Осуждённый албанец зарабатывает на роликах TikTok

33-летний Эугерт Меризаж отбывает срок в тюрьме Манчестера, Великобритания. Мужчину приговорили к 32 годам лишения свободы за убийство. Однако заключённый не скучает: он освоил TikTok и выпрашивает у подписчиков деньги. На прошлой неделе он общался по видеосвязи с самопровозглашённым "королём соцсетей" и соотечественником Козаком Брачи.
Албанец спускает деньги на дизайнерскую одежду, например, на кроссовки Dolce & Gabbana, которые стоят 550 фунтов стерлингов.
Мужчина устраивает трансляции и играет в онлайн-игры с преступниками в других тюрьмах.
В ролике Козак говорит Эугерту: "Ты получишь 2000 евро от меня и 2000 евро от Фабио [албанский убийца, отбывающий срок в Греции]... ... в качестве поддержки, чтобы ты вышел из тюрьмы".
Но тот пожаловался, что потратил 50000 фунтов стерлингов на адвокатов, и добавил: "Никто меня не выпустит. Мои деньги пропали".
Меризаж похвастался, что смартфон ему передали с помощью беспилотника, но устройство приходится прятать в рулоне туалетной бумаги. А если телефон обнаружат надзиратели, он просто "купит другой".
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Эугерт снял, как он вместе с сокамерником Кэмероном флиртуют с 21-летней девушкой.
"Она дерзкая, чувак, - говорит Кэмерон. - Она в курсе, что мы в тюрьме?"
В тюремном ведомстве прокомментировали деятельность осуждённого: "В исправительных учреждениях запрещено пользоваться телефонами, и тех, кто нарушает правила, ждёт суровое наказание - в том числе дополнительное время за решёткой. Мы добьёмся, чтобы видеозаписи удалили с TikTok. Наши инвестиции в размере 100 миллионов фунтов стерлингов в усиление мер безопасности помогли пресечь более 28000 попыток пронести в тюрьмы наркотики, телефоны и оружие с октября прошлого года".
Меризаж входил в банду, которая в 2019 году застрелила наркоторговца Хемаванда Али Хуссейна в Хартлпуле. После убийства бандита выследили в Бельгии и экстрадировали в Великобританию.Трое его подельников оказались за решёткой, ещё трое находятся в бегах.
Судья Лавендер признал, что Меризаж не нажимал на курок и не находился в доме в момент убийства, но принимал активное участие в его планировании и приобрёл оружие, включая топор.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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