"В Великобритании женщина обманула друзей и семью и украла у них 54 млн рублей"

29-летняя Анабель Аллан подделывала подписи и отправляла инвесторам фальшивые письма якобы от полиции и адвокатов.
Работница банка Lloyd's Bank Анабель Аллан вела двойную жизнь и обманывала людей. 29-летняя женщина из Великобритании даже обокрала собственную семью и друзей в афере на 500 000 фунтов стерлингов (около 55 млн рублей).
Аллан использовала свою должность как "прикрытие", чтобы обмануть самых близких ей людей, заставляя их инвестировать деньги в финансовую схему с фальшивыми акциями. При этом, по словам коллег, она создала себе имидж трудолюбивого, энергичного и доброжелательного человека с "жаждой знаний".
Как выяснилось в ходе следствия, мать двоих детей очень стремилась быстро разбогатеть. Среди прочего, Анабель взяла заем на родного брата без его разрешения и ведома. Теперь мужчина, у которого оказалось 16 600 фунтов стерлингов долга, вынужден доказывать свою невиновность в суде.
В конце концов, замысел британки потерпел крах. Брэдфордский суд признал ее виновной в мошенничестве. В ходе слушаний прокуроры доказали, что между 2017 и 2019 годами сотрудница Lloyds Bank использовала свою должность, чтобы разработать "подробную и убедительную" схему с фальшивыми акциями: подделывала подписи и отправляла инвесторам фейковые письма якобы от полиции и адвокатов.
Сообщается, что около 300 000 украденных фунтов стерлингов удалось вернуть, но остальные деньги исчезли.
Адвокат мошенницы, Гурдит Сингх, пытался добиться менее сурового наказания, объясняя, что его клиентка попала в "порочный круг долгов" после того, как взяла первый заем, когда ей было 18 лет. Однако суду эти аргументы показались недостаточно убедительными. Сейчас Аллан находится в тюрьме.
Источник:
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Я всегда подозревал, что у каждого англичанина под кроватью припрятаны пара десятков тысяч рублей! Так, на всякий случай. А вдруг...