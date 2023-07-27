10 фактов о побеге из тюрьмы максимальной безопасности

Когда весной 1977 года состоялось открытие Мекленбурга, на церемонию прибыл губернатор штата Вирджиния Миллс Э. Годвин. Перерезая ленточку, он похвастался тем, что на строительство учреждения были потрачены миллионы долларов. По словам Годвина, в Вирджинию пришло правосудие, которое быстро введет штат в современную эпоху. Репортеры задокументировали его слова о необходимости вести жесткую борьбу с преступностью. "Тюрьма должна олицетворять прочную и неразрывную связь между преступлением и наказанием", - провозгласил Годвин.

Жители Вирджинии пришли в восторг от увиденного и сказанного. Но Годвин и представить себе не мог, что произойдет спустя всего семь лет после его громких заявлений.