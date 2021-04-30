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30 спорных шедевров от мастеров с отсутствием вкуса

30 спорных шедевров от мастеров с отсутствием вкуса (31 фото)

Автор:
30 апреля 2021 13:37
Сообщество : Юмор
Метки: Reddit   Отсутствие вкуса   Юмор   безвкусица   дизайн вещей   кич   колхозный шик   самоделки   
426
31
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Ура, в коллекцию Awful Taste But Great Execution ("Чудовищный вкус, но великолепное исполнение") подвезли новые экспонаты! Давайте рассмотрим и вынесем свой вердикт. Может быть, не так уж всё плохо?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Отсутствие вкуса   Юмор   безвкусица   дизайн вещей   кич   колхозный шик   самоделки   
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9  комментариев
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845
Андрей 47 минут назад
Имитация ковра - запаришься грязь с него выскабливать...)))
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5k
Olga Raudis 2 минуты назад
Комментарий к фото
Прикольно, а на определенные случаи и к месту: например на Хеллоуин
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Olga Raudis 4 минуты назад
Комментарий к фото
Это прикольно и безвредно.
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Olga Raudis 4 минуты назад
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Пылесборник
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512k
NAZARETH 5 минут назад
Я дизайнер , я так вижу...
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NAZARETH 8 минут назад
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8k
Uron 13 минут назад
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а посетителю???
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37k
dima423 Час назад
ну круто же...почти все клевые фишечки))
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268
Murrieta Час назад
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Квартира Йеннифэр?
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