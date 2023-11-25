Осуждённого за убийство Флойда полицейского тяжело ранили ножом в тюрьме

Дерек Шовин отбывает одновременно 21-летний срок федерального приговора за нарушение гражданских прав Джорджа Флойда и 22,5 года приговора за убийство второй степени штата Миннесота. Шовен пытался обжаловать вынесенный ему приговор, но не далее как на этой неделе Верховный суд отклонил его попытки.

Сначала заключенный находился в тюрьме максимального уровня безопасности в штате Миннесота, а затем был отправлен в тюрьму в Тусоне. Это исправительное учреждение оставляет желать лучшего и, как сообщают СМИ «страдает от провалов в системе безопасности и нехватки персонала». В тюрьме содержатся около 380 человек.

Вчера, в пятницу, Шовина серьёзно ранили ножом. И хотя Федеральное бюро тюрем подтвердило, что заключенный подвергся нападению в исправительном учреждении в Тусоне, штат Аризона, имя пострадавшего назвать отказались. Однако Associated Press и New York Times, ссылаясь на осведомителей, сообщили, что ранен именно Шовин.

Известно, что никто из сотрудников исправительного учреждения не пострадал. Получившего ранение перевезли в больницу, а саму тюрьму закрыли для посещения. Имя напавшего на Шовина заключенного также не сообщают. Непонятно и то, как у сидельца оказался нож.