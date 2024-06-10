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Осуждённый албанец зарабатывает на роликах TikTok

Осуждённый албанец зарабатывает на роликах TikTok

Автор:
10 июня 2024 09:46
Сообщество : Криминал
Метки: албанец   заключённый   заработок   манчестер   тикток   тюрьма   
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33-летний Эугерт Меризаж отбывает срок в тюрьме Манчестера, Великобритания. Мужчину приговорили к 32 годам лишения свободы за убийство. Однако заключённый не скучает: он освоил TikTok и выпрашивает у подписчиков деньги. На прошлой неделе он общался по видеосвязи с самопровозглашённым "королём соцсетей" и соотечественником Козаком Брачи.

Албанец спускает деньги на дизайнерскую одежду, например, на кроссовки Dolce & Gabbana, которые стоят 550 фунтов стерлингов.

Мужчина устраивает трансляции и играет в онлайн-игры с преступниками в других тюрьмах.

В ролике Козак говорит Эугерту: "Ты получишь 2000 евро от меня и 2000 евро от Фабио [албанский убийца, отбывающий срок в Греции]... ... в качестве поддержки, чтобы ты вышел из тюрьмы".

Но тот пожаловался, что потратил 50000 фунтов стерлингов на адвокатов, и добавил: "Никто меня не выпустит. Мои деньги пропали".

Меризаж похвастался, что смартфон ему передали с помощью беспилотника, но устройство приходится прятать в рулоне туалетной бумаги. А если телефон обнаружат надзиратели, он просто "купит другой".

Эугерт снял, как он вместе с сокамерником Кэмероном флиртуют с 21-летней девушкой.

"Она дерзкая, чувак, - говорит Кэмерон. - Она в курсе, что мы в тюрьме?"


В тюремном ведомстве прокомментировали деятельность осуждённого: "В исправительных учреждениях запрещено пользоваться телефонами, и тех, кто нарушает правила, ждёт суровое наказание - в том числе дополнительное время за решёткой. Мы добьёмся, чтобы видеозаписи удалили с TikTok. Наши инвестиции в размере 100 миллионов фунтов стерлингов в усиление мер безопасности помогли пресечь более 28000 попыток пронести в тюрьмы наркотики, телефоны и оружие с октября прошлого года".

Меризаж входил в банду, которая в 2019 году застрелила наркоторговца Хемаванда Али Хуссейна в Хартлпуле. После убийства бандита выследили в Бельгии и экстрадировали в Великобританию.Трое его подельников оказались за решёткой, ещё трое находятся в бегах.

Судья Лавендер признал, что Меризаж не нажимал на курок и не находился в доме в момент убийства, но принимал активное участие в его планировании и приобрёл оружие, включая топор.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: албанец   заключённый   заработок   манчестер   тикток   тюрьма   
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5  комментариев
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788
Шурман Час назад
Удачи , лучше бы на родину его отправили , и у них и у нас уже нет мест в тюрьмах для нормальных людей :))) ( шутка )
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3k
Igor Grishaev 12 минут назад
О как. У них в тюрьме интернет есть? Красиво живут зеки.
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286
usla2000 12 минут назад
"Меризаж входил в банду, которая в 2019 году застрелила наркоторговца Хемаванда Али Хуссейна в Хартлпуле." Не вижу в этом что-то уж сильно криминального. Один бандит убил барыгу. Туда ему и дорога.
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9k
krivsan 58 минут назад
Dolce & Gabbana,китай за 10 у.е
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9k
krivsan Час назад
одним словом-Олбания нах
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3020 постов (2847 в горячем)

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