувствовали себя очень неспокойно. Что еще я должен добавить?»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Будет самое оно!!!!