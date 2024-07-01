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В Великобритании женщина обманула друзей и семью и украла у них 54 млн рублей

В Великобритании женщина обманула друзей и семью и украла у них 54 млн рублей

Автор:
01 июля 2024 09:07
Сообщество : Мошенничество
Метки: Анабель Алла   в мире   деньги   история   люди   мошенничество   обман   
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29-летняя Анабель Аллан подделывала подписи и отправляла инвесторам фальшивые письма якобы от полиции и адвокатов.

Работница банка Lloyd's Bank Анабель Аллан вела двойную жизнь и обманывала людей. 29-летняя женщина из Великобритании даже обокрала собственную семью и друзей в афере на 500 000 фунтов стерлингов (около 55 млн рублей).

Аллан использовала свою должность как "прикрытие", чтобы обмануть самых близких ей людей, заставляя их инвестировать деньги в финансовую схему с фальшивыми акциями. При этом, по словам коллег, она создала себе имидж трудолюбивого, энергичного и доброжелательного человека с "жаждой знаний".

Как выяснилось в ходе следствия, мать двоих детей очень стремилась быстро разбогатеть. Среди прочего, Анабель взяла заем на родного брата без его разрешения и ведома. Теперь мужчина, у которого оказалось 16 600 фунтов стерлингов долга, вынужден доказывать свою невиновность в суде.

В конце концов, замысел британки потерпел крах. Брэдфордский суд признал ее виновной в мошенничестве. В ходе слушаний прокуроры доказали, что между 2017 и 2019 годами сотрудница Lloyds Bank использовала свою должность, чтобы разработать "подробную и убедительную" схему с фальшивыми акциями: подделывала подписи и отправляла инвесторам фейковые письма якобы от полиции и адвокатов.

Сообщается, что около 300 000 украденных фунтов стерлингов удалось вернуть, но остальные деньги исчезли.


Адвокат мошенницы, Гурдит Сингх, пытался добиться менее сурового наказания, объясняя, что его клиентка попала в "порочный круг долгов" после того, как взяла первый заем, когда ей было 18 лет. Однако суду эти аргументы показались недостаточно убедительными. Сейчас Аллан находится в тюрьме.

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Метки: Анабель Алла   в мире   деньги   история   люди   мошенничество   обман   
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6  комментариев
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17k
ss 2 часа назад
"В Великобритании женщина обманула друзей и семью и украла у них 54 млн рублей"
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Я всегда подозревал, что у каждого англичанина под кроватью припрятаны пара десятков тысяч рублей! Так, на всякий случай. А вдруг...
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3k
Остап_Бендер_Задунайский 4 минуты назад
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Руслана Тарасова 44 минуты назад
Меня приятно удивило имя адвоката "Гурдит Сингх". Индийцы теперь защищают белых британцев? Колония во всю имеет метрополию? То ли ещё будет....
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99k
Доктор Джонс 52 минуты назад
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GoodNeon
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