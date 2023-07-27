10 фактов о побеге из тюрьмы максимальной безопасности

В большинстве американских штатов осужденные коротают дни до смертной казни в крошечных одиночных камерах. Им запрещены работы и общение с другими заключенными. Так как же 31 мая 1984 года из тюрьмы максимальной безопасности Мекленбург сбежали не один и не два, а целых шесть заключенных?
10. Тюрьма не была похожа на другие...
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Когда весной 1977 года состоялось открытие Мекленбурга, на церемонию прибыл губернатор штата Вирджиния Миллс Э. Годвин. Перерезая ленточку, он похвастался тем, что на строительство учреждения были потрачены миллионы долларов. По словам Годвина, в Вирджинию пришло правосудие, которое быстро введет штат в современную эпоху. Репортеры задокументировали его слова о необходимости вести жесткую борьбу с преступностью. "Тюрьма должна олицетворять прочную и неразрывную связь между преступлением и наказанием", - провозгласил Годвин.
Жители Вирджинии пришли в восторг от увиденного и сказанного. Но Годвин и представить себе не мог, что произойдет спустя всего семь лет после его громких заявлений.
Всего через несколько лет после открытия Мекленбурга братья Брайли начали бесчинствовать в Ричмонде. В течение семи месяцев в 1979 году Линвуд и Джеймс Брайли расправлялись с невинными жителями. Полицейские, казалось, всегда были на шаг позади них. Наконец, их поймали. Суд приговорил преступников к смертной казни. Как только Линвуд и Джеймс попали в Мекленбург, они начали работать в системе. Братья были умны и хитры и умели влиять на людей, поэтому быстро нашли общий язык с охранниками и подружились с другими заключенными. Они запомнили несколько ключевых недостатков в камерах смертников, а также готовили арсенал самодельного оружия.
Спустя несколько месяцев план братьев стал известен другим заключенные. Некоторые из них опасались, что при попытке побега будут жертвы. План мог сорваться и усложнить жизнь в тюрьме. В апреле 1984 года, узнав намерения группировки, начальник тюрьмы объявил режим строгой изоляции. Она продлилась до мая и некоторое время сдерживала Брайли. К концу мая правозащитники и чиновники потребовали отменить локдаун. Всего через несколько дней начался настоящий ад. Вечером 31 мая заключенный Эрл Клэнтон-младший сумел спрятаться в туалете, что находится рядом с диспетчерской. Затем Джеймс Брайли попросил офицера принести ему книжку из комнаты отдыха. Тот согласился, вышел из диспетчерской. Из туалета выскочил Клэнтон и взял офицера в заложники. Через несколько мгновений преступник открыл все камеры в блоке. Заключенные связали охранников и затолкали их в камеры.
7. Заключенные объявили об угрозе взрыва
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Заключенные заставили охранника по телефону сообщить о найденной бомбе и потребовать подогнать фургон к задней части блока смертников для перевозки подозрительного предмета. Удивительно, но уловка сработала. Пока тюремные служащие спешно подгоняли фургон, Брайли и его подельники надели форму охраны и противогазы. Поставили на тележку телевизор и накрыли его покрывалом. "Бомба" была готова.
Шесть осужденных в форме охраны смогли беспрепятственно пройти через ряд коридоров и выйти из здания. Это были Линвуд и Джеймс Брайли, а также Эрл Клэнтон-младший, Дерик Петерсон, Лем Таггл-младший и Вилли Лерой Джонс. Им удалось обвести начальника тюрьмы Мекленбург вокруг пальца. Оставалась еще одна проблема: нужно было покинуть территорию тюрьмы, минуя ворота. За воротами следила женщина-охранник, она немного засомневалась, стоит ли пропускать фургон. Она видела "бомбу" и отнеслась к ситуации скептически, но все же открыла ворота.
Перед побегом осужденные обшарили личные вещи охранников. В результате они нашли почти 800 долларов наличными. Кроме того, они прихватили с собой пачки сигарет и еще несколько смен одежды. По их мнению, они были хорошо подготовлены к спешному путешествию в Канаду. Они знали, что Канадское правительство выступает против смертной казни и не выдаст их. Но для начала им нужно было разделиться. Некоторое время они бежали под покровом темноты. Полицейские и спецподразделения по всей Вирджинии были приведены в режим повышенной готовности, но к тому времени они почти на 8 часов отставали от беглецов. И каждая минута только усложняла задачу по их поиску.
К счастью, полицейские штата Вирджиния сработали быстро и вышли на след фургона. На следующий день двое преступников были задержаны в небольшом городке Уоррентон. Это были Эрл Клэнтон-младший и Дерик Петерсон. Клэнтон был замечен в одной из прачечных города. Местный житель запомнил его приметы и позвонил в полицию. На Питерсона надели наручники, когда он выходил из магазина. Полицейские нашли и пустой фургон. Еще двое заключенных почти добрались до Канады. Лема Таггл-младшего арестовали через несколько дней в городе Вудфорд, штат Вермонт, в 402 км от канадской границы. А попался он на грабеже с поножовщиной. Что касается Джонса, то ему удалось подобраться к Канаде еще ближе - всего в 161 км от границы. Но и его вычислили. Все четверо вернулись в тюрьму.
3. Последними попались братья Брайли
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Брайли казались неуловимыми. Дни сменялись неделями, а у полиции не было никаких зацепок, где они могут находиться. Таггл все же рассказал полицейским, что братьев высадили неподалеку от Филадельфии. ФБР навело справки о дальних родственниках и знакомых Брайли в Филадельфии и стало прослушивать телефонные разговоры. Один из звонков привел полицейских к гаражу, принадлежавшему дяде братьев. Там их и арестовали.
К этому моменту Линвуд и Джеймс Брайли успели порядком надоесть федералам. Тюремное начальство тоже не слишком заботилось о них. В конце концов, их побег из тюрьмы в течение трех недель был на слуху у всей страны. К тому же братья уже были осуждены за убийства, из-за которых они и оказались в камере смертников. Поэтому правоохранительные органы, тюремные работники и общественность в один голос желали, чтобы справедливость восторжествовала.
12 октября 1984 года казнили Линвуда. Вплоть до самой смерти он утверждал свою невиновность. Через полгода, 18 апреля 1985 года, Джеймс отправился вслед за братом. В день назначенной казни Джеймса в камере смертников вспыхнул бунт. В результате инцидента пострадали девять охранников, а блоку был нанесен значительный ущерб.
Эрл Клэнтон был казнен в апреле 1988 года после того, как были исчерпаны все его судебные апелляции. В отличие от Брайли, он действительно раскаялся в убийстве, за которое его посадили в тюрьму. Но этого оказалось недостаточно для помилования. В августе 1991 года та же участь постигла Дерика Петерсона. Вилли Лерой Джонс отправился на электрический стул в сентябре 1992 года. В 1996 году Лем Таггл решил умереть путем смертельной инъекции. Его последние слова смотрителям: "Счастливого Рождества!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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