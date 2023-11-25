Осуждённого за убийство Флойда полицейского тяжело ранили ножом в тюрьме

Тюрьма, в которой содержали Дерека Шовина, годом раньше уже попала в СМИ, когда заключенный пытался застрелить посетителя. Уровень безопасности в учреждении на высоте!
Экс-офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин стал известен после жесткого задержания чернокожего, который вскоре умер. Шумиха, разразившаяся после этого инцидента, породила настоящий культ покаяния перед афроамериканцами, а аббревиатуру BLM (Black Lives Matter или "Жизни черных равны") теперь знают по всему миру.
Несмотря на доказательства, что ранее судимый Флойд скончался не столько от удушения, сколько от передозировки наркотиков, Шовина признали виновным в убийстве, осудили и назначили наказание.
Дерек Шовин отбывает одновременно 21-летний срок федерального приговора за нарушение гражданских прав Джорджа Флойда и 22,5 года приговора за убийство второй степени штата Миннесота. Шовен пытался обжаловать вынесенный ему приговор, но не далее как на этой неделе Верховный суд отклонил его попытки.
Сначала заключенный находился в тюрьме максимального уровня безопасности в штате Миннесота, а затем был отправлен в тюрьму в Тусоне. Это исправительное учреждение оставляет желать лучшего и, как сообщают СМИ «страдает от провалов в системе безопасности и нехватки персонала». В тюрьме содержатся около 380 человек.
Вчера, в пятницу, Шовина серьёзно ранили ножом. И хотя Федеральное бюро тюрем подтвердило, что заключенный подвергся нападению в исправительном учреждении в Тусоне, штат Аризона, имя пострадавшего назвать отказались. Однако Associated Press и New York Times, ссылаясь на осведомителей, сообщили, что ранен именно Шовин.
Известно, что никто из сотрудников исправительного учреждения не пострадал. Получившего ранение перевезли в больницу, а саму тюрьму закрыли для посещения. Имя напавшего на Шовина заключенного также не сообщают. Непонятно и то, как у сидельца оказался нож.
Впрочем, чуть более года назад это же исправительное заведение уже попадало в сводки СМИ, когда в ноябре 2022 года заключенный вытащил пистолет и попытался выстрелить посетителю в голову. К счастью, оружие тогда дало осечку, но сам факт, что сиделец был вооружён и опасен, может свидетельствовать о царящем в этой тюрьме бардаке.
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Возможно, после президентских выборов в США, власть и повесточка немного изменятся, и ему удастся оспорить своё наказание, которое несоразмерно его непрофессиональным действиям, которые косвенно привели к гибели гражданского.