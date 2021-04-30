30 спорных шедевров от мастеров с отсутствием вкуса

1. Имитация ковра: резьба по деревянному полу
2. Ночник
3. Держатель для туалетной бумаги
4. Снегодьявол
5. Лестница
6. Ковер из черепов
7. Диспенсер для зубной пасты "Малыш Йода"
8. Меховая Мона Лиза
9. Расписанный вручную унитаз
10. Блестящий, с радужными отливами, кухонный гарнитур
11. Стиральная и сушильная машины
12. Подарок заслуженному сотруднику "Макдоналдса"
13. Глазастый маникюр
14. Корова-Паук
15. Поросячье кресло
16. Декор здания
17. Кухня-склеп
18. Сапожки
19. Гигантский пень с маленьким банкоматом
20. Гибрид цветка и тигра
21. Конь-лампа
22. Комод-граната
23. Кровать с изюминкой
24. Вяжем крючком: Сатурн, пожирающий своего сына
25. Кофейку?
26. Природные мотивы
27. Керамическая миска
28. Лапки тираннозавра для курицы
29. Патрик-Будда
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Это не лечится: 30 творений чудо-мастеров с заметным отсутствием вкуса
- 35 примеров чудовищного вкуса (и мастерского исполнения)
- 30 удивительных проектов "Сделай сам" из Reddit-сообщества DiWHY
- 32 примера до смешного неудачного дизайна
- 35 примеров потрясающего профессионализма и плохого вкуса в одном флаконе
Понравилось13