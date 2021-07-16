30 дизайнерских решений для дома от людей с альтернативным чувством прекрасного

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Группа в Facebook That’s It, I’m Home Shaming призывает подписчиков поделиться самыми уродливыми и позорными интерьерами или внешним видом домов. От ужасного сочетания цветов до сомнительных украшений - тут собраны все ляпы от "я у мамы дизайнеров", какие только возможны.
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3. "Наверное, у хозяйки дома был роман с плиточником, и нужен был предлог подольше его вызывать"
4. "Увидела это в группе "Дом мечты, которая, наконец, сбылась". Интересные у людей мечты!"
11. "Сделайте мне, пожалуйста, сочетание диснеевского замка, гостиницы и средневековой крепости. И добавьте нотку Кремля!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Отсутствие вкуса Юмор дизайн интерьера дизайн интерьера дома и такое бывает плохой дизайн это провал я у мамы дизайнер
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