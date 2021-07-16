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30 дизайнерских решений для дома от людей с альтернативным чувством прекрасного

30 дизайнерских решений для дома от людей с альтернативным чувством прекрасного (31 фото)

Автор:
16 июля 2021 14:22
Сообщество : Юмор
Метки: Отсутствие вкуса   Юмор   дизайн интерьера   дизайн интерьера дома   и такое бывает   плохой дизайн   это провал   я у мамы дизайнер   
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Группа в Facebook That’s It, I’m Home Shaming призывает подписчиков поделиться самыми уродливыми и позорными интерьерами или внешним видом домов. От ужасного сочетания цветов до сомнительных украшений - тут собраны все ляпы от "я у мамы дизайнеров", какие только возможны.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Отсутствие вкуса   Юмор   дизайн интерьера   дизайн интерьера дома   и такое бывает   плохой дизайн   это провал   я у мамы дизайнер   
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8  комментариев
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10k
Nikita Час назад

"Выглядит как розовая плесень" .... Может и не выглядит, но скоро всё в ней будет. Это же сколько влаги весь этот пылесборник будет впитывать и задерживать после каждого принятия душа...
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11k
ss 9 минут назад
1, 10, 11... Ну может быть 30 для детей. Всё остальное бред какой-то.
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9k
Kostick 10 минут назад
ну тут и думать нечего )
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18k
Ego sum qui sum Полчаса назад
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7k
Дмитрий Данилов 40 минут назад
А мне балкон в виде бокала понравился, креативно и стильно
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9k
MakDag 55 минут назад
Зеленского?
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