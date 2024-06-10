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25 примеров домашнего декора, который поражает своей нелепостью

25 примеров домашнего декора, который поражает своей нелепостью

Автор:
10 июня 2024 11:55
Сообщество : Юмор
Метки: Отсутствие вкуса   Юмор   дизайн интерьера   домашний декор   колхозный шик   нелепый вид   ну и ну   я у мамы дизайнер   
758
26

Некоторые люди злоупотребляют стремлением к оригинальности — они просто не чувствуют, когда пора остановиться. Вот несколько примеров дурацких и нелепых интерьеров, найденных в интернете. И комментарии к ним, от которых кто-то просто не смог удержаться.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Отсутствие вкуса   Юмор   дизайн интерьера   домашний декор   колхозный шик   нелепый вид   ну и ну   я у мамы дизайнер   
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3  комментария
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32k
Serg2001 18 минут назад
"Жена наконец-то разрешила мне завести собственное мужское логово"... Зачем тряпке что-то мужское?...)
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63k
turyst 3 минуты назад
Подписи к старым баянам конечно да... Типа юмор, да...
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38k
Max Z Shtirlic 7 минут назад
К №8 - Кровать надо в виде склепа оформить! А стол - как надгробие!
Будет самое оно!!!!
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1882 поста (1798 в горячем)

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