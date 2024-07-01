"В Великобритании женщина обманула друзей и семью и украла у них 54 млн рублей"

Работница банка Lloyd's Bank Анабель Аллан вела двойную жизнь и обманывала людей. 29-летняя женщина из Великобритании даже обокрала собственную семью и друзей в афере на 500 000 фунтов стерлингов (около 55 млн рублей).

Аллан использовала свою должность как "прикрытие", чтобы обмануть самых близких ей людей, заставляя их инвестировать деньги в финансовую схему с фальшивыми акциями. При этом, по словам коллег, она создала себе имидж трудолюбивого, энергичного и доброжелательного человека с "жаждой знаний".

Как выяснилось в ходе следствия, мать двоих детей очень стремилась быстро разбогатеть. Среди прочего, Анабель взяла заем на родного брата без его разрешения и ведома. Теперь мужчина, у которого оказалось 16 600 фунтов стерлингов долга, вынужден доказывать свою невиновность в суде.