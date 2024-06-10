Осуждённый албанец зарабатывает на роликах TikTok

В ролике Козак говорит Эугерту: "Ты получишь 2000 евро от меня и 2000 евро от Фабио [албанский убийца, отбывающий срок в Греции]... ... в качестве поддержки, чтобы ты вышел из тюрьмы".

Но тот пожаловался, что потратил 50000 фунтов стерлингов на адвокатов, и добавил: "Никто меня не выпустит. Мои деньги пропали".