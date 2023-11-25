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Осуждённого за убийство Флойда полицейского тяжело ранили ножом в тюрьме

Осуждённого за убийство Флойда полицейского тяжело ранили ножом в тюрьме

Автор:
25 ноября 2023 10:57
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ynews   Дерек Шовин   США   заключенный   ранение   тюрьма   
1682
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Тюрьма, в которой содержали Дерека Шовина, годом раньше уже попала в СМИ, когда заключенный пытался застрелить посетителя. Уровень безопасности в учреждении на высоте!

Экс-офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин стал известен после жесткого задержания чернокожего, который вскоре умер. Шумиха, разразившаяся после этого инцидента, породила настоящий культ покаяния перед афроамериканцами, а аббревиатуру BLM (Black Lives Matter или "Жизни черных равны") теперь знают по всему миру.


Несмотря на доказательства, что ранее судимый Флойд скончался не столько от удушения, сколько от передозировки наркотиков, Шовина признали виновным в убийстве, осудили и назначили наказание.


Дерек Шовин отбывает одновременно 21-летний срок федерального приговора за нарушение гражданских прав Джорджа Флойда и 22,5 года приговора за убийство второй степени штата Миннесота. Шовен пытался обжаловать вынесенный ему приговор, но не далее как на этой неделе Верховный суд отклонил его попытки.


Сначала заключенный находился в тюрьме максимального уровня безопасности в штате Миннесота, а затем был отправлен в тюрьму в Тусоне. Это исправительное учреждение оставляет желать лучшего и, как сообщают СМИ «страдает от провалов в системе безопасности и нехватки персонала». В тюрьме содержатся около 380 человек.


Вчера, в пятницу, Шовина серьёзно ранили ножом. И хотя Федеральное бюро тюрем подтвердило, что заключенный подвергся нападению в исправительном учреждении в Тусоне, штат Аризона, имя пострадавшего назвать отказались. Однако Associated Press и New York Times, ссылаясь на осведомителей, сообщили, что ранен именно Шовин.


Известно, что никто из сотрудников исправительного учреждения не пострадал. Получившего ранение перевезли в больницу, а саму тюрьму закрыли для посещения. Имя напавшего на Шовина заключенного также не сообщают. Непонятно и то, как у сидельца оказался нож.


Впрочем, чуть более года назад это же исправительное заведение уже попадало в сводки СМИ, когда в ноябре 2022 года заключенный вытащил пистолет и попытался выстрелить посетителю в голову. К счастью, оружие тогда дало осечку, но сам факт, что сиделец был вооружён и опасен, может свидетельствовать о царящем в этой тюрьме бардаке.

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Метки: Ynews   Дерек Шовин   США   заключенный   ранение   тюрьма   
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15  комментариев
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31k
Григорий Час назад
Для демократов он преступник, для здоровой части общества он мученник
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516
ИНО 6 минут назад
Реально жалко парня. Ведь сидит не за что. Вернее за то, что правильно и честно выполнял свою работу.
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41k
Example 6.2.6 17 минут назад
Да в тамошних тюрьмах постоянно друг дружку режут. А тут мало того что белый (в процентном соотношении к сидельцам - это явное меньшинство), так ещё и бывший коп, который сидит за убийство негра.. Ему либо в Арийское Братство срочно записываться (а кто понимает - "кровь впускаем - кровь выпускаем"), либо рано или поздно - его убьют. Или изнасилуют и убьют.. либо долго будут насиловать покалечат, и убьют. Вариантов у этого заключённого немного. Разве что просится в одиночку в БУР и сидеть там безвылазно все свои срока.. и то, даже там уголовники ухитряются порой друг дружку убивать.
Возможно, после президентских выборов в США, власть и повесточка немного изменятся, и ему удастся оспорить своё наказание, которое несоразмерно его непрофессиональным действиям, которые косвенно привели к гибели гражданского.
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2k
Seryi_spb 24 минуты назад
"Уровень безопасности в учреждении на высоте!". Так-то мы безопасность измеряли по "шкале следственных изоляторов".
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2k
Igor Grishaev 24 минуты назад
BLM рулит. Теперь в Америке нужны красные зоны для полицейских, как в России
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3k
Павел Новиченко Полчаса назад
Наш Буданов один в один...
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3k
Pioner76 Полчаса назад
Факинг нигерз.
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1k
raael13 41 минуту назад
Абсолютно незаслуженно человека приговорили и испортили жизнь.
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1k
РАТНИК Час назад
США сумасшедшее государство - давать такой срок за чёрного наркомана угрожавший пистолетом беременной женщине это полный бред.
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7k
Mixalych Час назад
Он обезопасил общество от опасного рецидивиста и вопреки всему стал национальным антигероем. Страна его недостойна. Гореть ей в аду.
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